Dünyaca ünlü Hollandalı DJ Tiesto, İstanbul Festivali'de konser verecek! İşte bilet fiyatları
Dünyaca ünlü DJ Tiësto, İstanbul Festivali kapsamında hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Elektronik müzik tutkunlarının büyük ilgi gösterdiği konserin Yenikapı Etkinlik Alanı'nda gerçekleşecek olması heyecanı artırırken, etkinliğin tarih ve bilet fiyatları da merak konusu oldu. Peki, Tiësto İstanbul konseri ne zaman, bilet fiyatları ne kadar? İşte detaylar…
Tüm zamanların en iyi DJ’leri arasında gösterilen Tiësto, elektronik müziğin küresel ölçekte yayılmasında önemli rol oynayan isimlerin başında geliyor. Özellikle trance müziği dünya çapında geniş kitlelere ulaştırmasıyla tanınan ünlü DJ, sahne performansları ve hit parçalarıyla milyonlarca hayrana sahip. İstanbul Festivali kapsamında sahne alacak olan Tiësto’nun konseri şimdiden büyük bir heyecan yaratırken, etkinliğe dair detaylar da yoğun şekilde araştırılıyor. İşte detaylar
TİESTO İSTANBUL'A GELİYOR!
Dünyaca ünlü DJ ve prodüktör Tiësto, iki yıl aradan sonra yeniden İstanbul’da sahneye çıkıyor. Elektronik müzik sahnesinin en büyük isimlerinden biri olan Tiësto, 8 Ağustos 2026’da İstanbul Festivali kapsamında hayranlarıyla buluşacak.
Organizasyon yetkililerinden yapılan açıklamaya göre biletler 28 Nisan 2026 (yarın) saat 14.00’te satışa sunulacak. Biletler hem istanbulfestivali.com hem de bubilet.com üzerinden satın alınabilecek.
BİLET FİYATLARI AÇIKLANDI!
Festival için satışa çıkacak bilet kategorileri ve fiyatları şu şekilde duyuruldu:
Genel İzleyici - 1. Dönem: 2000 TL
Genel İzleyici - 2. Dönem: 3000 TL
Sahne Önü - 1. Dönem: 4000 TL
Sahne Önü - 2. Dönem: 6000 TL
VIP - 1. Dönem: 8000 TL
VIP - 2. Dönem: 12000 TL
Elektronik müzik severlerin büyük ilgi göstermesi beklenen konser, yaz sezonunun en çok konuşulacak etkinlikleri arasında gösteriliyor.
TİËSTO KİMDİR, NEDEN “TÜM ZAMANLARIN EN İYİLERİNDEN” BİRİ SAYILIYOR?
Elektronik müzik dünyasının en ikonik isimlerinden biri olan Tiësto, özellikle 2000’li yılların başında trance müziği küresel ölçekte popüler hale getiren öncü DJ’ler arasında yer aldı. Uzun setleri, melodik yapıları ve sahne şovlarıyla sadece bir DJ değil, aynı zamanda elektronik müziğin ana akıma taşınmasında kilit rol oynayan bir figür olarak kabul ediliyor.
STADYUMDA KONSER VEREN İLK DJ: MÜZİK TARİHİNDE DÖNÜM NOKTASI
Tiësto’nun kariyerindeki en büyük kırılma noktalarından biri 2003 yılında gerçekleşti. Hollandalı DJ, 10 Mayıs 2003’te Arnhem’deki GelreDome Stadyumu’nda yaklaşık 25 bin kişiye tek başına performans sergileyerek bir stadyumda solo konser veren ilk DJ oldu.
Bu etkinlik “Tiësto in Concert” adıyla tarihe geçerken, elektronik müzik sahnesinde DJ kavramını tamamen değiştirdi. Dev prodüksiyonlar, canlı performanslar ve görsel şovlarla DJ performanslarının da bir “konser deneyimi” olabileceğini kanıtladı.
OLİMPİYATLARDA SAHNE ALAN İLK DJ
Tiësto’nun kariyerindeki bir diğer tarihi başarı ise 2004 yılında geldi. Atina Olimpiyatları açılış töreninde sahne alan ünlü DJ, Olimpiyat açılışında performans sergileyen ilk ve tek DJ olarak tarihe geçti.
Milyarlarca kişinin izlediği törende çaldığı set, elektronik müziğin global kabul görmesinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
İN SEARCH OF SUNRİSE SERİSİ VE TRANCE'A YÖN VEREN İSİM
KRALİYET TARAFINDA ŞÖVALYE ÜNVANI
Elektronik müziğin dünyaca ünlü ismi Tiësto, Hollanda Kraliyet Ailesi tarafından şövalye ilan edildi. Hollanda Kraliçesi tarafından takdim edilen bu onur, sanatçının ülkesine ve müzik dünyasına yaptığı katkıların resmi olarak tescillenmesi anlamına geliyor. Kariyeri boyunca elektronik dans müziğinin küresel ölçekte yayılmasında önemli rol oynayan Tiësto, bu unvanla birlikte kariyerine prestijli bir başarı daha ekledi. Bu gelişme, sanatçının uluslararası müzik sahnesindeki etkisini bir kez daha ortaya koydu.
TÜRKİYE KONSERLERİ VE BUZADA EFSANESİ
Tiësto, kariyeri boyunca Türkiye’de birçok kez sahne aldı ve özellikle İstanbul’daki performanslarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.
En çok konuşulan anlardan biri ise 2003 yılında Buzada’da gerçekleştiği iddia edilen organizasyon oldu. O dönemde yoğun ilgi nedeniyle adaya akın eden kalabalık yüzünden “ada çöktü” söylemi uzun süre gündemde kaldı ve bu olay Türkiye’de elektronik müzik tarihinin en efsanevi hikâyelerinden biri olarak anılmaya devam ediyor. (Bu olay daha çok popüler anlatılar ve kulaktan kulağa yayılan bir anı olarak bilinir.)
ELEKTRONİK MÜZİĞİN GLOBAL YILDIZI
Tiësto, DJ Magazine tarafından 2002, 2003 ve 2004 yıllarında üst üste “dünyanın 1 numaralı DJ’i” seçilerek zirvedeki yerini perçinledi.
Bugün hâlâ festival sahnelerinin en büyük isimlerinden biri olan Tiësto, trance’tan house’a uzanan geniş müzik yelpazesiyle elektronik müzik kültürünün en kalıcı figürlerinden biri olmayı sürdürüyor.
TRANCE'TAN EDM'E GEÇİŞ VE YENİDEN DOĞUŞ SİNYALİ
Tiësto, 2008 yılında trance müzikten uzaklaşarak daha geniş kitlelere hitap eden EDM tarzına yöneldi. Bu değişim, onu ana akımda daha da büyütse de, özellikle eski hayranları tarafından “trance’ı bıraktı” şeklinde eleştirildi. Ancak ünlü DJ, geçtiğimiz yıl dikkat çeken bir hamle yaparak Instagram’daki tüm paylaşımlarını sildi ve 2025 Kasım ayı civarında “Prismatic” konseptiyle yeniden sahnelere çıkacağını duyurdu. Bu konseptle birlikte köklerine, yani trance müziğe dönüş sinyali veren Tiësto, ayrıca 2026 yılında yeni bir trance albüm çıkaracağına dair paylaşımıyla hayranlarını heyecanlandırdı.
2 YIL ARANIN ARDINDAN YENİDEN İSTANBUL FESTİVALİ’NDE
Tiësto, son yıllarda Türkiye’deki sahne performanslarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Ünlü DJ, 2024 yılında 8 Ağustos’ta İstanbul Festivali kapsamında sahne almış, 2025’te ise 10 Ağustos’ta Bodrum’da hayranlarıyla buluşmuştu. 2026 yılında ise iki yıllık aranın ardından yeniden İstanbul’a dönüyor. Tiësto, 8 Ağustos 2026’da İstanbul Festivali kapsamında tekrar sahneye çıkarak Türk dinleyicisiyle buluşacak.