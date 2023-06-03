BİR PORSİYONU 6 BİN 380 DOLAR

Japonca ismi "Byakuya" olan dondurmayı bu kadar özel kılan şey ise kullanılan malzemeler. Dondurmanın içerisinde yenilebilir gerçek altın yaprak bulunuyor. İtalya'nın Alba kentinden üretilen beyaz trüfle yapılan dondurma oldukça zahmetli. İtaya'da sadece trüf tek başına kilo fiyatı 14 bin 500 dolara satılıyor.