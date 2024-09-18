Dünyanın en soğuk iki noktası: Kuzey Kutbu mu daha soğuk Güney Kutbu mu?

Kuzey Kutbu kara ile çevrili bir okyanustur. Antarktika ise okyanusla çevrili bir karadır. Su, karadan daha yavaş soğur ve ısınır, bu da daha az aşırı sıcaklığa neden olur.

Arktik Okyanusu buzla kaplı olduğunda bile, sularının nispeten ılık sıcaklığı oradaki iklim üzerinde ılımlaştırıcı bir etkiye sahiptir ve Arktik'in Antarktika'dan daha sıcak kalmasına yardımcı olur.