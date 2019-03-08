Dünyanın en yenilikçi 60 ülkesi açıklandı

Dünyanın en yenilikçi ülkeler sıralaması açıklandı. Sürpriz çıkışların ve düşüşlerin yer aldığı Bloomberg'in düzenlediği 2019 İnovasyon Endeksi'nde zirve Asya'da kaldı ve Güney Kore unvanını korudu. Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya ise iş ve eğitimde yaptığı çalışmalarıyla ikinci sıraya yükseldi. Türkiye de ilk 60 ülke arasında yer aldı. İşte tam liste ve Türkiye'nin yeri..