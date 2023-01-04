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'Dünyanın en uzun adamı' Sultan, Ganalı rakibine meydan okudu

Mardin'de yaşayan ve 2 metre 51 santimetre boyuyla 'dünyanın en uzun boylu adamı' unvanına sahip Sultan Kösen, Ganalı Sulemana Abdul Samed'in kendisine rakip olmasına ilişkin konuştu. Sultan Kösen, "Bazı haberler duyuyorum, 'Sultan'ın rekoru bitti, Sultan'dan daha uzun insan var' diye. Hodri meydan. Gelsin boyumuzu ölçelim" dedi

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AA
  • 'Dünyanın en uzun adamı' Sultan, Ganalı rakibine meydan okudu

    Mardin'in Derik ilçesine bağlı Dede köyünde yaşamını sürdüren, metre 51 santimetrelik boyunun yanı sıra 27.5 santimetre uzunluğundaki el ve 36.5 santimetrelik ayaklarıyla da 2009'da Guinness Rekorlar Kitabı'na giren dev adam Kösen, yaşamının büyük bölümünü kendisine göre dizayn edilen evinde geçiriyor.
  • 'Dünyanın en uzun adamı' Sultan, Ganalı rakibine meydan okudu

    AA'nın haberine göre 2023 yılının Guinness Rekorlar Kitabı'nda da yer alan ve bugüne kadar 500 kereden fazla yurt dışına çıkış yaparak 129 ülkeyi gezen Kösen, Türkiye'nin kültür elçisi olarak ülkesini tanıtmayı sürdürmek istiyor.
  • 'Dünyanın en uzun adamı' Sultan, Ganalı rakibine meydan okudu

    Sultan Kösen, boyunun yanı sıra el ve ayaklarının ölçüsüyle de dünyanın yaşayan en uzun insanı unvanını sürdürmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.
  • 'Dünyanın en uzun adamı' Sultan, Ganalı rakibine meydan okudu

    Bu yıl yayınlanan kitapta da yer aldığını anlatan Kösen, şöyle konuştu:
  • 'Dünyanın en uzun adamı' Sultan, Ganalı rakibine meydan okudu

    "Boyum 2 metre 51 santim, dünyanın en büyük ayaklarına sahibim. 61 numara ayakkabı giyiyorum. Aynı zamanda dünyanın en büyük elleri bana ait. Rekorlarım tescillenmiş. Ben dünya kültür mirasıyım. 
  • 'Dünyanın en uzun adamı' Sultan, Ganalı rakibine meydan okudu

    14 senedir Guinness Rekorlar Kitabı'nda yeryüzünün yaşayan en uzun insanı olarak yer alıyorum. 40 yaşına girdim. Bazı haberler duyuyorum, 'Sultan'ın rekoru bitti, Sultan'dan daha uzun insan var' diye. Hodri meydan. Varsa gelsin, boyumuzu ölçelim. 14 senedir rekorumu koruyorum. Rekorumu kimseye kaptırmayacağım. Bu konuda kararlıyım."
  • 'Dünyanın en uzun adamı' Sultan, Ganalı rakibine meydan okudu

    "SULTAN KÖSEN 3 REKORUNU KORUMAYA DEVAM EDİYOR"

    Kösen'in menajeri Mehmet Veysi Bora da Ganalı 29 yaşındaki Sulemana Abdul Samed'in boyunun 2 metre 89 santime ulaştığı yönünde bazı haberler yapıldığını belirterek, Kösen'in rekorunun kırıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.
  • 'Dünyanın en uzun adamı' Sultan, Ganalı rakibine meydan okudu

    Samed'in boyunun 2 metre 23 santim ölçüldüğünün ortaya çıktığını aktaran Bora, konuşmasını şöyle sürdürdü:

     
  • 'Dünyanın en uzun adamı' Sultan, Ganalı rakibine meydan okudu

    "Bazı haber sitelerinde Sultan Kösen'in dünya rekorunu kaybettiğine, rekorun Ganalı Sulemana Abdul Samed'e geçtiğine ilişkin yalan yanlış haberlerle karşılaştık. Samed, 2 metre 23 santim boyunda. Şu an rekor bizde. Bu yıl da kayıtlarda Sultan Kösen 3 rekorunu korumaya devam ediyor."

     
  • 'Dünyanın en uzun adamı' Sultan, Ganalı rakibine meydan okudu

    Haberler nedeniyle çok sayıda telefon ve mesaj aldıklarına işaret eden Bora, "Dünyanın neresine giderse gitsin aynı sevgi ve ilgiyle karşılaşıyoruz. Kösen'i sevenlerin gönlü ferah olsun. Sultan Kösen dünyanın en uzun insanı. Rekor hala kendisinde" ifadelerini kullandı.
  • 'Dünyanın en uzun adamı' Sultan, Ganalı rakibine meydan okudu
  • 'Dünyanın en uzun adamı' Sultan, Ganalı rakibine meydan okudu
  • 'Dünyanın en uzun adamı' Sultan, Ganalı rakibine meydan okudu
  • 'Dünyanın en uzun adamı' Sultan, Ganalı rakibine meydan okudu
  • 'Dünyanın en uzun adamı' Sultan, Ganalı rakibine meydan okudu
  • 'Dünyanın en uzun adamı' Sultan, Ganalı rakibine meydan okudu
  • 'Dünyanın en uzun adamı' Sultan, Ganalı rakibine meydan okudu
  • 'Dünyanın en uzun adamı' Sultan, Ganalı rakibine meydan okudu
  • 'Dünyanın en uzun adamı' Sultan, Ganalı rakibine meydan okudu
  • 'Dünyanın en uzun adamı' Sultan, Ganalı rakibine meydan okudu
  • 'Dünyanın en uzun adamı' Sultan, Ganalı rakibine meydan okudu
  • 'Dünyanın en uzun adamı' Sultan, Ganalı rakibine meydan okudu
  • 'Dünyanın en uzun adamı' Sultan, Ganalı rakibine meydan okudu
  • 'Dünyanın en uzun adamı' Sultan, Ganalı rakibine meydan okudu
  • 'Dünyanın en uzun adamı' Sultan, Ganalı rakibine meydan okudu

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