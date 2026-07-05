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        Haberler Dünya Avrupa Yunanistan'daki orman yangını fabrikalara sıçradı!

        Yunanistan'daki orman yangını fabrikalara sıçradı!

        Yunanistan'ın Selanik kenti yakınlarındaki Oraiokastro bölgesinde çıkan orman yangınının iki fabrikaya sıçradığı bildirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05 Temmuz 2026 - 11:18 Güncelleme:
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        Yunanistan'daki yangın fabrikalara sıçradı!

        Yunan İtfaiye Teşkilatı, dün akşam Selanik kenti yakınlarındaki Oraiokastro bölgesinde çıkan orman yangınında alevlerin, bir geri dönüşüm tesisi ile tekstil fabrikasına sıçradığını açıkladı.

        DHA'nın haberine göre yetkililer, geri dönüşüm tesisinden yükselen yoğun dumanın Selanik'in büyük bölümünü kapladığını belirtti.

        Bölge sakinlerine pencerelerini kapalı tutmaları ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları uyarısında bulunan yetkililer, özellikle yaşlılar, çocuklar ve solunum yolu rahatsızlığı bulunanların dikkatli olmaları çağrısı yaptı.

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