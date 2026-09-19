Trump: Çin ile aramız iyi

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te sağlık sektörüne ilişkin düzenlediği basın toplantısının ardından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çin Devlet Başkanı Şi'yi 23 Eylül'de ağırlayacağını belirten Trump, görüşmeyi sabırsızlıkla beklediğini dile getirdi.

"Çok verimli bir görüşme yapacağız. Çin ile aramız iyi, ilişkilerimiz çok iyi gidiyor. Devlet Başkanı Şi ile aramızda iyi bir ilişki var." diyen Trump, bu ülkeyle sadece yapay zeka konusunda değil, birçok başlıkta görüşmeler yapacaklarını ifade etti.

Kendisinin Çin'e yüksek oranda gümrük vergisi getirdiğini ve bu konuyu da ele alacaklarını belirten Trump, iki ülke arasındaki tarifeler konusunun önemli bir başlık olacağı sinyalini verdi.

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Öte yandan, Trump, 3 ABD'li medya kuruluşuna getirdiği Beyaz Saray yasağına ilişkin bir basın mensubunun, "Çin, dünyada gazetecilere en fazla baskı yapan ülkelerden biri. Sizin bu kararınız nasıl bir mesaj gönderir?" şeklindeki sorusuna, "Biz de baskı yapıyoruz. Bizde yalan haber medyası var." yanıtını verdi.

Trump, daha sonra sözlerini, "Biz baskı yapmıyoruz ancak bizde yalan haber medyası var." diye düzeltti.

3 YAYIN KURULUŞUNA BEYAZ SARAY YASAĞI

Trump, CNN, MS NOW ve Politico’nun, kendisi ve yönetimi hakkında “sahte haber” yaptığını öne sürerek söz konusu medya kuruluşlarının Beyaz Saray’a girişini yasakladığını açıkladı. Trump, “Diğer sahte haber kuruluşları da sırada” dedi.

Trump, açıklamasında şunları kaydetti:

“Derhal yürürlüğe girmek üzere sahte haber kuruluşları CNN, kısa süre önce izleyici ve güvenilirlik eksikliği nedeniyle adını MSNBC’den değiştiren MS NOW ve Politico’nun Beyaz Saray’a girişini yasakladığımı duyurmaktan gurur duyuyorum. Politico, onları ‘hayatta’ tutmak amacıyla Sahtekâr Joe Biden döneminde doğrudan ABD hükümetinden yasa dışı ve gülünç şekilde 8 milyon dolarlık abonelik ücreti aldı. Bu, bana göre yolsuzluk gibi görünüyor.”

Medya kuruluşlarının kendisi, yönetimi ve ABD hakkında “kurgu ve yalanlaralara dayalı haberler” yayımladığını savunan Trump, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Medya kuruluşlarının ABD Başkanı, Trump yönetimi veya Amerika Birleşik Devletleri hakkında sürekli kurgu ve yalanlara dayalı haberler yazmasına ya da yayımlamasına izin verilmemeli. Diğer sahte haber kuruluşları da sırada. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim.”

*Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.