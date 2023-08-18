Dünya'da yüzölçümü en büyük ülkeler hangileri? İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri
Uçsuz bucaksız bir alan gibi görünen Dünya'nın ne kadar yer kapladığı çoğu kişi tarafından merak edilir. Dünya üzerinde bağımlı ve bağımsız olmak üzere toplam 208 ülke bulunuyor. Birleşmiş Milletler kayıtlarına göre ise bu sayı 193 ülke olarak tanımlanmaktadır. Bunun nedeni ise bağımsız bazı küçük ülkelerin sayı dünya devletleri tarafından tanınmaması. Peki, Dünya'nın en büyük yüzölçümüne sahip olan ülkeleri hangileri? İşte Birleşmiş Milletler'e bağlı çalışan World Bank verilerine göre karasal yüzölçümü bakımından dünyanın en büyük ülkeleri...
1- Rusya
16 milyon 376 bin 870 kilometre kare
2- Çin
9 milyon 388 bin 210 kilometre kare
3- ABD
9 milyon 147 bin 420 kilometre kare
4- Kanada
9 milyon 93,5 bin 10 kilometre kare
5- Brezilya
8 milyon 358 bin 140 kilometre kare
6- Avustralya
7 milyon 692 bin 20 kilometre kare
7- Hindistan
2 milyon 973 bin 190 kilometrekare
8- Arjantin
2 milyon 736 bin 690 kilometre kare
9- Kazakistan
2 milyon 699 bin 700 kilometre kare
10- Cezayir
2 milyon 381 bin 740 kilometre kare
11- Kongo
2.344.860
12- Suudi Arabistan
2.149.690
13- Meksika
1.964.375
14- Endonezya
1.916.907
15- Sudan
1.878.000
16- Libya
1.759.540
17- İran İslam Cumhuriyeti
1.745.150
18- Moğolistan
1.564.116
19- Peru
1.285.220
20- Çad
1.284.000
21- Nijer
1.267.000
22- Angola 1.246.700
23- Mali
1.240.190
24- Güney Afrika
1.219.090
25- Kolombiya
1.140.619
26- Etiyopya
1.136.240
27- Bolivya
1.098.580
28- Moritanya
1.030.700
29- Mısır, Arap Cum.
1.001.450
30- Tanzanya
947.300
31- Nijerya
923.770
32- Venezuela, RB
912.050
33- Namibya 824.290
34- Mozambik
799.380
35- Pakistan
796.100
36- Türkiye
785.350
Türkiye, karasal yüzölçümü bakımdan listenin 36'ncı sırasında yer aldı.