Yunanistan'daki orman yangını fabrikalara sıçradı!

Malazgirt'teki kazılarda çıkarılan iskeletler mercek altında

Muş'un Malazgirt ilçesinde 'Selçuklu Şehitliği' olduğu değerlendirilen alanda yapılan kazı çalışmalarıyla tespit edilen mezarlardan çıkarılan iskeletler, antropolojik inceleme ve antik DNA analizleri için laboratuvarlara taşınarak bilim insanları tarafından inceleniyor (AA)