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Dünyada bir ilk: İskoçya'da tüm regl dönemi ürünleri ücretsiz dağıtılacak

İskoçya, kadınların haklarını korumak için regl dönemi ürünlerine ulaşabilmek adına yasa çıkaran ve ücretsiz dağıtan ilk ülke oldu.

Dünyada bir ilk: İskoçya'da tüm regl dönemi ürünleri ücretsiz dağıtılacak
İskoçya'da bir ilk: Ücretsiz dağıtılacak
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HABERTURK.COM

İskoçya'da bugün yürürlüğe giren 'Adet Ürünleri Yasası'na göre İskoçya'daki kurumlar ve eğitim sağlayıcılar, ihtiyacı olan herkesin ücretsiz adet ürünlerine sahip olmasını sağlamak zorunda olacak.

İskoçya'da okullarda ve üniversitelerde kadın hijyen ürünlerinin ücretsiz olarak sunulmasını gerektiren bir yasa mevcut olsa da 2020'de kabul edilen yeni yasa ile 'regl yoksulluğu'nun tamamen ortadan kaldırılması ve herkese ulaşılabilir olmasının sağlanması amaçlanıyor.

İskoçya Sosyal Adalet Bakanı Shona Robison, adet dönem ürünlerine erişim sağlamanın 'eşitlik ve haysiyet için bir temel olduğunu ve bu ürünlere erişimin önündeki mali engellerin kaldırıldığını' söyledi.

Robison, "Bu durum, insanların artan yaşam maliyeti nedeniyle zor seçimler yaptığı bir zamanda her zamankinden daha önemli ve kimsenin adet ürünlerine erişemeyeceği bir konumda olmasını istemiyoruz. 2018'den beri tüm okullarımızda, kolejlerimizde ve üniversitelerimizde öğrencilere ücretsiz dönem ürünleri sağlayarak çığır açan bir eylem gerçekleştirdik. Dünyada böyle bir eylemde bulunan ilk hükümet olmaktan da gurur duyuyoruz" diye devam etti.

Ücretsiz adet dönemi ürünleri, 2020'nin başlarında İngiltere'deki tüm ilk ve orta okullarda kullanıma sunulmuştu. Ancak ülke genelinde böyle bir karar alınmamıştı.

* Haberin görseli Unsplash'ten servis edilmiştir.

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