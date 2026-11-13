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        Haberler Dünya Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den 'esir takası' açıklaması

        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den 'esir takası' açıklaması

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'yla "şimdiye kadarki en büyük esir takasının" yapılacağını kaydetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Kasım 2026 - 02:32 Güncelleme:
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        Zelenskiy'den 'esir takası' açıklaması

        ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Trump'ın damadı ve Özel Temsilcisi Jared Kushner ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İrlanda'nın başkenti Dublin'de görüştü.

        Görüşmenin ardından basına konuşan Zelenskiy, yapılan görüşmelerin savaşı bitireceklerine dair bir "umut" olduğunu belirtti.

        Zelenskiy, bir sonraki görüşmede Avrupa'nın da müzakere masasında olacağına işaret ederek, her toplantının bir sonuç vermesi ve hedefe daha da yaklaştırması gerektiğini söyledi.

        "ŞİMDİYE KADARKİ EN BÜYÜK ESİR TAKASI OLACAK"

        AA'nın haberine göre, Rusya ile esir takası yapılacağını belirten Zelenskiy, bunun şimdiye kadarki "en büyük esir takası" olacağını kaydetti.

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        Kushner ise Avrupa ülkelerinin rolüne dikkati çekerek, "Avrupalılar masada olmadan bu anlaşmayı sonuçlandıramayız. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'e bunun çok önemli olduğunu düşündüğümüzü söylüyoruz." ifadelerini kullandı.

        Witkoff, Dublin öncesi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de görüşmüş ve bu görüşmede ilerleme kaydedildiğini söylemişti.

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        #Ukrayna
        #rusya
        #haberler
        #Zelenskiy
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