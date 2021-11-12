Dünyada ilk: İklim değişikliği hastası! 0:00 / 0:00

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Geçtiğimiz yaz dünyada sıcaklık rekorları kırılmış, iklim değişikliğinin etkileri ciddi bir şekilde hissedilmişti. Kanada'da yaşanan rekor sıcaklıkların ardından hastaneye kaldırılan bir kadına 'iklim değişikliği' tanısı konuldu.

Kanada’nın Prince George adı verilen bölgesinde yer alan British Columbia hastanenin acil servisinde çalışan Dr. Kyle Merritt, 10 yılı aşkın süredir çalıştığını ve ilk kez hastanın teşhisine 'iklim değişikliği' yazdığını söyledi.

Doktorlar, 70 yaşındaki kadının durumundan sıcak hava dalgalarının ve kötü hava kalitesinin sorumlu olduğunu söyledi. Doktorlar, muhtemelen kadında dünyadaki "iklim değişikliğinden" muzdarip ilk hasta teşhisi konduğunu belirtti.

İklim değişikliği teşhisi koyan Dr. Kyle Merritt ise kadının astım, diyabet ve kalp yetmezliği hastası olduğunu ve kliması olmayan bir evde yaşadığını aktarırken, "Tüm sağlık sorunları kötüleşirken susuz kalmamak için mücadele ediyor diye konuştu.

DSÖ: YILDA 150 BİN KİŞİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SEBEBİYLE ÖLÜYOR

Kanada'da haziran ayında sıcaklıklar yaklaşık 50 santigrat dereceye çıkarak rekor kırarken, yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Ülkede kaydedilen ani ölümlerin 570’inin sıcaklıkla ilgisi olduğu belirtilmişti.

Dünya Sağlık Örgütü de iklim değişikliği sebebiyle yılda 150 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediyor.