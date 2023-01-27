Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam
ABONE OL

Ülke ülke en çok hayali kurulan meslekler!

Google'ın 12 aylık arama verileri kullanılarak oluşturulan harita ile kariyer değişikliği amacıyla en çok bilgi alınmak istenen meslekler ortaya çıktı

Dünyada pilot, Türkiye'de oyuncu olmak isteniyor! İşte ülke ülke en çok hayali kurulan meslekler
HABERTURK.COM

Zaman geçtikçe hayaller, istekler değişiyor. Küçük bir çocukken öğretmen olmak isteyenler, büyüdükçe hayallerinden vazgeçiyor, hiç aklında olmayan bir mesleklerle tanışıyor. Ya da dünya değiştikçe ortaya çıkan yeni meslek kollarıyla istekler farklı yöne ilerleyebiliyor. Üniversiteden mezun olduktan, gerçek hayatla yüzleştikten sonra mesleğini değiştiren ya da değiştirmek isteyenlerin sayısı da bir hayli fazla...

Peki dünyada en çok hangi mesleklerin hayali kuruluyor? En popüler meslekler hangileri? Google'ın 12 aylık arama verileri kullanılarak oluşturulan harita ile kariyer değişikliği amacıyla en çok bilgi alınmak istenen meslekler ortaya çıktı.

Harita, göçmenlere yönelik finansal hizmetler sağlayan Remitly tarafından oluşturuldu. 200'e yakın iş türünü inceleyen şirket, yeni bir kariyer araştırmasıyla yaygın olarak ilişkilendirilen ifadeler için Google'ın arama hacmini analiz etti.

'NASIL PİLOT OLUNUR?' İLK SIRADA

Listenin başında ise pilotluk var. 'Nasıl pilot olunur?' ve benzeri aramalar toplamda 930.630 arama ile İngiltere, ABD ve Avustralya'nın da aralarında bulunduğu 25 ülkede ilk sırada yer alıyor.

Raporda pilotluğun 'yüksek maaşı, iş olanakları ve seyahat fırsatlarıyla bilinen' bir meslek olduğu belirtildi. Yani pilotluk dünya genelinde hala pek çok kişinin çocukluk hayali olmaya devam ediyor! Hemen hemen herkesin bir gün olmak için hayalini kurduğu düşünülen 'astronot' mesleği ise listede yok.

YAZARLIK DÜNYA GENELİNDE OLDUKÇA POPÜLER...

'Yazarlık' ise 801.200 arama ile 2. sırada yer aldı. Hindistan, Yeni Zelanda ve Güney Afrika'nın da aralarında bulunduğu 75 ülkede yazarlık mesleği zirvede.

3. sırada yer alan 'dansçı' ise dünya genelinde 278.720 arama ile Nijerya ve Gana'nın da aralarında bulunduğu ülkelerde en çok aranan meslek...

'YOUTUBER'LIK 4. SIRADA

195.070 arama ile 'YouTuber' olmak Meksika ve Japonya'nın da aralarında bulunduğu ülkelerde ilk sırada yer aldı. Dünya genelinde ise 4. sıraya yerleşti.

5. sıradaki girişimcilik ise 178.380 arama ile Lüksemburg ve Guatemala'nın da aralarında bulunduğu ülkelerde en popüler meslek oldu.

TÜRKİYE'DE HANGİ MESLEK POPÜLER?

Verilere göre dünya genelinde pilotluk ilk sırada yer alırken Türkiye'de en çok oyuncu olmanın hayali kuruluyor.

176.180 arama ile 6. sırada kendine yer bulan oyunculuk Türkiye ve Avusturya gibi ülkelerde ilk sırada.

Etkileyici pazarlamanın öne çıkan işlerinden 'influencer' olmak 7. sırada ve İspanya, Venezuela, Arjantin gibi ülkelerde en çok aranan meslek.

Öte yandan yazılımcı 8. sırada, şarkıcı 9. sırada ve öğretmen 10. sırada yer alıyor.

AVRUPA'DA DURUM NASIL?

Bölge bölge incelendiğinde Avrupa'da yazar olmak İskandinavya'nın yanı sıra Yunanistan gibi ülkelerde de ilk sırada yer alırken, Fransızlar en çok nasıl avukat olunacağı konusunda bilgi arıyor. Portekiz'de itfaiyeci olmak bir numarayken, Almanya'da profesör olmak hayal edilen iş.

BREZİLYA'DA İŞ İNSANI OLMAK İÇİN ARAŞTIRMA YAPILIYOR

Kanadalılar en çok nasıl pilot olunacağı konusunda tavsiye ararken, Porto Riko, Guadeloupe ve Martinique'de avukatlık en popüler meslek. Bu arada, Honduras, Kosta Rika ve Dominik Cumhuriyeti gibi ülkelerde influencer olmak ilk sırada yer alıyor.

Güney Amerika'da ise Brezilya'da iş insanı olmak bir numara olurken, Uruguay'da YouTuber olmak, Fransız Guyanası'nda ise avukat olmak ilk sırada!

FUTBOL ANTRENÖRLÜĞÜ MISIR'DA EN ÇOK ARANAN İŞ

Afrika kıtasına gelindiğinde futbol antrenörlüğü Mısır'da en çok aranan iş olurken, Mali'de doktor olmak ilk sırada yer alıyor. Somalililerin en çok aradığı meslek ise bilim insanı olmak.

Okyanusya bölgesine bakıldığında, Kuzey Mariana Adaları'nda uçuş görevlisi olmak, Tonga'da şarkıcı olmak ilk sırada yer alırken, Papua Yeni Gineliler en çok nasıl pilot olunacağına dair ipuçları arıyor.

LÜBNAN'DA KOMEDYEN, ÇİN'DE DİYETİSTEN OLMAK İSTENİYOR

Asya ve Orta Doğu'ya geçildiğinde, şair olmak BAE, Suudi Arabistan, Yemen ve Umman'da ilk sırada yer alıyor. Türkmenistan'da en çok aranan iş unvanı 'çevirmenlik' iken, Lübnan'da ise komedyenlik. Çin'de diyetisyen, Tayland'da film yönetmeni olmak bir numara. Güney Koreliler ise en çok nasıl polis memuru olunacağı konusunda tavsiye arıyor.

FUTBOL HALA ÇOK POPÜLER

Araştırma aynı zamanda dünyanın en iyi spor mesleklerini de mercek altına aldı ve futbolcu olmanın dünya genelinde her yıl yaklaşık 60.000 arama ile ilk sırada olduğunu ortaya koydu. Güreşçi olmanın da sporda popüler mesleklerden biri olduğu gözlemlendi.

DÜNYANIN EN ÇOK ARANAN MESLEKLERİ ŞU ŞEKİLDE:

1. Pilot - 930.630 arama

2. Yazar - 801.200 arama

3. Dansçı - 278.720 arama

4. YouTuber - 195.070 arama

5. Girişimci - 178.380 arama

6. Oyuncu - 176.180 arama

7. Influencer - 159.180 arama

8. Programcı - 125.310 arama

9. Şarkıcı - 121.430 arama

10. Öğretmen - 114.950 arama

11. DJ - 112.360 arama

12. Blogger - 104.600 arama

13. Doktor - 104.080 arama

14. Profesör - 91.400 arama

15. Uçuş görevlisi - 88.240 arama

16. İtfaiyeci - 84.300 arama

17. Hakim - 83.800 arama

18. Avukat (Lawyer) - 79.470 arama

19. Hukukçu (Attorney) - 74.030 arama

20. Psikolog - 66.750 arama

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

1500 yıllık tarih, şeftali bahçesinden çıktı
YAŞAM Parlayan bir cisim gördü... Şeftali bahçesinde buldu
Bandırma Vapuru'nun 40 kat küçük maketini yapıyor
YAŞAM Bandırma Vapuru'nun 40 kat küçük maketini yapıyor
Yenidoğan bebekler neden güzel kokar? İşte sebebi
YAŞAM Yenidoğan bebekler neden güzel kokar?
Güzelliğiyle kralları kendine aşık eden tarihin en güçlü Kraliçesi Kleopatra'nın 15 doğal iksiri!
YAŞAM Güzelliğiyle kralları kendine aşık eden tarihin en ...
Sinirlendiğimizde neden ağlarız? Siz de öfkeliyken gözyaşlarına boğuluyorsanız işte nedeni!
YAŞAM Sinirlendiğimizde neden ağlarız? Siz de öfkeliyken ...
Harvard öğrencilerini bile zorlayan dünyanın en kısa zeka testi: 3 soruluk IQ testinde 100 kişiden 83'ü başarısız oluyor!
YAŞAM Harvard öğrencilerini bile zorlayan dünyanın en kısa ...
Sakın bulaşık makinesine atmayın! Uzmanlar şiddetle uyarıyor: Sinsice tehlike saçıyor!
YAŞAM Sakın bulaşık makinesine atmayın! Uzmanlar uyarıyor: ...
Para ödemeye son! İstenmeyen tüylerinizi bu yöntemlerle yok edebilirsiniz! Hem acısız hem masrafsız!
YAŞAM İstenmeyen tüylerinizi bu yöntemlerle yok ...
DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ziya Yılmaz: Konut almak için dün bitti, yarın ise çok geç olur
YAŞAM "Konut yatırımı için en doğru zaman"
Mayalamak için başka yoğurda ihtiyaç duyulurken tarihteki ilk yoğurt nasıl yapıldı? İşte yoğurdun tarihi...
YAŞAM Mayalamak için başka yoğurda ihtiyaç duyulurken ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.