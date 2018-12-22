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Nesnelerin içinde ne var?

22.12.2018 - 11:41 | Güncelleme: HABERTURK.COM

YouTube'da "What's Inside" kanalı ile fenomen baba oğul yine ilginç bir işe imza attı. Buldukları her nesnenin içini göstererek milyonlara ulaşan fenomenler, bu kez dünyanın en lüks sığınağının içini görüntüledi

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    YouTube'da "What's Inside" kanalı ile fenomen olan baba oğul sıra dışı bir videoya imza attı.  Buldukları her nesnenin içini göstererek milyonlara ulaşan fenomenler, bu kez dünyanın en lüks sığınağının içini görüntüledi. 

     

     

  • 2 Dünyanın en lüks sığınağının içini görüntülediler
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    Küresel bir yıkıma karşı hazırlık yapan süper zenginler ABD'de sığınak arayışına giriyor. Bu sığınak da zenginlerin sığınak isteğinden dolayı ortaya çıktı. ABD'nin Kansas eyaletinde gizli tutulan bir lokasyonda inşa edilen sığınak, aslında 1960'lı yıllarda inşa edildi. 

     

  • 3 Dünyanın en lüks sığınağının içini görüntülediler
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    Sığınağın inşa edilme amacı ise ABD'nin Türkiye ve İtalya'ya; SSCB'nin de Küba'ya nükleer başlıklı füze yerleştirmesiyle başlayan Küba füze kriziydi. Nükleer tehdidin ortadan kalkmasıyla terk edilmiş vaziyette kalan sığınak yıllar sonra satın alınarak yenilendi ve lüks dairelere dönüştürüldü. 

     

  • 4 Dünyanın en lüks sığınağının içini görüntülediler
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    Sığınak, 12 ailenin yaşayabileceği daireler ile sinema veya oyun salonları gibi çeşitli ortak alanlardan oluşuyor. Tabii bu dairelerden birine sahip olmak için milyonları cepten çıkarmak gerekiyor. Lüks sığınaktaki her bir dairenin fiyatı 1.5 ile 3 milyon dolar arasında değişiyor.

  • 5 Dünyanın en lüks sığınağının içini görüntülediler
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    Fotoğraftaki cihaz kuşların etrafta uçmaması için geliştirilen kuş kovucu.

     

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    Bu bölümde ise tarihi fotoğraflar var.

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    Amerika Birleşik Devletleri'nin 35. başkanı. John F. Kennedy, sığınak inşa edilmeye başlandığında ziyarette bulunmuş. 

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    Pillerin olduğu oda ise böyle gözüküyor. 

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    Sığınakta oyun odaları ve ağaçların bulunduğu geniş bir alan bulunuyor.

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    Sığınağın asansörü...

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    Burada da volkanik külleri temizleyen bir sistem var. Eğer sığınağın yakınlarında volkan patlıyorsa, sistem külleri temiz havaya dönüştürüyor. 

     

     

  • 20 Dünyanın en lüks sığınağının içini görüntülediler
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    Devasa büyüklükteki su filtreleme sistemi. 

  • 21 Dünyanın en lüks sığınağının içini görüntülediler
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  • 22 Dünyanın en lüks sığınağının içini görüntülediler
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    Güvenlik odası 

     

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  • 24 Dünyanın en lüks sığınağının içini görüntülediler
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    Sinema odası

  • 25 Dünyanın en lüks sığınağının içini görüntülediler
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    Spor salonu

  • 26 Dünyanın en lüks sığınağının içini görüntülediler
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    Dişçi koltuğu

  • 27 Dünyanın en lüks sığınağının içini görüntülediler
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    Yemeklerin tutulduğu yer. İçerisine 5 yıllık yiyecek stoklanmış...

  • 28 Dünyanın en lüks sığınağının içini görüntülediler
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    Bitki yetiştirmek için özel hazırlanan alan.

  • 29 Dünyanın en lüks sığınağının içini görüntülediler
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    İçeride vakit geçirirken sıkılmamak için düşünülen oyun konsolları. 

  • 30 Dünyanın en lüks sığınağının içini görüntülediler
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  • 31 Dünyanın en lüks sığınağının içini görüntülediler
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  • 32 Dünyanın en lüks sığınağının içini görüntülediler
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    Yerin 27 metre aşağısındaki bir salon. 

  • 33 Dünyanın en lüks sığınağının içini görüntülediler
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    Pencere gibi duran bölme dışarıya yerleştirilen bir kameranın görüntüsü. Baktığınızda dışarının gece veya gündüz olduğunu görebiliyorsunuz. 

  • 34 Dünyanın en lüks sığınağının içini görüntülediler
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    Dairelerde, mutfak, oturma odası, yatak odası, banyo gibi alanlar mevcut. Ayrıca evlerin interneti de bulunuyor. 

  • 35 Dünyanın en lüks sığınağının içini görüntülediler
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  • 36 Dünyanın en lüks sığınağının içini görüntülediler
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    Gelelim sığınağın sıra dışı özelliğine. 

  • 37 Dünyanın en lüks sığınağının içini görüntülediler
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    Milyonlar değerindeki lüks sığınakta kaydıraklı yüzme havuzu da var! 

  • 38 Dünyanın en lüks sığınağının içini görüntülediler
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  • 39 Dünyanın en lüks sığınağının içini görüntülediler
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