DANAKİL ÇÖLÜ - ETİYOPYA

Danakil Çölü deniz seviyesinin 100 metre altında bulunması ve sıcaklıkların 60 santigrat dereceye kadar yükselmesi ile cehennem olarak anılmaktadır. Tektonik plakaların faaliyetleri sonucu oluşan bu çöl fosil çeşitliliği açısından birçok arkeoloji ve paleontoloji uzmanının etkilendiği bir yer olarak karşımıza çıkmaktadır.