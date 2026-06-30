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        Haberler Dünya Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı bin 719'a yükseldi

        Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı bin 719'a yükseldi

        Venezuela'da 24 Haziranda meydana gelen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları sürerken, hayatını kaybedenlerin sayısının 1719'a yükseldiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Haziran 2026 - 06:39 Güncelleme:
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        Venezuela'da ölü sayısı yükseliyor

        CNN'in haberine göre, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, ülkeyi vuran iki büyük depremin ardından son duruma ilişkin açıklama yaptı.

        Rodriguez, depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 1719’a, yaralı sayısının 5 bin 34’e yükseldiğini açıkladı.

        Depremlerden 22 bin 619 kişinin etkilendiğini aktaran Rodriguez, hasar gören 855 binadan 189’unun tamamen çöktüğünü kaydetti.

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