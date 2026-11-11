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        Haberler Dünya Ortadoğu Suudi Arabistan'dan Türkiye ile demir yolu mutabakatına onay

        Suudi Arabistan'dan Türkiye ile demir yolu mutabakatına onay

        Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, Türkiye ile demir yolu alanında işbirliğini öngören mutabakat zaptını onayladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Kasım 2026 - 03:16 Güncelleme:
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        Suudi Arabistan'dan Türkiye ile demir yolu mutabakatına onay

        Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Veliaht Prens Muhammed bin Selman başkanlığında başkent Riyad'da gerçekleştirilen kabine toplantısında, Türkiye ile demir yolu alanındaki işbirliği ele alındı.

        Bakanlar Kurulu toplantısında, demir yolu alanında işbirliği için Suudi Arabistan Ulaştırma Genel Kurumu ile Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında imzalanan mutabakat zaptı onaylandı.

        AA'nın haberine göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun haziran ayında gerçekleştirdiği Suudi Arabistan ziyareti kapsamında, iki ülke arasında demir yolu sektörü ve lojistik hizmetleri alanlarında işbirliği anlaşmaları imzalanmıştı.

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