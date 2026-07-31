Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Uganda'da Netanyahu'nun kardeşi için anıt açıldı

        Uganda'da Netanyahu'nun kardeşi için anıt açıldı

        Uganda ordusu, İsrail'in 1976'da Entebbe Havalimanı'na düzenlediği askeri baskında ölen Yonatan Netanyahu için anıt açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Ağustos 2026 - 00:24 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Uganda'da Netanyahu'nun kardeşi için anıt açıldı

        Elinde piyade tüfeğiyle tasvir edilen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ağabeyi Yonatan Netanyahu'nun heykeli, Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni'nin oğlu ve Uganda Savunma Kuvvetleri Komutanı Muhoozi Kainerugaba tarafından Entebbe Uluslararası Havalimanı'nın eski terminali önünde açıldı.

        Anıtın yapılması talimatını veren Kainerugaba, İsrailli komutanı "cesareti ve masumların korunmasına bağlılığı" gerekçesiyle onurlandırdıklarını ileri sürdü.

        İsrail güçleri, Filistinli ve Alman örgüt mensupları tarafından kaçırılan Air France uçağındaki rehineleri kurtarma gerekçesiyle Temmuz 1976'da Uganda'nın onayı olmadan Entebbe Havalimanı'na askeri operasyon düzenlemişti.

        Baskında rehinelerin büyük bölümü kurtarılırken, 3 rehine ile onlarca Uganda askeri ve İsrail birliğinin komutanı Yonatan Netanyahu ölmüştü.

        Afrika Birliğinin öncülü Afrika Birliği Örgütü, İsrail'in başka bir Afrika ülkesinin topraklarında gerçekleştirdiği operasyonu Uganda'nın egemenliğinin ihlali olarak nitelendirerek kınamıştı.

        Aradan 50 yıl geçmesinin ardından Uganda askerlerinin öldürüldüğü baskının İsrailli komutanı için anıt dikilmesi, Kampala ile Tel Aviv arasında son yıllarda gelişen yakın ilişkilerin yeni bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Antalya'da berraklaşmayan deniz suyunun sebebi karasal kirlilik

        Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, bu yıl Konyaaltı Plajı'nda henüz berrak suya rastlamadıklarını belirterek, vatandaşların deniz yüzeyinde toza benzettiği parçacıkların mikroplastik olduğunu söyledi. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türk mürettebatlı gemiye dron saldırısı
        Türk mürettebatlı gemiye dron saldırısı
        AK Parti'den muhalefete bilgilendirme
        AK Parti'den muhalefete bilgilendirme
        Büyükçekmece’de toprak kayması
        Büyükçekmece’de toprak kayması
        Trump: İran yönetimi ikiyüzlü
        Trump: İran yönetimi ikiyüzlü
        18 yaralı var! Minibüs tıra çarptı
        18 yaralı var! Minibüs tıra çarptı
        Benfica'dan, HT Spor'a Pavlidis açıklaması!
        Benfica'dan, HT Spor'a Pavlidis açıklaması!
        Google Earth’te yapay zeka krizi
        Google Earth’te yapay zeka krizi
        İstanbul'da iş insanı silahlı saldırıda öldürüldü!
        İstanbul'da iş insanı silahlı saldırıda öldürüldü!
        Galatasaray'dan Nathan Zeze için teklif!
        Galatasaray'dan Nathan Zeze için teklif!
        Karatepe ile bağlantısından tutuklanmıştı, ifadesi ortaya çıktı
        Karatepe ile bağlantısından tutuklanmıştı, ifadesi ortaya çıktı
        CENTCOM: İran'a baskı için yeni yollar arıyoruz
        CENTCOM: İran'a baskı için yeni yollar arıyoruz
        Bakan Gürlek, Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek
        Bakan Gürlek, Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek
        "Genç yaşta akciğer kanseri vakalarındaki artış endişe verici"
        "Genç yaşta akciğer kanseri vakalarındaki artış endişe verici"
        400 milyar dolarlık birleşme iddiası
        400 milyar dolarlık birleşme iddiası
        Gaziler için tarihi düzenleme
        Gaziler için tarihi düzenleme
        F.Bahçe'den Rashford atağı!
        F.Bahçe'den Rashford atağı!
        Usta oyuncuya veda
        Usta oyuncuya veda
        Avrupa'nın ticaret ve enerji rotaları karaya oturuyor
        Avrupa'nın ticaret ve enerji rotaları karaya oturuyor
        Üç farklı türde ağlıyoruz!
        Üç farklı türde ağlıyoruz!
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu