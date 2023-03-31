Dünyanın en ünlü isimleriydi! İntihar ederek hayatlarına son verdiler!

Sylvia Plath

Psikoz ve manik-depresif bozukluk yaşadığı bilinen Sylvia Plath, 11 Şubat 1963'te, evinin ikinci katındaki odalarında uyumakta olan çocuklarının yanına süt ve kurabiye bıraktı ve odalarının kapısını da içeri gaz girmeyeceğinden emin olmak üzere bantlayarak kapattı. Slyvia kendi kafasını fırının içine sokarak intihar etti.