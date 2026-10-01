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        Haberler Dünya Suudi Arabistan'a saldırı

        Suudi Arabistan'a saldırı

        Suudi Arabistan, Hamis Muşayt ve Cazan bölgelerine fırlatılan insansız hava araçları (İHA) ve balistik füzelerin hava savunma sistemleriyle imha edildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Ekim 2026 - 20:04 Güncelleme:
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        Suudi Arabistan'a saldırı

        Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

        Maliki, Hamis Muşayt ile Cazan bölgelerinde 2 balistik füze ve yine Hamis Muşayt'ta 4 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini belirtti ancak saldırının kaynağına ilişkin açıklama yapmadı.

        Sözcü Maliki ayrıca, Yemen'deki Husileri caydırmak için operasyonel tedbirler almaya devam edeceklerini dile getirdi.

        Tuğgeneral Maliki daha önce yaptığı açıklamada da, Husilerin iki gün önce Suudi Arabistan'ın Medine kentindeki Taybe Elektrik Santralini İHA ile hedef aldıklarını duyurmuştu.

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        Yemen, Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

        Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplumca tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

        Yemen, Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

        Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplumca tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

        Taiz, Marib, El-Cevf, El-Beyda ve Lahic cepheleri, Nisan 2022'deki ateşkesin ardından yaşanan görece sakinliğin sonrasında, Temmuz 2026 başında başlayan çatışmaların en geniş kapsamlılarına sahne oluyor.

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        Eylül ayı boyunca çatışmaların şiddeti artarken Husilerin, stratejik El-Muha kenti ve Babulmendeb Boğazı'ndaki Meyyun Adası dahil Hudeyde ve Taiz vilayetlerindeki bazı kritik noktaların kontrolünü ele geçirdiği belirtiliyor.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

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