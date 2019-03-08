Dünyanın en yenilikçi ülkeler sıralaması açıklandı. Bloomberg'in düzenlediği 2019 İnovasyon Endeksi'nde zirve değişmedi ve yine Asya'da kaldı.
Bir başka Asya ülkesi Singapur da İsveç ve Japonya gibi devleri geride bırakırken, Çin de sıçrama yaparak ilk 20 ülke içinde yer almayı başardı.
Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt gibi Arap ülkeleri listeye ilk kez dahil olurken, Birleşik Arap Emirlikleri de sıralamaya ilk 50 içerisinden hızlı bir giriş yaptı.
Bloomberg İnovasyon Endeksi'nde araştırma ve kalkınma harcamaları, imalat kapasitesi gibi 7 kriteri baz alarak analiz yapılıyor.
Endeks AR-GE harcamaları, verimlilik, araştırmacı sayısı, üretim potansiyeli ve yüksek teknoloji şirketlerinin yoğunluğu gibi kriterler dikkate alınarak oluşturuluyor. İşte tam liste ve Türkiye'nin yeri...
1. GÜNEY KORE
YILLIK DEĞİŞİM: 0
2. ALMANYA
YILLIK DEĞİŞİM:+2
3. FİNLANDİYA
YILLIK DEĞİŞİM: +4
4. İSVİÇRE
YILLIK DEĞİŞİM: +1
5. İSRAİL
YILLIK DEĞİŞİM: +5
6. SİNGAPUR
YILLIK DEĞİŞİM: -3
7. İSVEÇ
YILLIK DEĞİŞİM: -5
8. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
YILLIK DEĞİŞİM: +3
9. JAPONYA
YILLIK DEĞİŞİM: -3
10. FRANSA
YILLIK DEĞİŞİM: -1
11. DANİMARKA
YILLIK DEĞİŞİM: -3
12. AVUSYURYA
YILLIK DEĞİŞİM: 0
13. BELÇİKA
YILLIK DEĞİŞİM: +1
14. İRLANDA
YILLIK DEĞİŞİM: -1
15. HOLLANDA
YILLIK DEĞİŞİM: +1
16. ÇİN
YILLIK DEĞİŞİM: +3
17. NORVEÇ
YILLIK DEĞİŞİM: -2
18. BİRLEŞİK KRALLIK
YILLIK DEĞİŞİM: -1
19. AVUSTRALYA
YILLIK DEĞİŞİM: -1
20. KANADA
YILLIK DEĞİŞİM: +2
21. İTALYA
YILLIK DEĞİŞİM: -1
22. POLONYA
YILLIK DEĞİŞİM: -1
23. İZLANDA
YILLIK DEĞİŞİM: +1
24. YENİ ZELANDA
YILLIK DEĞİŞİM: -1
25. ÇEK CUMHURİYETİ
YILLIK DEĞİŞİM: +3
26. MALEZYA
YILLIK DEĞİŞİM: 0
27. RUSYA
YILLIK DEĞİŞİM: -2
28. LÜKSEMBURG
YILLIK DEĞİŞİM: +4
29. ROMANYA
YILLIK DEĞİŞİM: +6
30. İSPANYA
YILLIK DEĞİŞİM: -1
31. SLOVENYA
YILLIK DEĞİŞİM: -
32. MACARİSTAN
YILLIK DEĞİŞİM: -5
33. TÜRKİYE
YILLIK DEĞİŞİM: 0
34. PORTEKİZ
YILLIK DEĞİŞİM: -4
35. YUNANİSTAN
YILLIK DEĞİŞİM: -4
36. ESTONYA
YILLIK DEĞİŞİM: 0
37. LİTVANYA
YILLIK DEĞİŞİM: -3
38. HONG KONG
YILLIK DEĞİŞİM: -1
39. SLOVAKYA
YILLIK DEĞİŞİM: -1
40. TAYLAND
YILLIK DEĞİŞİM: +5
41. BULGARİSTAN
YILLIK DEĞİŞİM: 0
42. LETONYA
YILLIK DEĞİŞİM: -2
43. MALTA
YILLIK DEĞİŞİM: -4
44. HIRVATİSTAN
YILLIK DEĞİŞİM: -2
45. BREZİLYA
YILLIK DEĞİŞİM: -
46. BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
YILLIK DEĞİŞİM: -
47. İRAN
YILLIK DEĞİŞİM: +2
48. KIBRIS
YILLIK DEĞİŞİM: -1
49. SIRBİSTAN
YILLIK DEĞİŞİM: -5
50. ARJANTİN
YILLIK DEĞİŞİM: -
51. GÜNEY AMERİKA
YILLIK DEĞİŞİM: -3
52. TUNUS
YILLIK DEĞİŞİM: -9
53. UKRAYNA
YILLIK DEĞİŞİM: -7
54. HİNDİSTAN
YILLIK DEĞİŞİM: -
55. KUVEYT
YILLIK DEĞİŞİM: -
56. SUUDİ ARABİSTAN
YILLIK DEĞİŞİM: -
57. KATAR
YILLIK DEĞİŞİM: -
58. ŞİLİ
YILLIK DEĞİŞİM: -
59. MEKSİKA
YILLIK DEĞİŞİM: -
60. VİETNAM
YILLIK DEĞİŞİM: -
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