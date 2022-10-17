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Dünyanın en ilginç doğa harikaları: Listede Türkiye de var!

Gezegenimizin farklı köşelerinde oluşumundaki gizemin hala çözülemediği yapılar bulunuyor. Uçsuz bucaksız çöller, renkli göller, sıra dışı coğrafi oluşumlar gezegenimizin farklı yerlerinde keşfedilmek için bizleri bekliyor. İşte bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi görünen dünyanın en ilginç yerleri...

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  • Dünyanın en ilginç yerleri: Dünyanın en ilginç doğa harikaları listesinde Türkiye de var!

    Dünya üzerinde birbirinden farklı ve ilgi çekici özellikleriyle ön plana çıkan doğal güzellikler bulunuyor. Listede yer alan Türkiye de farklılığı ile dikkat çekiyor. İşte güzellikleri ile büyüleyen yapıları ile şaşırtan dünyanın en ilginç doğa harikaları...

     
  • Dünyanın en ilginç yerleri: Dünyanın en ilginç doğa harikaları listesinde Türkiye de var!

    BÜYÜK PRİZMATİK KAPLICA GÖLÜ - ABD 

    Görüntüsü ile adeta görsel bir şölen sunan Büyük Prizmatik Kaplıca Gölü dünyanın en büyük üçüncü kaplıcasıdır. Yellowstone Ulusal Park’ta bulunan sıcak su kaynağının derinliği yaklaşık 49 metredir. Yeşil, sarı, kırmızı, turuncu gibi renklerden oluşan bu göle renklerini veren şey ise sıcak su bakterileridir. 
  • Dünyanın en ilginç yerleri: Dünyanın en ilginç doğa harikaları listesinde Türkiye de var!

    GANSU ZHANGYE (GÖKKUŞAĞI DAĞLARI) - ÇİN

    2010 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren Zhangye Danxia Jeoparkı sarı, yeşil, mavi, kırmızı ve turuncu renkleri ile görenleri şaşırtıyor. Kumların üzerindeki bu tabaka ise kum taşı ve diğer mineraller sonucu oluşmuştur. 
  • Dünyanın en ilginç yerleri: Dünyanın en ilginç doğa harikaları listesinde Türkiye de var!

    SENTİNELS OF THE ARCTİC - FİNLANDİYA

    Türkçe anlamı Kuzey Kutbu nöbetçileri anlamına gelen bu ilginç yer ağaçların buzul katmanları ile kaplanması sonucu oluşmaktadır. Aşırı sert hava koşullarının ortaya çıkardığı bu görüntüyü ilk kez keşfeden kişi ise İtalyan fotoğrafçı Niccoló Bonfadini'dir. 
  • Dünyanın en ilginç yerleri: Dünyanın en ilginç doğa harikaları listesinde Türkiye de var!

    PAMUKKALE TRAVERTENLERİ - TÜRKİYE

    UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan dünyaca ünlü Pamukkale Travertenleri Denizli'dedir. Şehir merkezine 22 kilometre uzaklıkta ve Denizli'nin kuzey bölgesinde yer alan, termal sulardan ve tepelerden meydana gelen bu yer eşsiz güzelliği ile her yıl binlerce turisti kendine çekmektedir. 
  • Dünyanın en ilginç yerleri: Dünyanın en ilginç doğa harikaları listesinde Türkiye de var!

    DANAKİL ÇÖLÜ - ETİYOPYA 

    Danakil Çölü deniz seviyesinin 100 metre altında bulunması ve sıcaklıkların 60 santigrat dereceye kadar yükselmesi ile cehennem olarak anılmaktadır. Tektonik plakaların faaliyetleri sonucu oluşan bu çöl fosil çeşitliliği açısından birçok arkeoloji ve paleontoloji uzmanının etkilendiği bir yer olarak karşımıza çıkmaktadır. 
  • Dünyanın en ilginç yerleri: Dünyanın en ilginç doğa harikaları listesinde Türkiye de var!

    KRİSTAL MAĞARASI - MEKSİKA

    Şimdiye kadar görülen en büyük kristal kümelerinin yer aldığı Meksika'nın Naica Mine bölgesi üzerinde bulunan Kristal Mağarası 300 metre yüksekliğindedir. Mağaradaki en büyük kristalin uzunluğu 12 metre, çapı 4 metre, ağırlığı ise 55 tondur. Aşırı sıcak ve nemli olan bu mağaralara çok az kişinin girebilmesine izin verilmektedir. 
  • Dünyanın en ilginç yerleri: Dünyanın en ilginç doğa harikaları listesinde Türkiye de var!

    GLOWWORM MAĞARALARI - YENİ ZELANDA

    Glowworm Mağaraları binlerce yıldızı barındıran gökyüzüne benzer görüntüsü ile dikkat çekmektedir. Bu görüntüyü oluşturan şey ise ateş böcekleridir. Binlerce ateş böceğinin duvarlara konması sonucu ortaya çıkan manzara ile bu mağara dünyanın en ilginç doğa harikaları arasında üst sıralarda yer almaktadır.
  • Dünyanın en ilginç yerleri: Dünyanın en ilginç doğa harikaları listesinde Türkiye de var!

    HİLLER GÖLÜ - AVUSTRALYA

    Rengi ile fark yaratan bu göle pembe rengini veren şey Dunaliella adında bir yosun çeşidinin yüksek oranda bulunan tuz ile birleşmesidir. Masal dünyasından fırlamış gibi görünen bu göl Avusturalya'da bulunmaktadır. 
  • Dünyanın en ilginç yerleri: Dünyanın en ilginç doğa harikaları listesinde Türkiye de var!

    HORSESHOE BEND - ARİZONA

    Glen Kanyonu Ulusal Rekreasyon Alanı içerisinde yer alan Horseshoe Bend at nalı biçiminde Kolorado Nehri'nin oluşturduğu bir kıvrımdır.
  • Dünyanın en ilginç yerleri: Dünyanın en ilginç doğa harikaları listesinde Türkiye de var!

    NATRON GÖLÜ - TANZANYA

    İçinde yüksek oranda bulunan alkalin seviyesi ile çatlaklardan oluşan ve taş yapısı ile dikkat çeken bu ilginç göl Tanzanya'da yer almaktadır. 
  • Dünyanın en ilginç yerleri: Dünyanın en ilginç doğa harikaları listesinde Türkiye de var!

    SLOPE POİNT - YENİ ZELANDA

    Soğuk havada sürülerini korumak isteyen çiftçilerin diktiği bu ağaçların ürkütücü görüntüsü şiddetli rüzgarlar sonucu oluşmuştur. Rüzgarların yükünü taşımakta zorlanan ağaçlar kuzeye doğru eğilerek bu eşsiz ve şaşırtıcı görüntüyü meydana getirmiştir.
  • Dünyanın en ilginç yerleri: Dünyanın en ilginç doğa harikaları listesinde Türkiye de var!

    ANTİLOP KANYONU - ABD

    Dikey ve sarmal olarak inen suların oyarak oluşturduğu şekillerden meydana gelen Antilop Kanyonu, inişli çıkışlı bir sürü tepeye sahiptir. Güneş vurduğunda yansıyan turuncu ve pembe renklerinden oluşan manzara ise görenleri hayran bırakmaktadır.
  • Dünyanın en ilginç yerleri: Dünyanın en ilginç doğa harikaları listesinde Türkiye de var!

    FİNGAL MAĞARASI - İSKOÇYA

    Birçok efsanenin konusu haline gelen Fingal Mağarası 60 milyon yıl öncesinde akışta olan volkanik lavlar tarafından şekillendirilmiştir. Ressam Joseph Mallord William Turner "Fingal Mağarası, Staffa" ismini verdiği eserini, mağaradan aldığı ilhamla yapmıştır. Birçok ilhama kaynaklık eden bu mağara İskoçya'da yer almaktadır.  
  • Dünyanın en ilginç yerleri: Dünyanın en ilginç doğa harikaları listesinde Türkiye de var!

    HİDDEN BEACH - MEKSİKA

    UNESCO Dünya Mirasları Listesine dahil edilen "Saklı Plaj" anlamına gelen Hidden Beach çukurun içerisinde yer alan bir kumsal alanından oluşmaktadır. Bu saklı güzellik Meksika'nın Puerto Vallarta kenti içerisinde Marieta Adaları’nda yer almaktadır.
  • Dünyanın en ilginç yerleri: Dünyanın en ilginç doğa harikaları listesinde Türkiye de var!

    TİANZİ DAĞLARI - ÇİN

    Çin’in Zhangjiajie Ulusal Orman Parkı’nda yer alan Tianzi Dağları 1992 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne "alışılagelmedik bir doğal güzelliğe sahip" olması nedeniyle dahil edilmiştir. Dünyaya ait değilmiş gibi görünen bu büyüleyici dağlar 1300 metre yüksekliğindedir.

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