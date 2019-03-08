Dünyanın en yenilikçi 60 ülkesi açıklandı

Giriş: 08.03.2019 - 09:15 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Dünyanın en yenilikçi ülkeler sıralaması açıklandı. Sürpriz çıkışların ve düşüşlerin yer aldığı Bloomberg'in düzenlediği 2019 İnovasyon Endeksi'nde zirve Asya'da kaldı ve Güney Kore unvanını korudu. Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya ise iş ve eğitimde yaptığı çalışmalarıyla ikinci sıraya yükseldi. Türkiye de ilk 60 ülke arasında yer aldı. İşte tam liste ve Türkiye'nin yeri..

  • 1Dünyanın en yenilikçi 60 ülkesi açıklandı! Türkiye de listede
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    Dünyanın en yenilikçi ülkeler sıralaması açıklandı. Bloomberg'in düzenlediği 2019 İnovasyon Endeksi'nde zirve değişmedi ve yine Asya'da kaldı.

     

  • 2Dünyanın en yenilikçi 60 ülkesi açıklandı! Türkiye de listede
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    Bir başka Asya ülkesi Singapur da İsveç ve Japonya gibi devleri geride bırakırken, Çin de sıçrama yaparak ilk 20 ülke içinde yer almayı başardı. 

  • 3Dünyanın en yenilikçi 60 ülkesi açıklandı! Türkiye de listede
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    Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt gibi Arap ülkeleri listeye ilk kez dahil olurken, Birleşik Arap Emirlikleri de sıralamaya ilk 50 içerisinden hızlı bir giriş yaptı.

     

  • 4Dünyanın en yenilikçi 60 ülkesi açıklandı! Türkiye de listede
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    Bloomberg İnovasyon Endeksi'nde araştırma ve kalkınma harcamaları, imalat kapasitesi gibi 7 kriteri baz alarak analiz yapılıyor.

  • 5Dünyanın en yenilikçi 60 ülkesi açıklandı! Türkiye de listede
    5|65

    Endeks AR-GE harcamaları, verimlilik, araştırmacı sayısı, üretim potansiyeli ve yüksek teknoloji şirketlerinin yoğunluğu gibi kriterler dikkate alınarak oluşturuluyor. İşte tam liste ve Türkiye'nin yeri...

  • 6Dünyanın en yenilikçi 60 ülkesi açıklandı! Türkiye de listede
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    1. GÜNEY KORE

    YILLIK DEĞİŞİM: 0

  • 7Dünyanın en yenilikçi 60 ülkesi açıklandı! Türkiye de listede
    7|65

    2. ALMANYA

    YILLIK DEĞİŞİM:+2

  • 8Dünyanın en yenilikçi 60 ülkesi açıklandı! Türkiye de listede
    8|65

    3. FİNLANDİYA

    YILLIK DEĞİŞİM: +4

  • 9Dünyanın en yenilikçi 60 ülkesi açıklandı! Türkiye de listede
    9|65

    4. İSVİÇRE

    YILLIK DEĞİŞİM: +1

  • 10Dünyanın en yenilikçi 60 ülkesi açıklandı! Türkiye de listede
    10|65

    5. İSRAİL

    YILLIK DEĞİŞİM: +5

  • 11Dünyanın en yenilikçi 60 ülkesi açıklandı! Türkiye de listede
    11|65

    6. SİNGAPUR

    YILLIK DEĞİŞİM: -3

  • 12Dünyanın en yenilikçi 60 ülkesi açıklandı! Türkiye de listede
    12|65

    7. İSVEÇ 

    YILLIK DEĞİŞİM: -5

  • 13Dünyanın en yenilikçi 60 ülkesi açıklandı! Türkiye de listede
    13|65

    8. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

    YILLIK DEĞİŞİM: +3

  • 14Dünyanın en yenilikçi 60 ülkesi açıklandı! Türkiye de listede
    14|65

    9. JAPONYA

    YILLIK DEĞİŞİM: -3

  • 15Dünyanın en yenilikçi 60 ülkesi açıklandı! Türkiye de listede
    15|65

    10. FRANSA

    YILLIK DEĞİŞİM: -1

  • 16Dünyanın en yenilikçi 60 ülkesi açıklandı! Türkiye de listede
    16|65

    11. DANİMARKA

    YILLIK DEĞİŞİM: -3

  • 17Dünyanın en yenilikçi 60 ülkesi açıklandı! Türkiye de listede
    17|65

    12. AVUSYURYA

    YILLIK DEĞİŞİM: 0

  • 18Dünyanın en yenilikçi 60 ülkesi açıklandı! Türkiye de listede
    18|65

    13. BELÇİKA

    YILLIK DEĞİŞİM: +1

  • 19Dünyanın en yenilikçi 60 ülkesi açıklandı! Türkiye de listede
    19|65

    14. İRLANDA 

    YILLIK DEĞİŞİM: -1 

  • 20Dünyanın en yenilikçi 60 ülkesi açıklandı! Türkiye de listede
    20|65

    15. HOLLANDA

    YILLIK DEĞİŞİM: +1

  • 21Dünyanın en yenilikçi 60 ülkesi açıklandı! Türkiye de listede
    21|65

    16. ÇİN

    YILLIK DEĞİŞİM: +3

  • 22Dünyanın en yenilikçi 60 ülkesi açıklandı! Türkiye de listede
    22|65

    17. NORVEÇ

    YILLIK DEĞİŞİM: -2

  • 23Dünyanın en yenilikçi 60 ülkesi açıklandı! Türkiye de listede
    23|65

    18. BİRLEŞİK KRALLIK

    YILLIK DEĞİŞİM: -1

  • 24Dünyanın en yenilikçi 60 ülkesi açıklandı! Türkiye de listede
    24|65

    19. AVUSTRALYA

    YILLIK DEĞİŞİM: -1 

  • 25Dünyanın en yenilikçi 60 ülkesi açıklandı! Türkiye de listede
    25|65

    20. KANADA 

    YILLIK DEĞİŞİM: +2 

  • 26Dünyanın en yenilikçi 60 ülkesi açıklandı! Türkiye de listede
    26|65

    21. İTALYA

    YILLIK DEĞİŞİM: -1

  • 27Dünyanın en yenilikçi 60 ülkesi açıklandı! Türkiye de listede
    27|65

    22. POLONYA

    YILLIK DEĞİŞİM: -1

  • 28Dünyanın en yenilikçi 60 ülkesi açıklandı! Türkiye de listede
    28|65

    23. İZLANDA 

    YILLIK DEĞİŞİM: +1

  • 29Dünyanın en yenilikçi 60 ülkesi açıklandı! Türkiye de listede
    29|65

    24. YENİ ZELANDA

    YILLIK DEĞİŞİM: -1

  • 30Dünyanın en yenilikçi 60 ülkesi açıklandı! Türkiye de listede
    30|65

    25. ÇEK CUMHURİYETİ

    YILLIK DEĞİŞİM: +3 

  • 31Dünyanın en yenilikçi 60 ülkesi açıklandı! Türkiye de listede
    31|65

    26. MALEZYA 

    YILLIK DEĞİŞİM: 0

  • 32Dünyanın en yenilikçi 60 ülkesi açıklandı! Türkiye de listede
    32|65

    27. RUSYA

    YILLIK DEĞİŞİM: -2

  • 33Dünyanın en yenilikçi 60 ülkesi açıklandı! Türkiye de listede
    33|65

    28. LÜKSEMBURG

    YILLIK DEĞİŞİM: +4

  • 34Dünyanın en yenilikçi 60 ülkesi açıklandı! Türkiye de listede
    34|65

    29. ROMANYA

    YILLIK DEĞİŞİM: +6 

  • 35Dünyanın en yenilikçi 60 ülkesi açıklandı! Türkiye de listede
    35|65

    30. İSPANYA 

    YILLIK DEĞİŞİM: -1

  • 36Dünyanın en yenilikçi 60 ülkesi açıklandı! Türkiye de listede
    36|65

    31. SLOVENYA 

    YILLIK DEĞİŞİM: - 

  • 37Dünyanın en yenilikçi 60 ülkesi açıklandı! Türkiye de listede
    37|65

    32. MACARİSTAN

    YILLIK DEĞİŞİM: -5

  • 38Dünyanın en yenilikçi 60 ülkesi açıklandı! Türkiye de listede
    38|65

    33. TÜRKİYE 

    YILLIK DEĞİŞİM: 0 

  • 39Dünyanın en yenilikçi 60 ülkesi açıklandı! Türkiye de listede
    39|65

    34. PORTEKİZ

    YILLIK DEĞİŞİM: -4 

  • 40Dünyanın en yenilikçi 60 ülkesi açıklandı! Türkiye de listede
    40|65

    35. YUNANİSTAN

    YILLIK DEĞİŞİM: -4

  • 41Dünyanın en yenilikçi 60 ülkesi açıklandı! Türkiye de listede
    41|65

    36. ESTONYA 

    YILLIK DEĞİŞİM: 0

  • 42Dünyanın en yenilikçi 60 ülkesi açıklandı! Türkiye de listede
    42|65

    37. LİTVANYA

    YILLIK DEĞİŞİM: -3 

  • 43Dünyanın en yenilikçi 60 ülkesi açıklandı! Türkiye de listede
    43|65

    38. HONG KONG

    YILLIK DEĞİŞİM: -1

  • 44Dünyanın en yenilikçi 60 ülkesi açıklandı! Türkiye de listede
    44|65

    39. SLOVAKYA

    YILLIK DEĞİŞİM: -1 

  • 45Dünyanın en yenilikçi 60 ülkesi açıklandı! Türkiye de listede
    45|65

    40. TAYLAND

    YILLIK DEĞİŞİM: +5

  • 46Dünyanın en yenilikçi 60 ülkesi açıklandı! Türkiye de listede
    46|65

    41. BULGARİSTAN

    YILLIK DEĞİŞİM: 0 

  • 47Dünyanın en yenilikçi 60 ülkesi açıklandı! Türkiye de listede
    47|65

    42. LETONYA

    YILLIK DEĞİŞİM: -2 

  • 48Dünyanın en yenilikçi 60 ülkesi açıklandı! Türkiye de listede
    48|65

    43. MALTA

    YILLIK DEĞİŞİM: -4

  • 49Dünyanın en yenilikçi 60 ülkesi açıklandı! Türkiye de listede
    49|65

    44. HIRVATİSTAN

    YILLIK DEĞİŞİM: -2

  • 50Dünyanın en yenilikçi 60 ülkesi açıklandı! Türkiye de listede
    50|65

    45. BREZİLYA

    YILLIK DEĞİŞİM: - 

  • 51Dünyanın en yenilikçi 60 ülkesi açıklandı! Türkiye de listede
    51|65

    46. BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ 

    YILLIK DEĞİŞİM: - 

  • 52Dünyanın en yenilikçi 60 ülkesi açıklandı! Türkiye de listede
    52|65

    47. İRAN

    YILLIK DEĞİŞİM: +2

  • 53Dünyanın en yenilikçi 60 ülkesi açıklandı! Türkiye de listede
    53|65

    48. KIBRIS

    YILLIK DEĞİŞİM: -1

  • 54Dünyanın en yenilikçi 60 ülkesi açıklandı! Türkiye de listede
    54|65

    49. SIRBİSTAN

    YILLIK DEĞİŞİM: -5

  • 55Dünyanın en yenilikçi 60 ülkesi açıklandı! Türkiye de listede
    55|65

    50. ARJANTİN 

    YILLIK DEĞİŞİM: -

  • 56Dünyanın en yenilikçi 60 ülkesi açıklandı! Türkiye de listede
    56|65

    51. GÜNEY AMERİKA

    YILLIK DEĞİŞİM: -3 

  • 57Dünyanın en yenilikçi 60 ülkesi açıklandı! Türkiye de listede
    57|65

    52. TUNUS 

    YILLIK DEĞİŞİM: -9

  • 58Dünyanın en yenilikçi 60 ülkesi açıklandı! Türkiye de listede
    58|65

    53. UKRAYNA

    YILLIK DEĞİŞİM: -7

  • 59Dünyanın en yenilikçi 60 ülkesi açıklandı! Türkiye de listede
    59|65

    54. HİNDİSTAN

    YILLIK DEĞİŞİM: -

  • 60Dünyanın en yenilikçi 60 ülkesi açıklandı! Türkiye de listede
    60|65

    55. KUVEYT

    YILLIK DEĞİŞİM: -

  • 61Dünyanın en yenilikçi 60 ülkesi açıklandı! Türkiye de listede
    61|65

    56. SUUDİ ARABİSTAN

    YILLIK DEĞİŞİM: -

  • 62Dünyanın en yenilikçi 60 ülkesi açıklandı! Türkiye de listede
    62|65

    57. KATAR

    YILLIK DEĞİŞİM: -

  • 63Dünyanın en yenilikçi 60 ülkesi açıklandı! Türkiye de listede
    63|65

    58. ŞİLİ

    YILLIK DEĞİŞİM: - 

  • 64Dünyanın en yenilikçi 60 ülkesi açıklandı! Türkiye de listede
    64|65

    59. MEKSİKA

    YILLIK DEĞİŞİM: -

  • 65Dünyanın en yenilikçi 60 ülkesi açıklandı! Türkiye de listede
    65|65

    60. VİETNAM

    YILLIK DEĞİŞİM: -

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