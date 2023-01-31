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Dünyanın dört bir yanından terk edilmiş yerler

Dünyanın dört bir yanındaki bu yapılar zamanla terk edilmek zorunda kaldı. Bazıları radyoaktif felaketler, bazıları ise ekonomik zorluklar nedeniyle kaderine terk edildi. İşte dünyanın dört bir yanındaki o yerler!

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  • Dünyanın dört bir yanından terk edilmiş yerler

    BULGARİSTAN KOMÜNİST PARTİSİ'NİN BİR ZAMANLARDAKİ EVİ

    Bulgaristan'daki Buzludzha (Buzluca) Anıtı bir zamanlar Bulgaristan Komünist Partisi'nin eviydi. Sovyet etkisinin en yüksek olduğu dönemde iktidarda olan Bulgar Komünist Partisi, bu anıtı dikmeye karar verdi. Ancak 1989 yılında hükümetin iktidardan düşmesinin ardından anıt kaderine terk edildi.
  • Dünyanın dört bir yanından terk edilmiş yerler

    KOLMANSKOP

    Namibya'da bulunan Kolmanskop, bir zamanlar zengin bir maden kasabasıydı. Şimdi ise kumların altına gömülmüş durumda. Bu hayalet kasaba, 1900'lerin başında Alman madencilerin elmas aramak için bölgeye gelmesiyle en canlı dönemini yaşamıştı. Kasabada balo salonu, hastane ve bowling salonu bulunuyordu. Kasabanın düşüşü Birinci Dünya Savaşı'ndan kısa bir süre sonra başladı. elmas açısından zengin başka bir alanın keşfedilmesiyle Kolmanskop sakinlerinin çoğu, eşyalarını ve kasabayı geride bıraktı. O zamandan beri çöl yavaş yavaş Kolmanskop'u ele geçiriyor.
  • Dünyanın dört bir yanından terk edilmiş yerler

    MAUNSELL KALELERİ

    Birleşik Krallık'ta bulunan Maunsell Kaleleri, ülkeyi Alman kuvvetlerine karşı savunmak için inşa edildi. Kazıklar yardımıyla su üzerinde yükseltilen bir grup kale, Dünya Savaşı sırasında, İngiliz inşaat mühendisi Guy Maunsell tarafından tasarlandı. Kaleler 1950'lerde resmi olarak kapatıldı ancak kalan yapılar karadan görülebilir.
  • Dünyanın dört bir yanından terk edilmiş yerler

    GRAUN KİLİSESİ

    İtalya'nın Güney Tirol bölgesindeki Reschen Gölü üzerinde yer alan Graun Kilisesi bir zamanlar sıradan bir İtalyan kilisesiydi. Ancak 1950 yılında kasabaya elektrik sağlamak amacıyla inşa edilen yapay göl, tarihi kiliseyi ve 160 evi sular altında bıraktı. Gölün geçici olarak kurutulduğu ve altındaki Curon köyünün kalıntılarının ortaya çıktığı 2021 yılına kadar, yıllarca görülebilen tek şey kilisenin çan kulesiydi.
  • Dünyanın dört bir yanından terk edilmiş yerler

    KRK ADASININ HAYALET OTELİ

    Hırvatistan'a bağlı olan Adriyatik Denizi'ndeki Krk adasında bulunan Haludovo Palace Hotel bir zamanlar oldukça popülerdi. 1971 yılında açılan otel ziyaretçileri küçük Hırvat adası Krk'a çekti. Bir yıl sonra ABD'li fotoğrafçı Bob Guccione, tesise 45 milyon dolar yatırım yaparak oteli genişletti. 1990'ların başında Yugoslav Savaşları başladığında, Krk artık popüler bir seyahat noktası değildi ve otel sonunda terk edildi.
  • Dünyanın dört bir yanından terk edilmiş yerler

    BANNERMAN KALESİ

    ABD'deki Hudson Nehri üzerindeki Pollepel Adası'nda bulunan Bannerman Kalesi, bir zamanlar New York'ta İskoçyalı bir mühimmat tüccarı olan Frank Bannerman için silah deposu olarak kullanılıyordu. Bannerman ve eşi daha sonra araziye şato benzeri göz alıcı bir ev inşa etmiş ve yaz aylarında burada ikamet etmişlerdi. 1920'de bir barut patlaması, birkaç yangın ve çeşitli mülkiyet değişikliklerinden sonra kale ihtişamını kaybetti. 
  • Dünyanın dört bir yanından terk edilmiş yerler

    ÇERNOBİL FELAKETİ'NİN ARDINDAN HAYALET KENTİNE DÖNDÜ

    Ukrayna'nın Pripyat kenti 1986'daki Çernobil nükleer felaketinin ardından boşaltıldı. Yaklaşık 350 bin kişi evlerini boşaltmak zorunda kaldı. İnsanlar öyle bir telaş ve korkuyla kentten ayrıldılar ki burada zaman durmuş gibi görünüyor.
  • Dünyanın dört bir yanından terk edilmiş yerler

    ADOLF HITLER'İ TEDAVİ EDEN HASTANE

    Almanya'nın Beelitz kentindeki askeri hastane bir zamanlar Adolf Hitler'i tedavi etmişti. Bugünlerde ise bina harap durumda... Hastane Berlin'deki tüberküloz hastalarının rehabilitasyonuna yardımcı olmak amacıyla 19. yüzyılın sonlarında inşa edildi. Doğu Almanya'nın çöküşü sırasındaysa hastane terk edildi. Tüyler ürpertici yapı Oscar ödüllü Piyanist filmi için set olarak kullanıldı.
  • Dünyanın dört bir yanından terk edilmiş yerler

    NEW YORK'UN TERK EDİLMİŞ METRO DURAĞI

    New York'taki terk edilmiş City Hall metro durağı aslında insanları etkilemek için inşa edilmişti. 1904 yılında tamamlanan City Hall istasyonu, New York metrosunun ilk hattının ilk güney terminaliydi. New Yorkluları yeni ve gösterişli ulaşım araçlarıyla etkilemek için inşa edilen istasyonda Roma tuğlası duvarlar, pirinç avizeler ve tonozlu kemerler bulunuyordu. Ancak artan yolcu sayısını karşılayamadığı için 1945 yılında kapandı.
  • Dünyanın dört bir yanından terk edilmiş yerler

    VOLKANİK PATLAMA TEHDİDİ NEDENİYLE BOMBOŞ KALDI

    Endonezya, Kuzey Sumatra'daki Simacem, volkanik patlama tehdidi nedeniyle terk edildi. Ülkedeki Sinabung Dağı, 400 yıllık uykunun ardından son yıllarda patlayarak yamaçlarındaki çeşitli köylerin boşaltılmasına neden oldu. Bu köyler terk edilmiş durumda ve yaşanamayacak kadar tehlikeli ilan edildi. Simacem de böyle bir kasaba ve bugün aceleyle geride bırakılan hayatların kalıntılarıyla dolu.
  • Dünyanın dört bir yanından terk edilmiş yerler

    BU KASABADA ZAMAN DURMUŞ

    Şili'de bulunan Humberstone, Atacama Çölü'nde yer alan eski bir İngiliz güherçile madeni kasabasıydı. Birinci Dünya Savaşı sırasında icat edilen sentetik nitrat, güherçilenin yerini aldı. Yani tesislere artık ihtiyaç kalmadı. İnsanlar da kasabayı aniden terk etti. Humberstone 2005 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı.
  • Dünyanın dört bir yanından terk edilmiş yerler

    OLİMPİYATLARDAN SONRA KADERİNE TERK EDİLDİ

    Yunanistan'ın Atina kentindeki Atina Olimpiyat Köyü bir zamanlar olimpiyatlara ev sahipliği yapmıştı ancak şimdi harap durumda. Yunanistan 2004 yılında olimpiyatlara ev sahipliği yaptıktan sonra softbol, plaj voleybolu ve hatta yüzme gibi niş sporlar için dünya standartlarında, bakımı pahalı mekânlara ihtiyaç duymadı ve bu tesisler kullanılamaz hale geldi. 
  • Dünyanın dört bir yanından terk edilmiş yerler

    BÜYÜKADA'DAKİ RUM YETİMHANESİ

    Büyükada'da bulunan bu büyük ahşap bina, başlangıçta lüks bir otel olarak tasarlanmıştı. Ancak izinlerle ilgili sorunlar nedeniyle bina satıldı ve sonunda 20. yüzyılın başlarında bir yetimhaneye dönüştürüldü. 1903-1964 yılları arasında hizmet veren yetimhane, Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise ikinci en büyük ahşap yapısı olarak kabul ediliyor.
  • Dünyanın dört bir yanından terk edilmiş yerler

    VOLKANİK KÜLE GÖMÜLEN KENT

    İtalya'nın Pompeii kenti, toprak ve enkaz altında gömülü olarak keşfedildi. Tüm zamanların en ünlü patlamalarından biri olan Vezüv Yanardağı'nın M.S. 79 yılındaki patlaması, antik Roma kenti Pompeii'yi kalın bir volkanik kül örtüsünün altına tamamen gömdü. Terk edilmiş yapıların birçoğu bugün hala ayakta.
  • Dünyanın dört bir yanından terk edilmiş yerler

    DÜNYANIN İLK KUBBELİ STADYUMU

    ABD'nin Teksas eyaletindeki Houston Astrodome Stadyumu eskiden hareketli bir arenaydı. 1965 yılında açılan ve dünyanın ilk kubbeli stadyumu olan Astrodome, şimdiyse terk edilmiş durumda. Ancak koruma altında olması nedeniyle yapının yıkılmayacağı ve dönüştürüleceği belirtiliyor.
  • Dünyanın dört bir yanından terk edilmiş yerler

    1940'LARDAN BERİ AYAKTA

    Rusya'nın Sakhalin Adası'ndaki Mys Aniva deniz feneri 1940'lardan beri ayakta ancak terk edildi. Deniz feneri, 1939 yılında Japon mühendisler tarafından inşa edildi ve yıllar boyunca hem Japon hem de Rus orduları tarafından kullanıldı.
  • Dünyanın dört bir yanından terk edilmiş yerler

    ABD'NİN EN KÖTÜ ŞÖHRETLİ SUÇLULARI BURADA TUTULUYORDU

    ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia'daki Doğu Eyalet Hapishanesi bir zamanlar dünyanın en ünlü hapishanesiydi ama şimdi harabe halde... Hapistanede Amerikalı banka soyguncusu 'Slick Willie' Sutton, Chicago mafya babası 'Scarface' Al Capone ve eşini zehirleyen kadın mahkum Freda Frost da dahil olmak üzere Amerika'nın en kötü şöhretli suçlularının çoğunu tuttu. Bugün hapishane bir müze olarak gezilebiliyor.
  • Dünyanın dört bir yanından terk edilmiş yerler

    FLORIDA'DAKİ KUBBE EVLER 

    ABD'nin Florida eyaletindeki Marco Adası yakınlarındaki kubbe evler sahile inşaat edilmişti ancak okyanusa doğru itildiler. Bu beton kubbe şeklindeki yapılar emekli bir petrol üreticisinin tatil eviydi. Bob Lee, kubbe evleri 1981 yılında ailesi için inşa etti. Kubbeler bir zamanlar sahildeki beton direklerin üzerinde dururken, erozyon nedeniyle giderek okyanusa doğru çekildi. 2022 yılında Ian Kasırgası evlerden geriye kalanları yok etti.
  • Dünyanın dört bir yanından terk edilmiş yerler

    TAYLAND'IN HAYALET KULESİ

    Tayland'ın Bangkok kentindeki Sathorn Unique Tower, kent kaşifleri için popüler bir mekan. Halk arasında 'Hayalet Kule' olarak bilinen yapı, film setinden fırlamış gibi gözüküyor... 1990'larda inşa edilen gökdelenin inşaatı 1997 Asya Mali Krizi'nin ardından aniden durduruldu. Sonuç olarak bina çürümeye yüz tuttu.
  • Dünyanın dört bir yanından terk edilmiş yerler

    105 KATLI VE ÜÇGEN ŞEKLİNDE

    Kuzey Kore'nin Pyongyang kentindeki Ryugyong Hotel, tasarımıyla göze çarpıyor. 105 katlı ve üçgen şekle sahip olan otel şehrin büyük bir bölümünden gözüküyor. 1987 yılında yapımına başlanan otelin 1989'da açılması planlanıyordu. Fakat çeşitli sorunlar sebebiyle açılamadı. Ödenek yetersizliği sebebiyle çalışmalar durdu. 2008 yılının nisan ayında çalışmalarına tekrar başlanan otelin dış cephesinin yapımı 2011'de tamamlandı ancak otel hala boş duruyor.
  • Dünyanın dört bir yanından terk edilmiş yerler

    ESKİ ZAMANLARA GÖTÜRÜYOR

    ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı olan Mono County'de bulunan Bodie, ziyaretçilerini western filmlerine götürüyor. Şu anda eyalet parkı olan bu hayalet kasaba, 19. yüzyılın sonlarında altın arayıcıları nedeniyle en parlak dönemini yaşadı. Bodie'nin ABD'nin en iyi korunmuş hayalet kasabalarından biri olduğu belirtiliyor.
  • Dünyanın dört bir yanından terk edilmiş yerler

    AMERİKALILARI DİNLEMEK İÇİN KULLANILIYORDU

    Almanya'nın Berlin kentinde bir tepe üzerinde yer alan Teufelsberg, Soğuk Savaş sırasında Amerikalıları dinlemek için kullanılıyordu. Şimdi ise atıl durumda...
  • Dünyanın dört bir yanından terk edilmiş yerler

    DISNEYLAND'DEN ESİNLENİLMİŞTİ, KADERİNE TERK EDİLDİ

    Japonya'nın Nara kentindeki Nara Dreamland, Disneyland'den esinlenilerek inşa edildi. Atlas Obscura'ya göre, 1961 yılında inşa edilen Nara Dreamland, azalan ziyaretçi sayısı nedeniyle 2006 yılında kapandıktan sonra bakıma muhtaç hale geldi.
  • Dünyanın dört bir yanından terk edilmiş yerler

    ORMANA DÖNÜŞEN GEMİ

    SS Ayrfield, İkinci Dünya Savaşı sırasında sık sık kullanıldı ve Newcastle'dan Sidney'e gidip geldi. Ancak gemi 1970'lerde emekliye ayrıldıktan sonra tamamen yeni bir amaç edindi. Gemi Sidney'deki Homebush Körfezi'nde, kıyıdan çok da uzak olmayan bir yerde terk edildi. Geminin gövdesinden geriye kalanlar üzerinde bitkiler yetişmeye başladı ve sonunda gemi yemyeşil bir ormana dönüştü.
  • Dünyanın dört bir yanından terk edilmiş yerler

    HARABE DURUMDAKİ MADEN KASABASI

    Japonya'daki Hashima Adası bir zamanlar hareketli bir maden kasabasıydı. Şimdi ise harabeye dönmüş bir ada. Ada 1881 yılında faaliyete geçen denizaltı kömür madenleriyle biliniyordu. Lonely Planet'e göre ada 1959'da 5 binden fazla sakiniyle en yüksek nüfusa ulaştı ancak 1974'te madenler kurumaya başladığında çoğu insan adayı terk etti. Ada, Bond filmi 'Skyfall'da kötü adamların sığınağı olarak gösterildi.
  • Dünyanın dört bir yanından terk edilmiş yerler

    2016 OLİMPİYATLARI İÇİN İNŞA EDİLMİŞTİ

    Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde 2016 Olimpiyatları için inşa edilen Su Sporları Stadyumu şu anda bakımsız bir şekilde duruyor. Rio şehrinin olimpiyatlar için tahminen 13 milyar dolar harcadığını ve o zamandan beri mekanların birçoğunun dökülmeye başladığını belirtelim.
  • Dünyanın dört bir yanından terk edilmiş yerler

    1916'DA TERK EDİLEN ÜRKÜTÜCÜ KASABA

    ABD'nin Nevada eyaletindeki hayalet kasaba Rhyolite 1904 yılında, altın aramak için kuruldu. Ancak altınlar kuruyuncamadenler 1911'de kapandı, kasaba 1916'da terk edildi. Rhyolite yıllar boyunca Western filmleri için birçok kez restore edildi. 

    *Haberin görselleri Shutterstock, AP, Reuters ve AA tarafından servis edilmiştir.

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