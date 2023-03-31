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Dünyanın en ünlü isimleriydi! İntihar ederek hayatlarına son verdiler!

Dünya üzerinde yaptıkları projeler sayesinde başarılarını konuşturmuş ve tarihe iz bırakmış birçok isim, projelerinin dışında ölümleriyle de sevenlerine sarsıcı anlar yaşatmışlardır. İşte geçmişten bugüne, dünyadan ayrılma kararı alan ve bu kararı uygulayıp amacına ulaşan, intihar eden ünlü isimlerden bazıları...

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  • Dünyanın en ünlü isimleriydi! İntihar ederek hayatlarına son verdiler!

    Kurt Cobain

    Dünyanın en ünlü müzik gruplarından Nirvana'nın vokali olarak tanınan Kurt Kobain'in ölümü hakkında birçok iddia ortaya atılmıştı.1994 yılının Nisan ayında kendisinden 6 gün haber alınamayan Cobain'in cansız bedenine 6 gün sonra evinin garajda ulaşılmıştı. Kendisini pompalı tüfekle öldürdüğü ortaya çıkan Kurt Cobain'in intihar mektubunda "Sizi seviyorum, sizi seviyorum" yazıyordu.
  • Dünyanın en ünlü isimleriydi! İntihar ederek hayatlarına son verdiler!

    Ernest Hemingway

    Ruhsal sağlığı bozuk olduğu bilinen Ernest Hemingway, eşi tarafından hastaneye yatırılmış ve burada elektroşok tedavisi görmüştü. Başarılı yazar, taburcu olduktan iki gün sonra 1961'de evinde kendini av silahı ile vurarak intihar etti.
  • Dünyanın en ünlü isimleriydi! İntihar ederek hayatlarına son verdiler!

    Sigmund Freud

    Uzun yıllar kanserle acı bir mücadele veren nöroloji uzmanı, psikianalist Sigmund Freud 1939'da kendine ötenazi uygulayarak intihar etti. (Aşırı dozda morfin aldı)
  • Dünyanın en ünlü isimleriydi! İntihar ederek hayatlarına son verdiler!

    Sylvia Plath

    Psikoz ve manik-depresif bozukluk yaşadığı bilinen Sylvia Plath, 11 Şubat 1963'te, evinin ikinci katındaki odalarında uyumakta olan çocuklarının yanına süt ve kurabiye bıraktı ve odalarının kapısını da içeri gaz girmeyeceğinden emin olmak üzere bantlayarak kapattı. Slyvia kendi kafasını fırının içine sokarak intihar etti.
  • Dünyanın en ünlü isimleriydi! İntihar ederek hayatlarına son verdiler!

    Robin Williams

    Dünyanın en başarılı komedi oyuncuları arasında yer alan Robin Williams, bipolar hastalığıyla mücadele diyordu. Ünlü isim 63 yaşındayken kendisini evinde asarak intihar etti.
  • Dünyanın en ünlü isimleriydi! İntihar ederek hayatlarına son verdiler!

    Yavuz Çetin 

    Yoğun depresyon teşhisi sebebiyle hastanede tedavi gören Yavuz Çetin, taburcu olduktan birkaç gün sonra 15 Ağustos 2001 günü kendi arabasıyla Boğaziçi Köprüsü'nde durarak atladı. Müzisyen, 30 yaşında hayatına son verdi.
  • Dünyanın en ünlü isimleriydi! İntihar ederek hayatlarına son verdiler!

    Stefan Zweig

    Satranç, Bir Kadının Hayatından 24 Saat gibi eserlerin yazarı olan  Stefan Zweig, aşırı dozda uyku ilacı alarak intihar etti.

     
  • Dünyanın en ünlü isimleriydi! İntihar ederek hayatlarına son verdiler!

    Virginia Woolf

    Dünyanın en başarılı yazarları arasında yer alan Virginia Woolf, yeteneğini kaybetmenin vermiş olduğu korku ve dehşet sonucu bunalıma girmiş ve  28 Mart 1941'de evlerinin yakınlarında bulunan Ouse nehrine ceplerine taşlar doldurarak atlayıp intihar etmiştir.
  • Dünyanın en ünlü isimleriydi! İntihar ederek hayatlarına son verdiler!

    Nilgün Marmara

    Şair Nilgün Marmara, 13 Ekim 1987’de, 29 yaşındayken, Kadıköy'deki evinin penceresinden atlayarak intihar etti.
  • Dünyanın en ünlü isimleriydi! İntihar ederek hayatlarına son verdiler!

    Marilyn Monroe

    Eşi Arthur Miller'dan boşandıktan sonra depresyona giren Marilyn Monroe, yaşadığı olumsuz olaylar karşısında daha fazla dayanamadı ve 5 Ağustos 1962 yılında Los Angeles'ta bulunan evinin yatak odasında yüksek dozda sakinleştirici alarak hayatına son verdi.
  • Dünyanın en ünlü isimleriydi! İntihar ederek hayatlarına son verdiler!

    Chester Bennington 

    Linkin Park'ın solisti Chester Bennington, 41 yaşındayken kendini asarak intihar etti.
  • Dünyanın en ünlü isimleriydi! İntihar ederek hayatlarına son verdiler!

    Cem Korkmaz

    Sevilen bir YouTuber olan Cem Korkmaz, Recep İvedik gibi komedi filmlerinde de rol almıştı. Fenomen isim 30 yaşındayken intihar etti.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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