Kulağa huzurlu gibi gelse de, tam anlamıyla sessizlik insan psikolojisini altüst edebiliyor. ABD’deki yankısız oda, içinde kalanlara sadece sessizliği değil, kendi iç seslerini de dayatıyor.

DÜNYANIN EN SESSİZ YERİ: BİR ODADAN FAZLASI

İnsan kulağının alışık olduğu seslerden tamamen arındırılmış bir ortamda bulunmak çoğu kişiye huzurlu gelebilir. Ancak dünyanın en sessiz odası bu beklentiyi altüst ediyor. Washington’daki Microsoft binasında bulunan “anekoyik oda”, yani yankısız oda, öyle bir sessizlik sunuyor ki, insan kendi iç sesleriyle baş başa kalıyor.

SESİN YOKLUĞU İNSANI ZORLUYOR

Ortalama bir sessiz oda 30 desibel seviyesindeyken, bu odada ölçülen ses seviyesi eksi 20.3 desibel. Yani oda dışındaki tüm sesleri engellemekle kalmıyor, kişinin kendi bedeninin çıkardığı en küçük sesleri bile duymasını sağlıyor. Kalp atışınız, mide hareketleriniz, hatta göz kırpmanız bile kulaklarınızda yankılanıyor gibi hissediliyor.

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DENGENİZİ KAYBEDEBİLİRSİNİZ

Bu kadar yoğun bir sessizlikte bulunmak sadece işitsel değil, fiziksel olarak da zorlayıcı. İnsanlar ses dalgalarının çevreden yansımasıyla dengelerini korurlar. Ancak bu odada hiçbir ses yansıması olmadığı için birkaç dakika sonra kişiler denge hissini yitiriyor. Bu da baş dönmesi, mide bulantısı ve kaygı gibi semptomlara yol açabiliyor.