Rusya'da dondurucu soğuğun hayatı etkilemediği bir şehir var. ‘Dünyanın en soğuk kenti' unvanına sahip olan Yakutsk... Ortalama -40 dereceyi bulan sıcaklığı ile dünyanın en soğuk şehri olarak bilinen Yakutsk'ta hayat oldukça zor
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Rusya'nın en soğuk şehirlerinden Yakutsk, düşük hava sıcaklığıyla termometreyi bile bozuyor. Peki Yakutsk şehri nerede yer alıyor, nasıl bir yer ya da burada kaç kişi yaşıyor?
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Yakutistan, Rusya Federasyonu'nu oluşturan federe cumhuriyetlerden biri. Nüfusun çoğunluğunu oluşturan Yakutlar ise bir Türk halkı.
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Yakutistan Rusya Federasyonu topraklarının beşte birini oluşturuyor ve dünyadaki en büyük yüz ölçümüne sahip olan özerk ülke.
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1632'de Lena Nehri kıyısında kurulan Yakutsk şehri, Rusya Federasyonu'na bağlı özerk Yakutistan Cumhuriyeti'nin başkenti.
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Yakutsk şehri, ortalama -40 dereceyi bulan sıcaklığı ile dünyanın en soğuk şehri...
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Yakustk şehrinin nüfusu yaklaşık 210 bin... Kentte sıcaklık kışın -60 derecelere kadar düşebiliyor. Yazları ise sıcaklık 25 dereceye kadar çıkabiliyor.
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Bu şehir öylesine soğuk ki -30 derecelerdeki hava sıcaklığı şehrin sakinleri için sıcak kabul ediliyor.
Yakutsk çevresinde bulunan Oymyakon köyünde ise sıcaklık 1924 yılında -71.2 derece ölçülmüş ve burası dünyanın en soğuk yerleşim yeri olarak sayılmış.
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Sibirya'da bulunan Oymyakon köyü ayrıca şu sıralar -67 dereceyi gören hava sıcaklığıyla dünyanın en soğuk yerleşim yeri.
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Soğuğa rağmen burayı yaşanılır kılan tek şey zengin yeraltı kaynaklarına sahip olması.
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Dünya pırlanta rezervlerinin yüzde 20'sinin bulunduğu Yakutsk ayrıca petrol, doğalgaz, altın ve kıymetli madenler açısından da oldukça zengin bir kent...
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Yakutsk o kadar soğuk ki, burada hiçbir tarım ürünü yetişmiyor.
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İnsanların balık ve etle beslenmek zorunda kaldığı Yakutsk'taki market ve pazarlarda en çok et ve balık bulunuyor. Burada buzdolabı kullanmaya da gerek yok tabii. Soğuk nedeniyle pazarda satılan her şey doğal olarak derin dondurucudan çıkarılmış gibi buzla kaplı.
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Ocak ayında ortalama sıcaklığı -40 derece olan şehirde ağır endüstri ve kürk işleme sanayisi gelişmiş.
İnsanlar burada soğuk nedeniyle iç çamaşırı dahi tüm giyim ürünlerini yün ya da tiftikten tercih ediyor.
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Okullar ve resmi kurumlar sıcaklık -45 derecenin altına inmediği sürece tatil edilmiyor.
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ARABALARINI YAZA KADAR ÇALIŞTIRMAK ZORUNDALAR!
Burada yaşayan araba sahipleri, eğer sıcacık garajları yoksa araçlarının motorlarını yaza kadar çalıştırmak zorundalar. Çünkü bir kez motor kapandığında arabalar buz dağı haline geliyor ve buzu eritip arabayı tekrar çalıştırmak çok zor oluyor.
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Yakutsk'ta mezar kazmak da çok zor çünkü toprak yılın büyük bir kısmı donmuş vaziyette...
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Toprağı eritmek için ilk başta mezar yerinde kömür yakılıyor ve birkaç saat sonra eriyen toprak, 10-15 cm kazılabiliyor. Ya da mezar kazmak için yaz mevsiminin gelmesi bekleniyor.
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İşte şehrin soğukluğunu gözler önüne seren kareler...
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