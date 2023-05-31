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Japon dalgıç ile balığın sıra dışı dostluğu!

Köpekler ya da kediler genellikle insanların en iyi dostları olarak kabul edilir ancak Japon dalgıç bir balıkla alışılmadık ve özel bir dostluk keşfetti

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  • Japon dalgıç ile balığın sıra dışı dostluğu!

    Hiroyuki Arakawa, 25 yılı aşkın bir süre önce yaptığı dalışlardan birinde, esrarengiz bir Asya koyun balığı (Asya davarbaşı balığı) olan Yoriko ile karşılaştı. 
  • Japon dalgıç ile balığın sıra dışı dostluğu!

    İkilinin karşılaşması, insanlar ve su alemi arasındaki sınırlara meydan okuyan olağanüstü bir arkadaşlığı başlattı. İlk karşılaşmalarından itibaren Arakawa ve Yoriko arasındaki bağ, derin ve kalıcı bir dostluğa dönüştü.
  • Japon dalgıç ile balığın sıra dışı dostluğu!

    Arakawa ne zaman su altını keşfe çıksa bir metal parçasına basit bir dokunuşla Yoriko'yu çağırıyor ve Yoriko da hızla onun yanına gidiyor. Öyle ki sosyal medyada paylaşılan bir videoda Arakawa'nın suda yaşayan arkadaşına öpücük kondurduğu görülüyor.
  • Japon dalgıç ile balığın sıra dışı dostluğu!

    İşleri daha da eğlenceli hale getirmek için Japon dalgıç, Yoriko'nun insanı andıran bir yüze sahip olduğunu iddia ediyor. Dalgıç, ayrıca balığın kendisini tanıdığına inanıyor.
  • Japon dalgıç ile balığın sıra dışı dostluğu!

    Hiroyuki Arakawa dostluklarıyla ilgili "Sanırım onu kurtardığımı ve ağır yaralandığında ona yardım ettiğimi biliyor. Bence herkes bir hayvanı besleyerek onun dikkatini çekebilir" diyor.
  • Japon dalgıç ile balığın sıra dışı dostluğu!

    Sağlık sorunlarının üzerinden onlarca yıl geçmesine rağmen Yoriko halen hayatta. Boyu yaklaşık 1 metreye kadar çıkabilen bu balıkların ömürleri hakkında sınırlı bilgi bulunuyor.
  • Japon dalgıç ile balığın sıra dışı dostluğu!

    YÜZ TANIMA YETENEĞİNE SAHİPLER

    Genelde unutkanlığı belirtmek 'balık hafızalı' terimi kullanılır. Ancak balıklar hakkında yapılan son çalışmalara göre bu benzetme tarihe karışabilir. Zira yapılan bir araştırma balıkların yüz tanıma yeteneğine sahip olduğunu ortaya koydu.
  • Japon dalgıç ile balığın sıra dışı dostluğu!

    Çalışmada tropikal okçu balıkları, bir monitörde seçilen görüntülere su tükürerek insan yüzlerini tanımak üzere eğitildi. Balıklar yeni yüzlerle karşılaştıklarında bile, beklentileri aşarak daha önce öğrenilen yüzü doğru bir şekilde seçti.
  • Japon dalgıç ile balığın sıra dışı dostluğu!

    Oxford Üniversitesi'nde araştırmacı olan Dr. Cait Newport ise şöyle yorum yaptı:

    Balıklar insanlardan daha basit bir beyne sahiptir ve insanların yüzleri tanımak için kullandığı beyin bölümünden tamamen yoksundur. Buna rağmen, birçok balık etkileyici görsel davranışlar sergiler ve bu nedenle basit beyinlerin karmaşık görevleri yerine getirip getiremeyeceğini test etmek için mükemmel denekler oluşturur."
  • Japon dalgıç ile balığın sıra dışı dostluğu!

    *Haberin görselleri çeşitli YouTube hesaplarından alınmıştır. 

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