Dünyaca ünlü yıldız Jean Claude Van Damme, Bodrum'da

Giriş: 22.04.2019 - 11:38 | Güncelleme:  İHA

Dünyaca ünlü Holywood yıldızı Jean Claude Van Damme da tatil için Bodrum’a geldi. İlk kez Bodrum’a gelen Van Damme’ın yaklaşık 1 hafta tatil yapacağı öğrenildi

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    İHA'nın haberine göre, dünyaca ünlü yıldızları ağırlayan Bodrum, yaz sezonunu Jean Claude Van Damme ile açtı. Holywood yıldızı Jean Claude Van Damme, çiçeklerle karşılandı. Dünyaca ünlü yıldız, kendisine takdim edilen çiçeğin fotoğraflarını çekti.

  • 2Dünyaca ünlü yıldız Jean Claude Van Damme, Bodrum'da - Magazin haberleri
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    Jean Claude Van Damme’ın kendisini karşılamaya gelenlere sıcakkanlı davranması ve espriler yapması ise dikkatlerden kaçmadı.

  • 3Dünyaca ünlü yıldız Jean Claude Van Damme, Bodrum'da - Magazin haberleri
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    İlk kez Bodrum’a gelen Van Damme’ın yaklaşık 1 hafta tatil yapacağı öğrenildi. Oteline gitmek için yola çıktığında Bodrum’la ilgili sorular soran Van Damme’a Bodrum’un tarihi yerleri ve gezilebilecek yerleri anlatıldı. Mütevazi tavırlarıyla dikkat çeken Van Damme’ın Türkiye hayranı olduğu öğrenildi.

  • 4Dünyaca ünlü yıldız Jean Claude Van Damme, Bodrum'da - Magazin haberleri
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    Öte yandan dünyaca ünlü yıldız Van Damme, hayranlarıyla hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

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