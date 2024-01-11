Dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlığını 2023'te 170 bin kişi ziyaret etti

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"2023'ün resmi rakamlarına göre tarihi mezarlığı 170 bin, Ahlat Müzesini de 20 bin kişi ziyaret etti. Ziyaretçi sayısında önceki yıla oranla yüzde 50'den fazla artış var.

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Ziyaretçi sayısının sürekli artmasında devletimizin ilçemize olan ilgisi, Cumhurbaşkanımızın burayı her yıl ziyaret etmesi, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın çalışmaları çok etkili oluyor.