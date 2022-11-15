TRİSTAN DA CUNHA

Tristan da Cunha, dünyada; üzerinde yerleşim olan karaya en uzak adasıdır. 1506 yılında Portekizli Amiral Tristao da Cunha tarafından keşfedilen adanın nüfusu 275 kişidir. Aktif volkanik kökenli bu adada havaalanı bulunmamakta, sadece küçük bir liman, bir okul, bir hastane, bir postane, bir müze, bir pastane, bir bar ve bir yüzme havuzu bulunmaktadır.