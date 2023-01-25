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Dünyada kaç tane boğaz var? Dünyadaki boğazların ve kanalların isimleri

Aslında dünyamız o kadar büyük ki.. Her güzelliğine ve her yerine erişmek mümkün değil. Aynı şekilde uzmanlar da evreni incelemeye ve bilinmeyen sorulara cevap aramaya devam ediyor. Peki siz daha önce bu güzel evren üzerinde kaç tane boğaz ya da kanal bulunduğunu biliyor musunuz? Bu alanların mutlaka suya ihtiyacı olduğunu söylememiz gerekiyor.

Dünyada Kaç Tane Boğaz Var? Dünyadaki Boğazların ve Kanalların İsimleri
HABERTURK.COM

Bu yazı içerisinde dünyada kaç tane boğaz var bunu öğreneceksiniz. Aynı zamanda sizlerle dünyadaki boğazların ve kanalların isimleri neler, paylaşacağız. Eğer merak ediyorsanız hemen okumaya başlayabilirsiniz.

Dünyada Kaç Tane Boğaz Var?

Yazıya giriş yapmadan önce sizlerle şu genel bilgiyi paylaşalım: Dünya üzerinde 52 tane, Türkiye’de ise 2 tane boğaz bulunuyor. Merak etmeyin, sizlere hepsinin ismini vereceğiz.

Boğazlar iki kara arasında yer alıyor ve böylece bu karaları da birbirinden ayırıyor. Bazı boğazların üzerine de köprüler inşa ediliyor ve bu sayede geçiş güzergahı oluşturuluyor.

İşte dünyada bulunan boğazların adları:

  • - Macellan Boğazı
  • - Messina Boğazı
  • - Cebelitarık Boğazı
  • - İstanbul Boğazı
  • - Bering Boğazı
  • - Dover Boğazı
  • - Malakka Boğazı
  • - Çanakkale Boğazı
  • - Bab-El Mendeb Boğazı
  • - Hürmüz Boğazı

İşte bu boğazlar dünya üzerinde yer alan en önemli boğazlardır. Her biri son derece kritik öneme sahiplerdir ve bu sebeple de isimlerinin mutlaka bilinmesi gerekiyor.

Ayrıca detay olarak eklemek gerekirse ülkemizde bulunan boğazların adları da listede yer alıyor: İstanbul ve Çanakkale Boğazı, Türkiye’de bulunuyor. Hatta İstanbul Boğazı’nın Avrupa ve Anadolu kıtalarını birbirine bağlıyor olması, ülkemizi de oldukça önemli bir konuma getiriyor.

Diğer boğazları biraz incelememiz gerekirse de şu bilgileri aktarabiliriz:

  • - Cebelitarık Boğazı, Atlantik Okyanusu ve Akdeniz’in batı bölümünü birleştirir.
  • - Bab-El Mendep (Babül Mendep) Boğazı Kızıldeniz’i Hint Okyanusu’na bağlar.
  • - Hürmüz Boğazı Umman Denizi ve Hint Okyanusu’na karışıyor.
  • - Messina Boğazı ise Sicilya Adası’nı Calabri Bölgesinden ayırıyor. En önemli liman şehirlerini barındırıyor.
  • - Bir diğer önemli boğaz olan Bering de Asya’nın en doğu noktasıyla en batı noktası arasında yer alıyor.
  • - Macellan Boğazı Atlas Okyanusu’nu Büyük Okyanus’a bağlar.
  • - Malakka Boğazı Hint Okyanusu ve Büyük Okyanus arasında deniz yolu oluşturuyor. Bulunduğu bölge açısından fazlasıyla önemlidir.

Son olarak da Dover Boğazı’ndan bahsedelim. Büyük Britanya adasını Avrupa’dan ayırır. Yazıyı okumaya devam edin ve diğer önemli konuya geçin.

Dünyada Kaç Tane Kanal Var?

Peki dünya üzerinde kaç adet kanal bulunuyor ve onların isimleri neler? Gelin biraz da bunları öğrenelim:

  • - Panama: Panama Kanalı
  • - Mısır: Süveyş Kanalı
  • - Yunanistan: Korint Kanalı
  • - New York: Erie Kanalı
  • - Paris: Saint- Martin Kanalı
  • - Belçika: Leopold Kanalı
  • - Belçika: Gent- Terneuzen Kanalı
  • - Almanya: Kiel Kanalı

Kanallar ise boğazlardan farklıdır. En büyük farkı ise insan gücüyle açılmış olmalarıdır. Boğazlar doğanın kendisi tarafından oluşturulurken kanallar bir insan tarafından yapılmıştır. Bu sebeple ilk kanallar genellikle sulama ve ulaşım amacıyla kullanılmıştır.

Kanalları ve Boğazları Ne Bağlıyor?

Bu noktada kanalları ve boğazları ne bağlar sorusu da fazlasıyla merak edilen konulardan birisi. Şimdi de bu soruya cevap verelim.

Aslında kanallar ve boğazlar iki kara parçasını birbirine bağlayan, iki yer arasında geçişi sağlamaya ya da bu yerleri ayırmaya yardımcı bir göreve sahipler. Bu iki yeri ancak ulaşım sebebiyle ya da deniz ticareti gibi faaliyetler ile birbirine bağlamak mümkün.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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