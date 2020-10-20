Dünyanın en kalabalık ve en az nüfusa sahip ülkeleri merak ediliyor. Çin ve Hindistan'ın yüksek nüfüs yarışı devam ediyor. İşte nüfuslarına göre ülkeler listesi!
NÜFUSLARINA GÖRE ÜLKELER LİSTESİ
|Sıra
|Ülke (veya bağımlı bölge)
|Nüfus
|Tarih
|% dünya nüfusuna
oranı
|Dünya
|7.820.265.000
|16 Ekim 2020
|%100
|1
|Çin
|1.439.254.046
|25.06.2020
|%18,49
|2
|Hindistan
|1.380.004.385
|25.06.2020
|%17,72
|3
|ABD
|331.002.651
|25.06.2020
|%4,25
|4
|Endonezya
|273.523.615
|25.06.2020
|%3,51
|5
|Pakistan
|220.892.340
|25.06.2020
|%2,84
|6
|Brezilya
|212.559.417
|25.06.2020
|%2,73
|7
|Nijerya
|206.139.589
|25.06.2020
|%2,65
|8
|Bangladeş
|164.689.815
|10.04.2020
|%2,12
|9
|Rusya
|145.934.862
|10.04.2020
|%1,87
|10
|Meksika
|128.932.104
|10.04.2020
|%1,66
|11
|Japonya
|126.476.591
|04.05.2020
|%1,62
|12
|Etiyopya
|114.963.383
|10.04.2020
|%1,48
|13
|Filipinler
|109.581.078
|10.04.2020
|%1,41
|14
|Mısır
|102.334.404
|10.04.2020
|%1,31
|15
|Vietnam
|97.338.984
|10.04.2019
|%1,25
|16
|Kongo DC
|89.561.403
|10.04.2020
|%1,15
|17
|İran
|83.415.638
|03.05.2020
|%1.07
|18
|Türkiye
|83.154.997
|01.01.2020
|%1,06
|19
|Almanya
|83.149.300
|30.09.2019
|%1.06
|20
|Birleşik Krallık
|67.886.011
|10.04.2020
|%0,87
|21
|Fransa
|67.075.000
|01.04.2020
|%0,86
|22
|Tayland
|66.501.015
|04.05.2020
|%0,85
|23
|İtalya
|60.461.826
|10.04.2020
|%0,77
|24
|Tanzanya
|59.734.218
|10.04.2020
|%0,77
|25
|Güney Afrika
|59.308.690
|10.04.2020
|%0,76
|26
|Myanmar
|54.409.800
|10.04.2020
|%0,70
|27
|Kenya
|53.771.296
|10.04.2020
|%0,69
|28
|Güney Kore
|51.280.665
|10.04.2020
|%0,66
|29
|Kolombiya
|50.882.891
|10.04.2020
|%0,65
|30
|İspanya
|47.100.396
|01.07.2019
|%0,60
|31
|Uganda
|45.741.007
|10.04.2020
|%0,59
|32
|Arjantin
|45.195.774
|10.04.2020
|%0,58
|33
|Cezayir
|43.851.044
|10.04.2020
|%0,56
|34
|Sudan
|43.849.269
|10.04.2020
|%0,56
|35
|Ukrayna
|43.733.762
|10.04.2020
|%0,56
|36
|Irak
|40.222.493
|10.04.2020
|%0,52
|37
|Afganistan
|38.928.346
|10.04.2020
|%0,50
|38
|Polonya
|37.846.611
|10.04.2020
|%0,49
|39
|Kanada
|37.742.154
|10.04 2020
|%0,48
|40
|Fas
|36.910.560
|10.04.2020
|%0,47
|41
|Suudi Arabistan
|34.813.871
|10.04.2020
|%0,45
|42
|Özbekistan
|34.100.100
|10.04.2020
|%0,44
|43
|Peru
|32.971.854
|10.04.2020
|%0,42
|44
|Angola
|32.866.272
|10.04.2020
|%0,42
|45
|Malezya
|32.365.999
|10.04.2020
|%0,42
|46
|Mozambik
|31.255.435
|10.04.2020
|%0,40
|47
|Gana
|31.072.940
|10.04.2020
|%0,40
|48
|Yemen
|29.825.964
|10.04.2020
|%0,38
|49
|Nepal
|29.136.808
|10.04.2020
|%0,37
|50
|Venezuela
|28.435.940
|10.04.2020
|%0,37
|51
|Madagaskar
|27.691.018
|15.04.2020
|%0,36
|52
|Kamerun
|26.545.863
|15.04.2020
|%0,34
|53
|Fildişi Sahili
|26.378.274
|15.04.2020
|%0,34
|54
|Kuzey Kore
|25.778.816
|15.04.2020
|%0,33
|55
|Avustralya
|25.500.000
|15.04.2020
|%0,33
|56
|Nijer
|24.206.644
|15.04.2020
|%0,31
|57
|Tayvan
|23.807.668
|15.04.2020
|%0,31
|58
|Sri Lanka
|21.413.249
|15.04.2020
|%0,28
|59
|Burkina Faso
|20.903.273
|15.04.2020
|%0,27
|60
|Mali
|20.250.833
|15.04.2020
|%0,26
|61
|Romanya
|19.237.621
|15.04.2020
|%0,25
|62
|Malavi
|19.129.952
|15.04,2020
|%0,25
|63
|Şili
|19.116.201
|15.04,2020
|%0,24
|64
|Zambiya
|19.010.000
|15.04.2020
|%0,24
|65
|Kazakistan
|19.001.000
|15.04.2020
|%0,24
|66
|Guatemala
|17.915.568
|15.04.2020
|%0,23
|67
|Ekvador
|17.643.054
|15.04.2020
|%0,23
|68
|Suriye
|17.500.658
|15.04.2020
|%0,22
|69
|Hollanda
|17.134.923
|15.04.2020
|%0,22
|70
|Senegal
|16.743.927
|15.04.2020
|%0,22
|71
|Kamboçya
|16.670.494
|15.04.2020
|%0,21
|72
|Çad
|16.425.864
|15.04.2020
|%0,21
|73
|Zimbabve
|14.862.924
|17.08.2012
|%0,19
|74
|Belçika
|14.800.000
|01.04.2020
|%0,19
|75
|Küba
|11.327.208
|29.05.2020
|%0,15
|76
|Güney Sudan
|11.296.000
|01.07.2013
|%0,15
|77
|Gine
|10.824.200
|01.07.2010
|%0,14
|78
|Tunus
|10.777.500
|01.07.2012
|%0,14
|79
|Yunanistan
|10.724.599
|01.01.2019
|%0,14
|80
|Çekya
|10.693.939
|31.12.2019
|%0,14
|81
|Ruanda
|10.537.222
|01.07.2012
|%0,14
|82
|Somali
|10.496.000
|01.07.2013
|%0,13
|83
|Haiti
|10.413.211
|01.07.2012
|%0,13
|84
|İsveç
|10.338.368
|29.02.2020
|%0,13
|85
|Benin
|10.323.000
|01.07.2013
|%0,13
|86
|Burundi
|10.304.520
|02.02.2016
|%0,13
|87
|Portekiz
|10.276.617
|31.12.2018
|%0,13
|88
|Bolivya
|10.203.254
|21.11.2015
|%0,13
|89
|Azerbaycan
|10.067.108
|01.01.2020
|%0,13
|90
|Macaristan
|9.772.756
|01.01.2019
|%0,13
|91
|Dominik Cumhuriyeti
|9.445.281
|01.12.2010
|%0,12
|92
|Beyaz Rusya
|9.408.400
|01.01.2020
|%0,12
|93
|Avusturya
|8.902.600
|01.01.2020
|%0,11
|94
|Papua Yeni Gine
|8.606.000
|10.07.2011
|%0,11
|95
|İsviçre
|8.603.899
|31.12.2019
|%0,11
|96
|Honduras
|8.385.072
|01.07.2012
|%0,11
|97
|Birleşik Arap Emirlikleri
|8.264.070
|01.07.2010
|%0,11
|98
|İsrail
|8.051.200
|30.06.2013
|%0,10
|99
|Tacikistan
|8.000.000
|01.04.2013
|%0,10
|100
|Sierra Leone
|7.901.454
|01.01.2019
|%0,10
|-
|Hong Kong (Çin)
|7.173.900
|31.12.2012
|%0,092
|101
|Sırbistan
|6.963.764
|01.01.2019
|%0,089
|102
|Bulgaristan
|6.951.482
|31.12.2019
|%0,089
|103
|Paraguay
|6.672.631
|01.07.2012
|%0,086
|104
|Laos
|6.580.800
|01.07.2013
|%0,085
|105
|Ürdün
|6.473.600
|09.08.2013
|%0,083
|106
|Eritre
|6.333.000
|01.07.2013
|%0,081
|107
|Libya
|6.202.000
|01.07.2013
|%0,080
|108
|Togo
|6.191.155
|06.11.2010
|%0,080
|109
|El Salvador
|6.183.000
|30.06.2010
|%0,079
|110
|Nikaragua
|6.071.045
|30.06.2012
|%0,077
|111
|Danimarka
|5.822.763
|01.01.2020
|%0,075
|112
|Kırgızistan
|5.551.900
|01.07.2012
|%0,071
|113
|Finlandiya
|5.528.390
|31.03.2020
|%0,071
|114
|Slovakya
|5.457.873
|31.12.2019
|%0,070
|115
|Norveç
|5.367.580
|01.01.2020
|%0,069
|116
|Singapur
|5.310.000
|01.07.2012
|%0,068
|117
|Türkmenistan
|5.250.000
|01.07.2013
|%0,067
|118
|Yeni Zelanda
|5.100.000
|03.05.2020
|%0,066
|119
|İrlanda
|4.921.500
|01.04.2019
|%0,063
|120
|Lübnan
|4.822.000
|01.07.2013
|%0,062
|121
|Kosta Rika
|4.667.096
|01.07.2013
|%0,060
|122
|Orta Afrika Cumhuriyeti
|4.616.000
|01.07.2013
|%0,059
|123
|Kongo Cumhuriyeti
|4.448.000
|01.07.2013
|%0,057
|-
|Filistin
|4.420.549
|01.07.2013
|%0,057
|124
|Liberya
|4.294.000
|01.07.2013
|%0,055
|125
|Hırvatistan
|4.076.246
|31.12.2018
|%0,052
|126
|Umman
|3.831.553
|28.02.2013
|%0,049
|127
|Gürcistan
|3.716.921
|01.01.2020
|%0,048
|-
|Porto Riko (ABD)
|3.667.084
|01.07.2012
|%0,047
|128
|Kuveyt
|3.582.054
|31.12.2010
|%0,046
|129
|Moritanya
|3.461.041
|01.07.2013
|%0,044
|130
|Panama
|3.405.813
|16.05.2010
|%0,044
|131
|Bosna-Hersek
|3.301.000
|01.06.2019
|%0,042
|132
|Uruguay
|3.286.314
|30.09.2011
|%0,042
|133
|Ermenistan
|3.024.100
|01.07.2012
|%0,039
|134
|Arnavutluk
|2.821.977
|01.10.2011
|%0,036
|135
|Litvanya
|2.793.471
|01.03.2020
|%0,036
|136
|Moğolistan
|2.754.685
|11.11.2010
|%0,035
|137
|Jamaika
|2.711.476
|31.12.2012
|%0,035
|138
|Moldova
|2.681.735
|01.01.2019
|%0,034
|139
|Katar
|2.155.446
|30.04.2014
|%0,028
|140
|Namibya
|2.113.077
|28.08.2011
|%0,027
|141
|Kuzey Makedonya
|2.077.132
|31.12.2018
|%0,027
|142
|Lesotho
|2.074.000
|01.07.2013
|%0,027
|143
|Slovenya
|2.060.589
|09.08.2013
|%0,026
|144
|Botsvana
|2.024.904
|22.08.2011
|%0,026
|145
|Letonya
|2.013.400
|01.06.2013
|%0,026
|146
|Gambiya
|1.849.000
|01.07.2013
|%0,023
|147
|Kosova
|1.795.666
|31.12.2018
|%0,023
|148
|Gine-Bissau
|1.704.000
|01.07.2013
|%0,022
|149
|Gabon
|1.672.000
|01.07.2013
|%0,021
|150
|Ekvator Ginesi
|1.622.000
|01.07.2010
|%0,021
|151
|Trinidad ve Tobago
|1.328.019
|09.01.2011
|%0,017
|152
|Estonya
|1.286.540
|01.01.2013
|%0,017
|153
|Mauritius
|1.257.900
|03.07.2011
|%0,016
|154
|Esvatini
|1.250.000
|01.07.2013
|%0,016
|155
|Bahreyn
|1.234.571
|27.04.2010
|%0,016
|156
|Doğu Timor
|1.066.409
|11.07.2010
|%0,014
|157
|Cibuti
|864.618
|01.07.2011
|%0,011
|158
|Kıbrıs Cumhuriyeti
|862.000
|31.12.2011
|%0,011
|159
|Fiji
|858.038
|01.07.2012
|%0,011
|-
|Réunion (Fransa)
|821.136
|01.01.2010
|%0,011
|160
|Guyana
|784.894
|01.07.2010
|%0,010
|161
|Bhutan
|737.320
|08.08.2013
|%0,0094
|162
|Komorlar
|724.300
|01.07.2012
|%0,0093
|163
|Lüksemburg
|626.108
|01.01.2020
|%0,0080
|164
|Karadağ
|620.029
|01.04.2011
|%0,0080
|-
|Makao (Çin)
|582.000
|31.12.2012
|%0,0075
|-
|Batı Sahra
|567.000
|01.07.2013
|%0,0073
|165
|Solomon Adaları
|561.000
|01.07.2013
|%0,0072
|166
|Surinam
|534.189
|13.08.2012
|%0,0069
|167
|Malta
|493.559
|31.12.2018
|%0,0063
|168
|Yeşil Burun Adaları
|491.875
|16.06.2010
|%0,0063
|-
|Guadeloupe (Fransa)
|403.355
|01.01.2010
|%0,0052
|-
|Martinik (Fransa)
|394.173
|01.01.2010
|%0,0051
|169
|Brunei
|393.162
|20.06.2011
|%0,0050
|-
|Kuzey Kıbrıs
|376.284
|01.01.2020
|%0,0048
|170
|İzlanda
|364.134
|01.01.2020
|%0,0047
|171
|Bahamalar
|351.461
|03.05.2010
|%0,0045
|172
|Maldivler
|317.280
|01.07.2010
|%0,0041
|173
|Belize
|312.971
|12.05.2010
|%0,0040
|174
|Barbados
|274.200
|01.07.2010
|%0,0035
|-
|Fransız Polinezyası (Fransa)
|268.270
|22.08.2012
|%0,0034
|175
|Vanuatu
|264.652
|01.07.2013
|%0,0034
|-
|Yeni Kaledonya (Fransa)
|258.958
|01.07.2013
|%0,0033
|-
|Fransız Guyanası (Fransa)
|229.040
|01.01.2010
|%0,0029
|-
|Mayotte (Fransa)
|212.600
|21.08.2012
|%0,0027
|176
|Samoa
|187.820
|07.11.2011
|%0,0024
|177
|São Tomé ve Príncipe
|187.356
|13.05.2012
|%0,0024
|178
|Saint Lucia
|166.526
|10.05.2010
|%0,0021
|-
|Guam (ABD)
|159.358
|01.04.2010
|%0,0020
|-
|Curaçao (Hollanda)
|150.563
|26.03.2011
|%0,0019
|179
|Saint Vincent ve Grenadinler
|109.000
|01.07.2013
|%0,0014
|180
|Kiribati
|106.461
|01.07.2013
|%0,0014
|-
|ABD Virjin Adaları (ABD)
|106.405
|01.04.2010
|%0,0014
|181
|Grenada
|103.328
|12.05.2011
|%0,0013
|182
|Tonga
|103.036
|30.11.2011
|%0,0013
|-
|Aruba (Hollanda)
|101.484
|29.09.2010
|%0,0013
|183
|Mikronezya Federal Devletleri
|101.351
|01.07.2013
|%0,0013
|-
|Jersey (UK)
|97.857
|27.03.2011
|%0,0013
|184
|Seyşeller
|90.945
|26.08.2010
|%0,0012
|185
|Antigua ve Barbuda
|86.295
|27.05.2011
|%0,0011
|-
|Man Adası (UK)
|84.497
|27.03.2011
|%0,0011
|186
|Andorra
|76.246
|01.07.2012
|%0,00098
|187
|Dominika
|71.293
|15.05.2011
|%0,00092
|-
|Bermuda (UK)
|64.237
|20.05.2010
|%0,00082
|-
|Guernsey (UK)
|62.431
|31.03.2010
|%0,00080
|-
|Grönland (Danimarka)
|56.370
|01.01.2013
|%0,00072
|-
|Kuzey Mariana Adaları (ABD)
|56.200
|01.07.2018
|%0,00072
|188
|Marshall Adaları
|56.086
|01.07.2013
|%0,00072
|-
|Amerikan Samoası (ABD)
|55.519
|01.04.2010
|%0,00071
|-
|Cayman Adaları (UK)
|55.456
|10.10.2010
|%0,00071
|189
|Saint Kitts ve Nevis
|54.000
|01.07.2013
|%0,00069
|-
|Faroe Adaları (Danimarka)
|48.244
|01.04.2013
|%0,00062
|-
|Sint Maarten (Hollanda)
|40.614
|01.01.2018
|%0,00052
|-
|Saint Martin (Fransa)
|36.979
|01.01.2010
|%0,00047
|190
|Lihtenştayn
|36.842
|31.12.2012
|%0,00047
|191
|Monako
|36.136
|31.12.2012
|%0,00046
|192
|San Marino
|32.382
|31.05.2013
|%0,00042
|-
|Turks ve Caicos Adaları (UK)
|31.458
|25.01.2012
|%0,00040
|-
|Cebelitarık (UK)
|29.752
|01.07.2011
|%0,00038
|-
|Britanya Virjin Adaları (UK)
|29.537
|01.07.2010
|%0,00038
|-
|Åland (Finlandiya)
|28.502
|31.12.2012
|%0,00037
|-
|Hollanda Karayipleri (Hollanda)
|21.133
|01.01.2011
|%0,00027
|193
|Palau
|20.901
|01.07.2013
|%0,00027
|-
|Cook Adaları (NZ)
|14.974
|01.12.2011
|%0,00019
|-
|Anguilla (UK)
|13.452
|11.05.2011
|%0,00017
|-
|Wallis ve Futuna (Fransa)
|11.700
|01.06.2018
|%0,00015
|194
|Nauru
|11.000
|01.06.2018
|%0,00014
|195
|Tuvalu
|10.200
|01.06.2018
|%0,00013
|-
|Saint Barthélemy (Fransa)
|8.938
|01.01.2010
|%0,00011
|-
|Saint Pierre ve Miquelon (Fransa)
|6.081
|01.01.2010
|%0,000078
|-
|Montserrat (UK)
|4.922
|12.05.2011
|%0,000063
|-
|Saint Helena (UK)
|4.000
|01.07.2013
|%0,000051
|-
|Svalbard ve Jan Mayen (Norveç)
|2.655
|01.09.2012
|%0,000034
|-
|Falkland Adaları (UK)
|2.563
|15.04.2012
|%0,000033
|-
|Christmas Adası (Avustralya)
|1.928
|30.06.2018
|%0,000025
|-
|Norfolk Adası (Avustralya)
|1.756
|30.06.2018
|%0,000023
|-
|Niue (NZ)
|1.520
|01.07.2018
|%0,000020
|-
|Tokelau (NZ)
|1.400
|01.07.2018
|%0,000018
|196
|Vatikan
|850
|01.02.2019
|%0,000011
|-
|Cocos Adaları (Avustralya)
|555
|30.06.2019
|%0,0000071
|-
|Pitcairn Adaları (UK)
|50
|01.01.2019
|%0,00000064
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