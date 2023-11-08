Dünyanın en tehlikeli sahillerinden birisi olarak bilinen Juhu, Hindistan'nın Mumbai şehrinde. Sahilin tehlike oluşturma nedeni ise her yerde bulunan çöp yığınları. Sahilde yer alan çöpler insan sağlığını tehdit edebilecek düzeyde.

Rusya'da bulunan Schitovaya Bukhta sahiline sadece özel izinle girilebiliyor. Ancak izinsiz giriliyor olsa bile son derece tehlikeli bir sahil. Çünkü Sovyetler Birliği döneminden kalma çok sayıda nükleer denizaltı, Schitovaya Bukhta sahilinin yalnızca birkaç yüz metre açığında bulunuyor. Bu nedenle hem deniz hem de sahil yüksek düzeyde radyasyon içeriyor.

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COPACABANA SAHİLİ

Dünyanın en ünlü sahillerinden birisi olan Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde yer alıyor Copacabana. Sahil her yıl pek çok turistin akınına uğruyor ancak son derece ciddi tehlikelerle de dolu. Çünkü Copacabana dünyanın en kirli sahillerden birisi. Denize karışan kanalizasyon suları ve diğer atıklar bazı ölümcül virüslerin yuvası haline geliyor.

2016 yılında yapılan bir araştırmaya göre Copacabana sahilinde denize girip bir çay kaşığı su yutmak bile tehlikeli hastalıklara yakalanmak için yeterli.