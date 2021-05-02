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Pandemiyle birlikte iş yapış şekillerimizden, saatlere ve iş alanlarına kadar köklü değişikler yaşandı. Tüm bu değişim herkesin eşit oranda etkilendiği ve aynı ölçekte hissettiği bir değişim değildi. Kimilerimizin çalıştığı alanların artık bu yeni dünyada geçerliliği kalmadı karşımıza kazanan ve kaybedenler kulübü çıktı.

Milyonlarca insan işini kaybettiği dönemde geleceğin sektörleri üzerine konuşuldu, tahminler yapıldı Covid-19’un getirdiği kriz ortamı 2008 yılında başlayan ve tüm dünyayı saran buhrana benzetildi.

OECD verilerine göre pandemi nedeniyle dünyada işini kaybedenlerin oranı yüzde 60’tan fazla. Aynı veriler bu dönemde daha çok gençlerin ve kadınların iş kayıplarından etkilendiğini ortaya koydu.

Ortak endişe, geleceğin öngörüsüzlüğüne ve insanların artık gelecekteki iş sektörlerinde yeterli beceriye ve bilgiye sahip olup olmadığına ilişkin kaygılar üzerine kurulu. Tüm bu kaygılara rağmen iş kayıplarına ilişkin önlemler alındı ve bu önlemlerin yeterliliği ve rasyonelliği tartışıldı.

Covid-19'un gölgesindeki 1 Mayıs farklı ülkelerde çeşitli manzaralara sebep oldu.

DÜNYADA 1 MAYIS MANZARALARINDAN GERİYE KALANLAR

Fransa’da 1 Mayıs gösterilerine ülke genelinde 106 binden fazla kişi katıldı. Yalnızca Paris merkezde düzenlenen gösterilere, 17 bin kişinin katıldığını Fransa İçişleri Bakanlığı aktardı. 46 kişinin polis tarafından gözaltına alındığı gösterilerde güvenlik güçleri ve göstericiler arasında arbede çıktı. Fransa’da tam kapanmaya rağmen göstericiler sosyal ve ekonomik adalet ve işsizlik haklarına dikkat çekerken çoğu kişinin gösteri sırasında maskesiz olduğu kaydedildi.

Kolombiya'da başkent Bogota’da çıkan protestolar dördüncü gününde Mayıs’ta da devam etti. Gösterilerde hükümetin yeni vergi reformu protesto edilmişti. Protestoların dördüncü gününde 4 kişinin öldüğü bildirildi. Aralarında bir polis memuru bıçaklanarak öldürüldü.

Almanya Berlin’de 10 bin kişi 1 Mayıs gösterileri için toplandı. Berlin dışında 20 farklı yerde protestolar düzenlendi. Protestolarda Almanya’nın göçmenlik politikası ve Covid-19 kısıtlamalarına karşı muhalefet vardı. Polis maskesiz olan göstericileri gözaltına aldı.

Türkiye’de İstanbul Taksim’de düzenlenen gösterilere toplam 414 kişi gözaltına alındı. Tam kapanma döneminde Gezi Parkı ve Cumhuriyet Anıtı’na yürümek isteyen göstericilere polis müdahalelerde bulundu. Başkent Ankara’da da benzer sahneler yaşandı. 41 kişi sağlık kontrolünden geçirildiği bildirildi ve gözaltına alınan kişilerin haklarında adli işlem başlatıldı.

Endonezya’daki kısıtlamalar bu seneki gösterilerde daha az katılıma neden oldu. Göstericiler kişi haklarına ve refahlarına zarar veren bir yasaya tepkilerini dile getirdi.

Binlerce kişinin gösterilere katıldığı Tayvan’da ‘‘maaşları arttırın’’ ve ‘‘emekli maaşlarını güvence altına alın’’ sloganları atıldı. Aralarında sendika üyelerinin bulunduğu gösterilerde Cumhurbaşkanı Ofisi önünden geçerek bir yürüyüş düzenlendi.

Küba’da ülkenin en önemli bayramı olan 1 Mayıs, pandemi ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle ikinci kısıtlamasını yaşadı. Yalnızca küçük grupların toplanmasına izin veren ülkede Plaza de la adlı Devrim Meydanı’ndaki yürüyüş iki yıldır iptal ediliyor.

Büyük bir ekonomik kriz pençesinde olan Lübnan’da yetkililer ülkenin geçirdiği en kötü 1 Mayıs olduğunu söyledi.

Filipinler’de protestolar güvenlik güçleri tarafından engellenmeye çalışıldı. Protestolarda satır başlıkları; nakit yardım, ücret desteği ve Covid-19 aşıları üzerineydi.

Brezilya’da 1 Mayıs’ta daha farklı bir durum yaşandı. Brezilya Devlet Başkanı Bolsanaro'nun Covid-19 salgını kapsamında yürütülen senato soruşturması, ülkede Bolsonaro destekçilerini sokağa döktü. Göstericiler Sao Paulo, Rio de Janeiro ve başkent Brasilia'da Bolsonaro'ya destek için toplandılar.

Guatemala'daki göstericiler müzik eşliğinde dans etti ve sloganlar attı. Şehir merkezine pankartlar asıldı.

Rusya, İtalya ve Peru'da da olmak üzere pek çok ülkede gösteriler düzenlendi. İtalya’da Torino kentindeki gösterilerde 700 kişi Belediye Binasına doğru yürüyüş yapınca polis müdahalede bulundu.