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İnsanların balık ve etle beslenmek zorunda kaldığı Yakutsk'taki market ve pazarlarda en çok et ve balık bulunuyor. Burada buzdolabı kullanmaya da gerek yok tabii. Soğuk nedeniyle pazarda satılan her şey doğal olarak derin dondurucudan çıkarılmış gibi buzla kaplı.