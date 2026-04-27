TÜRKİYE KONSERLERİ VE BUZADA EFSANESİ

Tiësto, kariyeri boyunca Türkiye’de birçok kez sahne aldı ve özellikle İstanbul’daki performanslarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

En çok konuşulan anlardan biri ise 2003 yılında Buzada’da gerçekleştiği iddia edilen organizasyon oldu. O dönemde yoğun ilgi nedeniyle adaya akın eden kalabalık yüzünden “ada çöktü” söylemi uzun süre gündemde kaldı ve bu olay Türkiye’de elektronik müzik tarihinin en efsanevi hikâyelerinden biri olarak anılmaya devam ediyor. (Bu olay daha çok popüler anlatılar ve kulaktan kulağa yayılan bir anı olarak bilinir.)