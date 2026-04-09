Dünyanın en pahalı şehirlerinde zirve değişti, tek ülke damga vurdu
Küresel yaşam maliyeti araştırmalarıyla şekillenen dünyanın en pahalı şehirleri listesi yeniden güncellendi. Açıklanan son veriler, şehirler arasındaki sıralamanın önemli ölçüde değiştiğini ortaya koyarken, zirvede dikkat çeken bir el değişimi yaşandı. Özellikle İsviçre şehirlerinin üst sıralardaki yoğunluğu öne çıkarken, bu durum küresel ölçekte yaşam maliyetlerinin hangi bölgelerde daha belirleyici hale geldiğini de gözler önüne serdi.
ZİRVEDE HANGİ ŞEHİR VAR?
Dünyanın en pahalı şehirleri 2026 listesine göre Zürih ilk sırada yer alıyor. Yüksek yaşam standartları, güçlü ekonomisi ve artan maliyetleriyle öne çıkan şehir, bu yıl zirvenin sahibi oldu.
İLK 6 SIRADA AYNI ÜLKE
Listenin ilk 6 sırasında aynı ülkeden şehirlerin yer alması dikkat çekti. İsviçre şehirlerinin damga vurduğu sıralamada Zürih zirvede yer alırken, Cenevre, Basel, Lozan, Lugano ve Bern de üst sıralarda kendine yer buldu.
SIRALAMA YENİDEN ŞEKİLLENDİ
Geçtiğimiz yıl Singapur ve New York gibi şehirlerin öne çıktığı listede, bu yıl sıralamanın yeniden şekillendiği görüldü. Özellikle İsviçre şehirlerinin üst sıralardaki ağırlığı dikkat çeken başlıca unsur oldu.
İsviçre şehirlerinin ardından gelen ilk farklı ülke kenti ise New York oldu. 100 puanla 7. sırada yer alan şehir, listenin dikkat çeken isimlerinden biri olarak öne çıktı. İlk 10 sıralaması ise Reykjavik, Honolulu ve San Francisco ile tamamlandı.
AVRUPA ŞEHİRLERİ LİSTEDE ÖNE ÇIKIYOR
Listede yalnızca İsviçre değil, Avrupa’nın farklı ülkelerinden şehirler de dikkat çekiyor. Hollanda, Fransa, Almanya, Avusturya ve Belçika’daki büyük şehirler; yaşam standartları ve sundukları imkanlarla üst sıralara yakın konumlanıyor.
KÜRESEL LİSTEDE HAREKETLİLİK
2026 verileri, şehirler arasındaki sıralamanın sürekli değiştiğini gösteriyor. Bazı şehirler yükselirken bazıları gerileyerek listede yer değiştirdi.
UZMANLAR NE DİYOR?
Uzmanlara göre büyük şehirlerde yaşam maliyetleri önümüzdeki dönemde de konuşulmaya devam edecek. Özellikle kira ve günlük harcamalar, şehir tercihlerinde belirleyici olmaya devam ediyor.