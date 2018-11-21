SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika

Dünyanın en soğuk şehri Yakutsk'ta hayat

21.11.2018 - 10:18 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Rusya'da dondurucu soğuğun hayatı etkilemediği bir şehir var. ‘Dünyanın en soğuk kenti' unvanına sahip olan Yakutsk... Ortalama -40 dereceyi bulan sıcaklığı ile dünyanın en soğuk şehri olarak bilinen Yakutsk'ta hayat oldukça zor

  • 1 Dünyanın en soğuk şehri Yakutsk'ta hayat
    1 | 33

    Rusya'nın en soğuk şehirlerinden Yakutsk, düşük hava sıcaklığıyla termometreyi bile bozuyor. Peki Yakutsk şehri nerede yer alıyor, nasıl bir yer ya da burada kaç kişi yaşıyor?

  • 2 Dünyanın en soğuk şehri Yakutsk'ta hayat
    2 | 33

    Yakutistan, Rusya Federasyonu'nu oluşturan federe cumhuriyetlerden biri. Nüfusun çoğunluğunu oluşturan Yakutlar ise bir Türk halkı. 

  • 3 Dünyanın en soğuk şehri Yakutsk'ta hayat
    3 | 33

    Yakutistan Rusya Federasyonu topraklarının beşte birini oluşturuyor ve dünyadaki en büyük yüz ölçümüne sahip olan özerk ülke.

  • 4 Dünyanın en soğuk şehri Yakutsk'ta hayat
    4 | 33

    1632'de Lena Nehri kıyısında kurulan Yakutsk şehri, Rusya Federasyonu'na bağlı özerk Yakutistan Cumhuriyeti'nin başkenti.

  • 5 Dünyanın en soğuk şehri Yakutsk'ta hayat
    5 | 33

    Yakutsk şehri, ortalama -40 dereceyi bulan sıcaklığı ile dünyanın en soğuk şehri...

  • 6 Dünyanın en soğuk şehri Yakutsk'ta hayat
    6 | 33

    Yakustk şehrinin nüfusu yaklaşık 210 bin... Kentte sıcaklık kışın -60 derecelere kadar düşebiliyor. Yazları ise sıcaklık 25 dereceye kadar çıkabiliyor.

     

  • 7 Dünyanın en soğuk şehri Yakutsk'ta hayat
    7 | 33

    Bu şehir öylesine soğuk ki -30 derecelerdeki hava sıcaklığı şehrin sakinleri için sıcak kabul ediliyor.

     

  • 8 Dünyanın en soğuk şehri Yakutsk'ta hayat
    8 | 33

    -71.2 DERECEYİ BİLE GÖRDÜ

    Yakutsk çevresinde bulunan Oymyakon köyünde ise sıcaklık 1924 yılında -71.2 derece ölçülmüş ve burası dünyanın en soğuk yerleşim yeri olarak sayılmış. 

  • 9 Dünyanın en soğuk şehri Yakutsk'ta hayat
    9 | 33

    Sibirya'da bulunan Oymyakon köyü ayrıca şu sıralar -67 dereceyi gören hava sıcaklığıyla dünyanın en soğuk yerleşim yeri.

  • 10 Dünyanın en soğuk şehri Yakutsk'ta hayat
    10 | 33

    Soğuğa rağmen burayı yaşanılır kılan tek şey zengin yeraltı kaynaklarına sahip olması.  

  • 11 Dünyanın en soğuk şehri Yakutsk'ta hayat
    11 | 33

    Dünya pırlanta rezervlerinin yüzde 20'sinin bulunduğu Yakutsk ayrıca petrol, doğalgaz, altın ve kıymetli madenler açısından da oldukça zengin bir kent...

  • 12 Dünyanın en soğuk şehri Yakutsk'ta hayat
    12 | 33

    Yakutsk o kadar soğuk ki, burada hiçbir tarım ürünü yetişmiyor. 

     

  • 13 Dünyanın en soğuk şehri Yakutsk'ta hayat
    13 | 33

    İnsanların balık ve etle beslenmek zorunda kaldığı Yakutsk'taki market ve pazarlarda en çok et ve balık bulunuyor. Burada buzdolabı kullanmaya da gerek yok tabii. Soğuk nedeniyle pazarda satılan her şey doğal olarak derin dondurucudan çıkarılmış gibi buzla kaplı.

  • 14 Dünyanın en soğuk şehri Yakutsk'ta hayat
    14 | 33

    Ocak ayında ortalama sıcaklığı -40 derece olan şehirde ağır endüstri ve kürk işleme sanayisi gelişmiş.

  • 15 Dünyanın en soğuk şehri Yakutsk'ta hayat
    15 | 33

    İnsanlar burada soğuk nedeniyle iç çamaşırı dahi tüm giyim ürünlerini yün ya da tiftikten tercih ediyor. 

     

  • 16 Dünyanın en soğuk şehri Yakutsk'ta hayat
    16 | 33

    Okullar ve resmi kurumlar sıcaklık -45 derecenin altına inmediği sürece tatil edilmiyor.

     

     

  • 17 Dünyanın en soğuk şehri Yakutsk'ta hayat
    17 | 33

    ARABALARINI YAZA KADAR ÇALIŞTIRMAK ZORUNDALAR!

    Burada yaşayan araba sahipleri, eğer sıcacık garajları yoksa araçlarının motorlarını yaza kadar çalıştırmak zorundalar. Çünkü bir kez motor kapandığında arabalar buz dağı haline geliyor ve buzu eritip arabayı tekrar çalıştırmak çok zor oluyor. 

  • 18 Dünyanın en soğuk şehri Yakutsk'ta hayat
    18 | 33

    Yakutsk'ta mezar kazmak da çok zor çünkü toprak yılın büyük bir kısmı donmuş vaziyette...

     

     

  • 19 Dünyanın en soğuk şehri Yakutsk'ta hayat
    19 | 33

     Toprağı eritmek için ilk başta mezar yerinde kömür yakılıyor ve birkaç saat sonra eriyen toprak, 10-15 cm kazılabiliyor. Ya da mezar kazmak için yaz mevsiminin gelmesi bekleniyor. 

     

     

  • 20 Dünyanın en soğuk şehri Yakutsk'ta hayat
    20 | 33

    İşte şehrin soğukluğunu gözler önüne seren kareler...

  • 21 Dünyanın en soğuk şehri Yakutsk'ta hayat
    21 | 33
  • 22 Dünyanın en soğuk şehri Yakutsk'ta hayat
    22 | 33
  • 23 Dünyanın en soğuk şehri Yakutsk'ta hayat
    23 | 33
  • 24 Dünyanın en soğuk şehri Yakutsk'ta hayat
    24 | 33
  • 25 Dünyanın en soğuk şehri Yakutsk'ta hayat
    25 | 33
  • 26 Dünyanın en soğuk şehri Yakutsk'ta hayat
    26 | 33
  • 27 Dünyanın en soğuk şehri Yakutsk'ta hayat
    27 | 33
  • 28 Dünyanın en soğuk şehri Yakutsk'ta hayat
    28 | 33
  • 29 Dünyanın en soğuk şehri Yakutsk'ta hayat
    29 | 33
  • 30 Dünyanın en soğuk şehri Yakutsk'ta hayat
    30 | 33
  • 31 Dünyanın en soğuk şehri Yakutsk'ta hayat
    31 | 33
  • 32 Dünyanın en soğuk şehri Yakutsk'ta hayat
    32 | 33
  • 33 Dünyanın en soğuk şehri Yakutsk'ta hayat
    33 | 33

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X