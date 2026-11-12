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        Haberler Dünya Yunanistan'da hakkında usulsüzlük iddiaları olan Bakan Yardımcısı Çavdaridis istifa etti

        Yunanistan'da hakkında usulsüzlük iddiaları olan Bakan Yardımcısı Çavdaridis istifa etti

        Yunanistan'da kızının üniversite sınavında fazladan puan alması için usulsüzlük yaptığı iddialarıyla gündeme gelen Kalkınma Bakan Yardımcısı Lazaros Çavdaridis görevinden istifa etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Kasım 2026 - 12:20 Güncelleme:
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        Yunanistan'da usulsüzlük istifa getirdi

        Yunan Devlet Televizyonu ERT’nin haberine göre Çavdaridis’in, kızını oynamadığı halde hentbol takımına yazdırarak üniversite sınavında fazladan puan almasını sağladığına yönelik iddialar, Başbakanlık tarafından değerlendirildi ve Çavdaridis’in açıklamaları yeterli bulunmadı.

        Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, kızının edindiği fazla puan hakkını kullanmadan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY) bir üniversiteye yazıldığına ilişkin açıklama yapan Çavdaridis’in istifasını onayladı.

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