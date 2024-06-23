Dünyanın en mutlu 250 şehri belli oldu: Türkiye'den 3 şehir listeye girdi
Dünyanın en mutlu 250 şehri açıklandı ve listede Türkiye'den 3 şehir yer aldı. Her yıl İngiltere merkezli Yaşam Kalitesi Enstitüsü tarafından hazırlanan 2024 Mutlu Şehir Endeksi'nde zirvede Danimarka'nın ikinci büyük şehri Aarhus yer aldı
Yaşam Kalitesi Enstitüsü, her yıl şehirlerde yaşayanlara yaşam kaliteleri, çevre, toplu ulaşım ve yerel yönetim gibi konularda soru soruyor. Bu sorularına göre listenin ilk sırasında Danimarka'nın Aarhus kenti yer aldı. Aarhus, 1749 puan aldı.
'Altın' kategorisine giren ilk 37 şehir arasında bir sıralama yapılmadı, buna göre listenin başında yer alan 10 şehir şöyle;
1-Danimarka-Aarhus
2- İsviçre-Zürih (Puan: 1737)
3- Almanya-Berlin (Puan: 1720)
4- İsveç- Göteborg (Puan: 1719)
5- Hollanda- Amsterdam (Puan: 1718)
6- Finlandiya-Helsinki (Puan: 1714)
7- İngiltere-Bristol (Puan: 1709)
8- Danimarka- Kopenhag (Puan: 1707)
9- İsviçre-Cenevre (Puan: 1695)
10- Almanya- Münih (Puan: 1678)
TÜRKİYE'DEN 3 ŞEHİR LİSTEDE
Listeye Türkiye'den 3 şehir girdi. 197. sırada bulunan İstanbul, 1289 puan aldı.
222. sırada İzmir yer aldı. (Puan: 1247)