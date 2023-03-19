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Dünyaca ünlü oyuncu servetini kaybetti! Açıklama yaparken gözyaşlarına boğuldu!

ABD’nin en ünlü oyuncuları arasında yer alan Sharon Stone, katıldığı bir davette, Silicon Valley Bank’ta servetinin yarısını kaybettiğini duyurdu. Ünlü oyuncu konu hakkında konuşurken gözyaşlarını tutamadı.

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  • Dünyaca ünlü oyuncu servetini kaybetti! Açıklama yaparken gözyaşlarına boğuldu!

    “Temel İşgücü” adlı film ile hafızalarda yer edinen ABD’li oyuncu Sharon Stone, katıldığı bir etkinlikte gözyaşları içerisinde Silicon Valley Bank’ta servetinin yarısını kaybettiğini açıkladı. 
  • Dünyaca ünlü oyuncu servetini kaybetti! Açıklama yaparken gözyaşlarına boğuldu!

    Dünyaca ünlü oyuncu Sharon Stone, sahnede yaptığı konuşmada, “Ben teknik bir aptalım. Paramın yarısını bu bankacılık olayına kaptırdım” dedi.
  • Dünyaca ünlü oyuncu servetini kaybetti! Açıklama yaparken gözyaşlarına boğuldu!

    Ünlü oyuncu,  katıldığı etkinlikte, seçtiği bankanın başarısızlığı göz önüne alındığında bağış yapmasının cesaret gerektirdiğinin altını çizerek; “Ağabeyim yeni öldü ama bu benim bu organizasyonda yardımcı olmayacağım anlamına gelmez” ifadelerini kullandı.
  • Dünyaca ünlü oyuncu servetini kaybetti! Açıklama yaparken gözyaşlarına boğuldu!

    65 yaşındaki Amerikalı oyuncu, konuşmasına şu şekilde devam etti: “Bir politikacının bana neyi yapıp neyi yapamayacağımı söylemesini istemiyorum. Nasıl yaşayıp yaşayamayacağımı ve hayatımın değerinin ne olup olmadığını onlar söylememeli”
  • Dünyaca ünlü oyuncu servetini kaybetti! Açıklama yaparken gözyaşlarına boğuldu!

    Stone, banka hesabının erimesine neden olan "bankacılık olayı" hakkında ayrıntılı bilgi vermese de duygusal konuşması, Silicon Valley Bank'ın çöküşü ve borsa oynaklığından kısa bir süre sonra geldi.
  • Dünyaca ünlü oyuncu servetini kaybetti! Açıklama yaparken gözyaşlarına boğuldu!

    Geçtiğimiz günlerde de bir podcast yayınına katılan başarılı oyuncu, ünlenmesine yol açan Temel İçgüdü filmi yüzünden çocuğunun velayetini kaybettiğini söylemişti. 
  • Dünyaca ünlü oyuncu servetini kaybetti! Açıklama yaparken gözyaşlarına boğuldu!

    Sharon Stone konuyla ilgili şu açıklamaları yapmıştı: "Çocuğumun velayetini kaybettim. Hakim çocuğuma, benim minik oğluma, 'Annenin nasıl filmleri yaptığını biliyor musun?' diye sordu. Bu, sistem tarafından uğradığım bir çeşit tacizdi. Benim, o filmi çeken biri olarak ne türden bir ebeveyn olduğumu sorgulamaya yönelikti"

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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