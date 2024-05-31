Dünyanın en ünlü 20 kişisi seçildi: Listenin zirvesinde şaşırtan bir isim var!

14. DWAYNE JOHNSON

"The Rock" olarak da bilinen Dwayne Johnson , profesyonel bir güreşçiden Hollywood yıldızlarına sorunsuz bir şekilde geçiş yaptı. Johnson, 2 Mayıs 1972'de Hayward, California'da doğdu ve başarılı bir oyunculuk kariyerine devam etmeden önce WWE'de ün kazandı. Karizmatik kişiliği ve çok yönlülüğüyle tanınan oyuncu, Jumanji ve Hızlı ve Öfkeli serileri gibi gişe rekorları kıran filmlerde rol aldı.