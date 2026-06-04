Dünyanın en iyi köyleri belli oldu: Türkiye’den dört yer listede

Türkiye’nin yavaş yaşam rotası: Akyaka neden farklı?

Dört köy içinde en tanıdık olanı muhtemelen Akyaka. Gökova Körfezi ile Sakar Dağı'nın arasında kalan bu kasaba, Türkiye'nin ilk Cittaslow, yani "sakin şehir" üyelerinden biri.

Ama Akyaka'yı ayıran asıl şey manzarası değil. Köyün içinde motorlu araç trafiği bilinçli olarak kısıtlanıyor ve ek olarak sahil şeridi yapıla konusunda sıkı kurallar mevcut. Bunun bir sebebi de coğrafya. Gökova, Akdeniz fokunun yaşadığı sayılı korunaklı koydan biri. Bu yüzden bölgedeki koruma kuralları başka yerlere kıyasla epey sıkı.