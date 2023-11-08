Dünyanın en tehlikeli sahilleri: Bazıları virüslerle bazıları yılanlarla dolu
Dünyanın dört bir yanında çoğunlukla sahiller tatil amaçlı kullanılır. Ancak adım atmanın son derece tehlikeli ve yasak olduğu sahillerde bulunuyor. Üstelik bu sahilleri tehlikeli hale getiren köpek balıkları veya doğa olayları değil. Bazı sahiller virüs nedeniyle girilmesi yasakken bazıları da uçaklar yüzünden tehlikeli hale geliyor. İşte dünyanın en tehlikeli sahillerinden bazıları
JUHU SAHİLİ
Dünyanın en tehlikeli sahillerinden birisi olarak bilinen Juhu, Hindistan'nın Mumbai şehrinde. Sahilin tehlike oluşturma nedeni ise her yerde bulunan çöp yığınları. Sahilde yer alan çöpler insan sağlığını tehdit edebilecek düzeyde.
SCHİTOVAYA BUKHTA SAHİLİ
Rusya'da bulunan Schitovaya Bukhta sahiline sadece özel izinle girilebiliyor. Ancak izinsiz giriliyor olsa bile son derece tehlikeli bir sahil. Çünkü Sovyetler Birliği döneminden kalma çok sayıda nükleer denizaltı, Schitovaya Bukhta sahilinin yalnızca birkaç yüz metre açığında bulunuyor. Bu nedenle hem deniz hem de sahil yüksek düzeyde radyasyon içeriyor.
COPACABANA SAHİLİ
Dünyanın en ünlü sahillerinden birisi olan Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde yer alıyor Copacabana. Sahil her yıl pek çok turistin akınına uğruyor ancak son derece ciddi tehlikelerle de dolu. Çünkü Copacabana dünyanın en kirli sahillerden birisi. Denize karışan kanalizasyon suları ve diğer atıklar bazı ölümcül virüslerin yuvası haline geliyor.
2016 yılında yapılan bir araştırmaya göre Copacabana sahilinde denize girip bir çay kaşığı su yutmak bile tehlikeli hastalıklara yakalanmak için yeterli.
CABLE SAHİLİ
Hayvanlarıyla meşhur olan Avustralya'daki Cable sahilinde timsahlar özgürce dolaşabiliyor. Ayrıca denizde çok sayıda köpek balığı da bulunuyor.
DAMEİSHA SAHİLİ
Çin'in Shenzhen şehrinde yer alan Dameisha ülkedeki en büyük ve en popüler sahillerden birisi. Sahilin en büyük tehlikesi ise insanlar. Yılın bazı dönemlerinde sadece sahilde 500.000'i aşkın insan bulunabiliyor. Bu nedenle en ufak bir dalgınlıkta sahilde kaybolmak mümkün.
JURASSIC COAST SAHİLİ
Jurassic Coast, İngiltere'nin güneyinde Manş Denizi sahilinde yer alıyor. 2001 yılına UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilen sit alanı, kilometrelerce uzunluktaki bir sahile ev sahipliği yapıyor.
Sahile paralel bir şekilde uzanan kayalıklarda, yeryüzünün oluşumuna dair önemli izler görülebiliyor. Binlerce yıllık hayvanların fosillerinin bulunduğu kayalıklarda sık sık çöküntüler meydana geliyor. Bu nedenle kayalıkların altında denize girmek oldukça tehlikeli.
GANSBAAİ SAHİLİ
Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki Gansbaai Sahili dışarıdan bakıldığında denize girmek için harika bir yerdir. Ancak birkaç kulaç attığınızda büyük beyaz köpek balıklarıyla karşılaşmanız mümkün.
QUEİMADA GRANDE SAHİLİ
Queimada Grande, Brezilya'nın görülmeye değer adalarından birisidir. Sao Paulo şehrinin açıklarındaki ada göz kamaştıran sahilleri ile ünlüdür. Ancak ada aynı zamanda çok sayıda yılana ev sahipliği yapıyor. Dünyanın en zehirli yılanlarının yer aldığı adaya gitmek biraz da cesaret istiyor.
UTTAKLEİV SAHİLİ
Norveç'in Lofoten Adaları, Uttakleiv isimli büyüleyici bir sahile ev sahipliği yapıyor. Ancak bu büyüleyici bölge en tehlikeli sahiller arasında yer alıyor. Nedeni ise sadece birkaç dakika içerisinde değişebilen hava koşulları ve dondurucu soğuklar.
MAHO SAHİLİ
Karayipler'de yer alan Maho sahili oldukça şirin bir bölge ve turistlerin uğrak noktası. Ancak sahilin tehlike kaynağı uçaklar. Prenses Juliana Uluslararası Havaalanı, sahilin yalnızca birkaç yüz metre arkasında yer alıyor. Havaalanındaki piste iniş yapmak isteyen uçaklar tam sahilin üzerinden geçtiği için tehlike arz ediyor. Uçaklar ayrıca büyük dalgalara da neden olabiliyor.
Kaynak: Exploredplanet