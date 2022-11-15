Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dünyanın dört bir yanından en ilginç yerleşim yerleri

İnsanlar yaşam alanlarını belirli kültürel kalıplar veya ihtiyaçlarına göre şekillendirmektedir. Ancak öyle yerleşim yerleri var ki görüntüsü ile şaşırtıyor. İşte dünyanın dört bir yanından ilginç özellikleri ile dikkat çeken yerleşim yerleri...

ABONE OL
  • Dünyanın dört bir yanından en ilginç yerleşim yerleri | İnsanların yaşadığı en tuhaf yerler: Çok şaşıracaksınız!

    Birbirinden farklı özellikleri ile insanların yaşadığı en ilginç yerleri sizler için haberimizde derledik. İşte kimi dev bir çukurda kimi de aktif yanardağın kenarında kurulan birbirinden ilginç yerleşim yerleri ve bu ilginç yapıların özellikleri...
  • Dünyanın dört bir yanından en ilginç yerleşim yerleri | İnsanların yaşadığı en tuhaf yerler: Çok şaşıracaksınız!

    MİRNY - RUSYA

    Mirny ya da diğer adıyla Mirney, Rusya'nın kuzeydoğusundaki Yakutistan Özerk Cumhuriyeti'nde yer alan bir kasaba olarak karşımıza çıkmaktadır.  Yüzlerce metre derinliğe sahip olan dev maden bir çukurunun çevresinde 38 bin kişi yaşamaktadır. Kasaba 1959'da bölgede açılan elmas madeninde çalışanlar için kurulmuştur. 
  • Dünyanın dört bir yanından en ilginç yerleşim yerleri | İnsanların yaşadığı en tuhaf yerler: Çok şaşıracaksınız!

    SERTAR - ÇİN 

    Bir tepenin yamacına konumlanmış olan tek tip evlerden oluşan Sertar bölgesinde binlerce Budist rahip eğitim görmektedir. Neredeyse tamamı Budist rahiplerden oluşan Tibet'te yer alan Sertar, Budizm açısından çok önemli bir konuma sahiptir. Bu şehirde televizyon gibi teknolojik aletler ve modern tuvalet kullanımı yasaklanmıştır. Kentteki öğrenciler vakitlerini tamamen ibadet ve dua ile geçirmektedir.
  • Dünyanın dört bir yanından en ilginç yerleşim yerleri | İnsanların yaşadığı en tuhaf yerler: Çok şaşıracaksınız!

    XUANKONG Sİ - ÇİN

    Asma Tapınak Çin'in Şansi eyaletine bağlı Datong kentinde bulunan bir Budist tapınağıdır. Tapınak, Hunyuan ilçesinde Heng Dağı yakınlarındaki bir uçurumun içine inşa edilmiştir. 1500 yıldan daha uzun bir süre önce inşa edilmiş olan bu tapınak, yalnızca dik bir uçurumun üzerindeki konumuyla değil, aynı zamanda üç geleneksel Çin felsefesinin (Budizm, Taoizm ve Konfüçyüsçülük) birleşimiyle mevcut tek tapınak olmasıyla da dikkatleri üzerine çekmektedir.
  • Dünyanın dört bir yanından en ilginç yerleşim yerleri | İnsanların yaşadığı en tuhaf yerler: Çok şaşıracaksınız!

    HONG KONG - ÇİN 

    Dünyanın en kalabalık nüfusunu barındıran Hong Kong bölgesinde metrekareye düşen insan sayısı çok yüksektir. Hal böyle olunca Hong Kong'taki pek çok apartman dairesi 15 metrekarelik büyüklüğe sahiptir. Bazısında tuvalet ve yatak arasında herhangi bir ayrım olmadığı için ev tek odadan oluşmaktadır. 
  • Dünyanın dört bir yanından en ilginç yerleşim yerleri | İnsanların yaşadığı en tuhaf yerler: Çok şaşıracaksınız!

    SETENİL DE LAS BODEGAS - İSPANYA

    İspanya'daki Setenil kasabası büyük bir kayanın hemen altında yer almaktadır. Birçok binanın kayanın dibinde yer aldığı kasaba bu özelliğiyle dikkatleri üzerine çekmektedir. 2002 yılında yapılan nüfus sayımlarına göre Setenil de las Bodegas belediyesinin nüfusu 3.043 kişidir.
  • Dünyanın dört bir yanından en ilginç yerleşim yerleri | İnsanların yaşadığı en tuhaf yerler: Çok şaşıracaksınız!

    MATMATA - TUNUS

    Matmata Tunus'un güneyinde küçük bir Berberi kasabasıdır. Dağlık bir arazi üzerine kurulan Berberi kenti Matmata, evlerin mimari tarzı ile dikkat çekmektedir. Tunus'un güneyinde yer alan şehir 11. yüzyılda savaşlardan kaçan kişiler tarafından kurulmuştur. 
  • Dünyanın dört bir yanından en ilginç yerleşim yerleri | İnsanların yaşadığı en tuhaf yerler: Çok şaşıracaksınız!

    WHİTTİER - ABD 

    Alaska’da bulunan Whittier kentinin neredeyse tüm nüfusu 1957 yılında kışla olarak inşa edilen bir binada yaşamaktadır. Okul, market, belediye binası, kilise ve otelin olduğu binanın sakinleri, dışarı çıkmadan yaşamlarını sürdürebilmektedir. ABD’nin Alaska eyaletine bağlı Whittier şehrinde, 318 kişilik nüfusun neredeyse tamamı tek apartmanda yaşamaktadır. 
  • Dünyanın dört bir yanından en ilginç yerleşim yerleri | İnsanların yaşadığı en tuhaf yerler: Çok şaşıracaksınız!

    ŞAFŞAVAN - FAS

    Şafşavan Fas'ın kuzeybatısında yer alan küçük bir kenttir. Aynı adlı ilin merkez kenti konumunda olan Şafşavan, mavi boyalı evleri ve sokaklarıyla adını dünyaya duyurmuştur.
  • Dünyanın dört bir yanından en ilginç yerleşim yerleri | İnsanların yaşadığı en tuhaf yerler: Çok şaşıracaksınız!

    CARACAS - VENEZUELA

    Caracas, Güney Amerika ülkesi Venezuela'nın başkentidir. 2015 yılında dünyanın şiddet oranı en yüksek şehirleri sıralamasında 100.000 kişi başına 120 cinayet ile ilk sırayı almıştır. Numbeo tarafından yapılan bir araştırmaya göre en güvenli şehirler listesinde sonuncu olup, dünyanın en güvenilir olmayan şehri seçilmiştir. 
  • Dünyanın dört bir yanından en ilginç yerleşim yerleri | İnsanların yaşadığı en tuhaf yerler: Çok şaşıracaksınız!

    STEVİ STEFAN - KARADAĞ 

    Sveti Stefan, Karadağ'da Budva şehir merkezine yakın ve Budva ili sınırları içinde yer alan küçük bir Adriyatik adasıdır. Kısa ve dar bir geçit ile karaya bağlantısı bulunan adaya sadece ada sakinleri, otel misafirleri veya rehberli turla gelen ziyaretçilerin gelmesine izin verilmektedir.
  • Dünyanın dört bir yanından en ilginç yerleşim yerleri | İnsanların yaşadığı en tuhaf yerler: Çok şaşıracaksınız!

    CHRİSTİANİA - DANİMARKA 

    Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ın merkezinde bulunan bilinen adıyla Özgürlük Semti olarak nitelendirilen bu yer özgür bireylerin sembolü haline gelmiştir. Özgür şehir Christiania 850 kişi nüfuslu ve 34 hektar alan kaplayan bir mahalledir.
  • Dünyanın dört bir yanından en ilginç yerleşim yerleri | İnsanların yaşadığı en tuhaf yerler: Çok şaşıracaksınız!

    BURANO - İTALYA

    Venedik'e yakınlığı ve rengarenk evleri ile bilinen Burano Adası "Küçük Venedik" olarak bilinmektedir. Renk renk sokakları ile milyonları kendine hayran bırakan Burano Adası İtalya'nın simgesi haline gelmiştir. 
  • Dünyanın dört bir yanından en ilginç yerleşim yerleri | İnsanların yaşadığı en tuhaf yerler: Çok şaşıracaksınız!

    TRİSTAN DA CUNHA

    Tristan da Cunha, dünyada; üzerinde yerleşim olan karaya en uzak adasıdır. 1506 yılında Portekizli Amiral Tristao da Cunha tarafından keşfedilen adanın nüfusu 275 kişidir. Aktif volkanik kökenli bu adada havaalanı bulunmamakta, sadece küçük bir liman, bir okul, bir hastane, bir postane, bir müze, bir pastane, bir bar ve bir yüzme havuzu bulunmaktadır.  
  • Dünyanın dört bir yanından en ilginç yerleşim yerleri | İnsanların yaşadığı en tuhaf yerler: Çok şaşıracaksınız!

    AYNOROZ - YUNANİSTAN 

    Yunanistan'ın Türkiye sınırına yakın Halkidiki yarımadasının en doğusunda yer alan Aynoroz, Ortodoks din görevlilerine ve öğrencilere verilen bir bölgedir. Bu bölgeye sınırlı sayıda ziyaretçi alınmaktadır. 
  • Dünyanın dört bir yanından en ilginç yerleşim yerleri | İnsanların yaşadığı en tuhaf yerler: Çok şaşıracaksınız!

    STROMBOLİ - İTALYA

    Stromboli, Sicilya'nın kuzey kıyısı açıklarında bulunan İtalya'nın aktif ve adayla aynı ismi taşıyan yanardağını bulunduran küçük adadır. Stromboli Yanardağı, sık sık püskürmesi sebebiyle ortaya çıkan ışıktan, "Akdeniz'in Deniz Feneri" olarak da bilinmektedir.
  • Dünyanın dört bir yanından en ilginç yerleşim yerleri | İnsanların yaşadığı en tuhaf yerler: Çok şaşıracaksınız!

    TEMEL REİS KÖYÜ - MALTA 

    Temel Reis Köyü Malta'ya uğrayan kişilerin kesinlikle ziyaret ettiği bir köydür. Açık hava müzesi görevi üstlenen Temel Reis Köyü masal diyarlarını andıran görüntüsü ile turistlerin uğrak noktası haline gelmiştir.
  • Dünyanın dört bir yanından en ilginç yerleşim yerleri | İnsanların yaşadığı en tuhaf yerler: Çok şaşıracaksınız!

    HALLSTATT - AVUSTURYA

    Hallstatt, Avusturya Salzkammergut'da yer alan bir köydür. 2001 yılındaki nüfus sayımı 946 kişi olarak belirtilmiştir. Hallstatt, tarih öncesi çağlardan kalma tuz üretimi ile bilinmektedir. Dünya tarihinin en eski tuz madeni burada yer almaktadır. Hallstatt UNESCO Dünya Miras Alanı içindedir.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.