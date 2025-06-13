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        Haberler Bilgi Dünyanın en sessiz odasında 30 dakikadan fazla duramayanlar var: Nedeni sizi çok şaşırtacak!

        Göz kırpma sesinizi bile duyabilirsiniz... Dünyanın en sessiz odasında 30 dakikadan fazla duramayanlar var: Nedeni sizi çok şaşırtacak!

        Göz kırpma sesinizi bile duymaya hazır mısınız? Dünyanın en sessiz odasında birkaç dakika geçirmek bile çoğu insan için dayanılmaz hale geliyor. Peki, bu sessizlik neden bu kadar rahatsız edici?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2025 - 07:30 Güncelleme: 13.06.2025 - 07:30
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        Burada kimse 30 dakikadan uzun duramıyor!
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        Kulağa huzurlu gibi gelse de, tam anlamıyla sessizlik insan psikolojisini altüst edebiliyor. ABD’deki yankısız oda, içinde kalanlara sadece sessizliği değil, kendi iç seslerini de dayatıyor.

        DÜNYANIN EN SESSİZ YERİ: BİR ODADAN FAZLASI

        İnsan kulağının alışık olduğu seslerden tamamen arındırılmış bir ortamda bulunmak çoğu kişiye huzurlu gelebilir. Ancak dünyanın en sessiz odası bu beklentiyi altüst ediyor. Washington’daki Microsoft binasında bulunan “anekoyik oda”, yani yankısız oda, öyle bir sessizlik sunuyor ki, insan kendi iç sesleriyle baş başa kalıyor.

        SESİN YOKLUĞU İNSANI ZORLUYOR

        Ortalama bir sessiz oda 30 desibel seviyesindeyken, bu odada ölçülen ses seviyesi eksi 20.3 desibel. Yani oda dışındaki tüm sesleri engellemekle kalmıyor, kişinin kendi bedeninin çıkardığı en küçük sesleri bile duymasını sağlıyor. Kalp atışınız, mide hareketleriniz, hatta göz kırpmanız bile kulaklarınızda yankılanıyor gibi hissediliyor.

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        DENGENİZİ KAYBEDEBİLİRSİNİZ

        Bu kadar yoğun bir sessizlikte bulunmak sadece işitsel değil, fiziksel olarak da zorlayıcı. İnsanlar ses dalgalarının çevreden yansımasıyla dengelerini korurlar. Ancak bu odada hiçbir ses yansıması olmadığı için birkaç dakika sonra kişiler denge hissini yitiriyor. Bu da baş dönmesi, mide bulantısı ve kaygı gibi semptomlara yol açabiliyor.

        REKOR BİLE KIRILAMADI

        Odayı deneyimleyenlerin büyük bir kısmı birkaç dakikadan fazla içeride kalamıyor. Hatta şimdiye dek bu odada kalınan en uzun süre yalnızca 55 dakika olarak kaydedildi. Sessizlik, insanın kendisiyle yüzleşmesine neden oluyor ve bu durum çoğu kişi için fazlasıyla rahatsız edici.

        TEKNOLOJİK VE BİLİMSEL AMAÇLARLA KULLANILIYOR

        Bu odalar, ses izolasyonu gerektiren teknolojik ürünlerin testlerinde sıkça kullanılıyor. Kulaklık, mikrofon, hoparlör gibi ürünlerin hassas testleri için ideal koşulları sağlıyor. Ancak turistik olarak ziyaret edenler için bu deneyim, sessizliğin tahmin edilenden çok daha ağır bir yük olduğunu gösteriyor.

        Kaynak: Smithsonian Mag, Sound Acouistic Solutions

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