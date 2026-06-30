Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı bin 719'a yükseldi
Venezuela'da 24 Haziranda meydana gelen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları sürerken, hayatını kaybedenlerin sayısının 1719'a yükseldiği bildirildi.
Giriş: 30 Haziran 2026 - 06:39 Güncelleme:
CNN'in haberine göre, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, ülkeyi vuran iki büyük depremin ardından son duruma ilişkin açıklama yaptı.
Rodriguez, depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 1719’a, yaralı sayısının 5 bin 34’e yükseldiğini açıkladı.
Depremlerden 22 bin 619 kişinin etkilendiğini aktaran Rodriguez, hasar gören 855 binadan 189’unun tamamen çöktüğünü kaydetti.
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