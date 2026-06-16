G7 Zirvesi sırasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında geçen kısa bir diyalog kameralara yansıdı. Açık mikrofona yakalanan konuşmada Macron'un, ABD Başkanı Donald Trump ile bir gün önce "zor bir görüşme" yaptığını söylediği duyuldu.

Görüntülerde Macron'un, Zelenskiy'e Trump'la planlanan bir görüşme olup olmadığını sorduğu, olumsuz yanıt alması üzerine ise bu konuda yardımcı olabileceğini ifade ettiği görüldü.

Öte yandan Zelenskiy, zirve kapsamında birçok liderle ikili temaslarda bulunuyor. Ukrayna yönetimi, Rusya ile devam eden savaşta askeri ve mali desteğin sürdürülmesi, yaptırımların güçlendirilmesi ve hava savunma kapasitesinin artırılması konularını gündemde tutuyor.

Zelenskiy'nin ayrıca Batılı müttefiklerle güvenlik iş birliği ve savaş sonrası yeniden yapılanma süreçlerine ilişkin görüşmeler gerçekleştirdiği belirtiliyor.

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