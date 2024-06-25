Dünyanın en uzun köpeği hayatını kaybetti ABD'de yaşayan Kevin adındaki Danua cinsi köpek, yakın zamanda Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın en uzun köpeği seçilmişti. Guinnes Dünya Rekorları tarafından yapılan açıklamaya göre Kevin hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı Giriş: 25.06.2024 - 11:06 Güncelleme: 25.06.2024 - 11:06 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL