Oxford Üniversitesi'nde araştırmacı olan Dr. Cait Newport ise şöyle yorum yaptı:

Balıklar insanlardan daha basit bir beyne sahiptir ve insanların yüzleri tanımak için kullandığı beyin bölümünden tamamen yoksundur. Buna rağmen, birçok balık etkileyici görsel davranışlar sergiler ve bu nedenle basit beyinlerin karmaşık görevleri yerine getirip getiremeyeceğini test etmek için mükemmel denekler oluşturur."