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Dünya tarihinin en büyük 10 depremi!

Kahramanmaraş merkezli sarsıcı depremlerin ardından dünyada yaşanan en büyük depremler gündeme geldi. Dünya tarihinde bazı depremler var ki yüzeye çok yakın oluşu, can kaybı ile hasar boyutunun büyüklüğü ve süreleri ile ön plana çıkıyor. Dünya tarihinde 8 dakikadan fazla süren depremler görülürken sarsıntıların tsunamiyi tetiklediği olaylar yaşanmıştı. İşte dünya tarihinin en büyük depremleri...

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  • Dünyanın en büyük depremleri: Dünya tarihinin en yıkıcı 10 depremi! İşte dünyadaki en şiddetli/büyük depremler...

    Dünya tarihinin en yıkıcı depremleri... En sarsıcı doğal afetlerden biri olan depremler dünya genelinde sıklıkla yaşanmaktadır. Türkiye'de yaşanan Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından akıllara öncelikle Gölcük depremi gelmişti. Araştırma yapan kişiler dünya tarihinin en büyük depremleri ve o depremlere ait bilgileri merak ediyor. İşte tarihin en yıkıcı ve en büyük 10 depremi...
  • Dünyanın en büyük depremleri: Dünya tarihinin en yıkıcı 10 depremi! İşte dünyadaki en şiddetli/büyük depremler...

    9.5 ŞİLİ - 22 MAYIS 1960

    22 Mayıs 1960’da Güney Amerika kıtası Şili’de gerçekleşmiş olan deprem, bugüne kadar ölçülmüş en büyük deprem. Şili depreminin ardından oluşan tsunami, Pasifik Okyanusu’nda hızlı bir şekilde ilerleyerek, ciddi can ve mal kayıplarına neden oldu.
  • Dünyanın en büyük depremleri: Dünya tarihinin en yıkıcı 10 depremi! İşte dünyadaki en şiddetli/büyük depremler...

    9.2 ALASKA - 28 MART 1964 

    Alaska'da 28 Mart 1964'te meydana gelen 9,2 büyüklüğündeki deprem, en şiddetli ikinci deprem olarak kayıtlara geçti. 3 dakika süren deprem, tsunamiyi tetikledi.

    Sarsıntı ve ardından oluşan dev dalgalar, 128 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olurken yaklaşık 310 milyon dolarlık hasar oluşturdu.
  • Dünyanın en büyük depremleri: Dünya tarihinin en yıkıcı 10 depremi! İşte dünyadaki en şiddetli/büyük depremler...

    9.1 ENDONEZYA - 26 ARALIK 2004 

    26 Aralık 2004'te Hint Okyanusu’nda Sumatra Adası’nın açıklarında meydana gelmiş olan bu deprem, toplam 40 ülkede yaklaşık 230 bin kişinin ölümüne yol açarak 21. yüzyıla damgasını vurdu.

    9.1 ila 9.3 olan büyüklüğüyle, bir sismografla kaydedilmiş olan bugüne kadarki en büyük üçüncü depremdi. Süresi 8.3 dakika ile 10 dakika arasında değişen deprem, bugüne kadar görülmüş en uzun süreye sahipti ve tüm gezegeni 1 cm hareket ettirdi. Alaska'ya kadar depremleri tetikledi. İçmerkezi Simeulue ile Sumatra arasındaydı. 
  • Dünyanın en büyük depremleri: Dünya tarihinin en yıkıcı 10 depremi! İşte dünyadaki en şiddetli/büyük depremler...

    9.1 JAPONYA - 11 MART 2011

    Deprem, 11 Mart 2011’de Japonya’nın kuzeydoğusundaki Honshu kıyılarının açıklarında, 24 km derinlikte, 9 büyüklüğünde meydana geldi.

    Bu deprem, Japonya’nın aletsel olarak kaydedilmiş en büyük depremi olmasının yanı sıra, dünyada 1900’lerden beri kaydedilmiş en büyük beş deprem arasında yer alıyor. 

    Japon hükümeti, felaketi resmi olarak "Büyük Doğu Japonya depremi" olarak adlandırdı. Deprem sonrasında bölgede yüksekliği 37.9 metreye varan tsunami dalgaları meydana geldi.

    Tsunami ülkede çok büyük zarara yol açtı. Depremde 15.900 kişi hayatını kaybetti ve 2.531 kişi hâlen kayıp olarak belirtiliyor. 
  • Dünyanın en büyük depremleri: Dünya tarihinin en yıkıcı 10 depremi! İşte dünyadaki en şiddetli/büyük depremler...

    9.0 RUSYA - 4 KASIM 1952

    Rusya’nın doğusunda 4 Kasım 1952’de meydana gelen depremin büyüklüğü 9,0 olarak ölçüldü.

    Depremin yaşandığı Kamçatka bölgesi Avustralya, Asya ve Amerika kıtaları arasındaki deprem levhalarının bulunduğu ve sık sık sismik aktivitelerin yaşandığı “Pasifik Ateş Çemberi” adlı bölgenin kuzey ucunda yer alıyor.

    1 milyon doların üzerinde maddi hassar oluşturan depremde can kaybı olmadı.

    Kamçatka'da 4 Kasım 1952'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem, 1900'den bu yana kaydedilen en büyük depremler arasında yer alıyor. 
  • Dünyanın en büyük depremleri: Dünya tarihinin en yıkıcı 10 depremi! İşte dünyadaki en şiddetli/büyük depremler...

    8.8 ŞİLİ - 27 ŞUBAT 2010

    27 Şubat 2010’da Şili’de Concepcion kenti yakınlarında yerel saati 03:34’te (06:34 UTC) çok şiddetli bir deprem meydana geldi. 

    Amerikan Jeolojik Araştırma Kurumu, 8.3 olarak duyurduğu deprem büyüklüğünü önce 8.5'a, daha sonra 8.8'e yükseltti.

    Depremin merkez üssü, başkent Santiago'nun 325 kilometre güneybatısı ve Concepcion kentine 115 kilometre uzaklıktaydı.

    Yerin 35 kilometre altında meydana gelen deprem, yaklaşık 1.5 dakika sürdü. 2 milyon kişiyi etkileyen depremde 500 bin ev yıkıldı ya da ağır hasar gördü.
  • Dünyanın en büyük depremleri: Dünya tarihinin en yıkıcı 10 depremi! İşte dünyadaki en şiddetli/büyük depremler...

    8.8 EKVADOR - 31 OCAK 1906

    Ekvador ve Kolombiya'yı etkileyen 1906 yılındaki 8,8 şiddetindeki deprem, her iki ülkede binden fazla insanın can kaybına sebep olmuştur. Deprem sonrasında oluşan tsunami, okyanusu geçerek Japonya'ya kadar ulaşmıştır.
  • Dünyanın en büyük depremleri: Dünya tarihinin en yıkıcı 10 depremi! İşte dünyadaki en şiddetli/büyük depremler...

    8.7 ALASKA - 4 ŞUBAT 1965

    1965’te Alaska'nın Rat Adaları açıklarında yaşanan deprem, 8,7 şiddetinde kaydedildi. Deprem sonrasında meydana gelen zararın büyük çoğunluğu, oluşan tsunaminin etkisiyle gerçekleşti.
  • Dünyanın en büyük depremleri: Dünya tarihinin en yıkıcı 10 depremi! İşte dünyadaki en şiddetli/büyük depremler...

    8.6 TİBET 15 AĞUSTOS 1950

    Assam Depremi olarak bilinen bu deprem, 1950 yılında 8,6 şiddetinde gerçekleşmiştir. Karasal alanda meydana gelen ve 780 insanın hayatını kaybettiği bu doğal afetten Çin, Tibet ve Hindistan’da yer alan birçok şehir etkilendi.
  • Dünyanın en büyük depremleri: Dünya tarihinin en yıkıcı 10 depremi! İşte dünyadaki en şiddetli/büyük depremler...

    8.6 ENDONEZYA - 28 MART 2005

    2004’teki büyük depremin ardından Endonezya’nın kuzeyindeki Sumatra Adası’nda, 2005 yılında 8,6 şiddetindeki bir başka deprem daha meydana geldi. Depremin oluşturduğu dev dalgalar, Sri Lanka'ya kadar ulaştı ve 400'den fazla kişinin yaralanmasına yol açtı.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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