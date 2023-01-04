'Dünyanın en uzun adamı' Sultan, Ganalı rakibine meydan okudu

14 senedir Guinness Rekorlar Kitabı'nda yeryüzünün yaşayan en uzun insanı olarak yer alıyorum. 40 yaşına girdim. Bazı haberler duyuyorum, 'Sultan'ın rekoru bitti, Sultan'dan daha uzun insan var' diye. Hodri meydan. Varsa gelsin, boyumuzu ölçelim. 14 senedir rekorumu koruyorum. Rekorumu kimseye kaptırmayacağım. Bu konuda kararlıyım."