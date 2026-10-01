Suriye, Hizbullah'la toplantı iddiasını yalanladı
Suriye hükümeti, Lübnan'daki Hizbullah ile Suriyeli yetkililerin Türkiye'de toplantı yaptığı yönündeki iddiayı yalanladı.
Giriş: 01 Ekim 2026 - 18:52 Güncelleme:
Suriye Enformasyon Bakanlığına bağlı Dış Medya Departmanının resmi X hesabından İngiliz haber ajansı Reuters'ın gündeme taşıdığı iddiaya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Bu iddialar gerçeği yansıtmıyor. Böyle bir toplantı gerçekleşmedi." ifadeleri kullanıldı.
İngiliz haber ajansı Reuters, Suriye hükümeti temsilcileri ile Lübnan merkezli Hizbullah temsilcilerinin, aralarındaki gerilimi yatıştırmak amacıyla Türkiye'de yüz yüze görüştüğünü iddia etmişti.
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