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İlk kez Bodrum’a gelen Van Damme’ın yaklaşık 1 hafta tatil yapacağı öğrenildi. Oteline gitmek için yola çıktığında Bodrum’la ilgili sorular soran Van Damme’a Bodrum’un tarihi yerleri ve gezilebilecek yerleri anlatıldı. Mütevazi tavırlarıyla dikkat çeken Van Damme’ın Türkiye hayranı olduğu öğrenildi.