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Dünyanın en büyük perakende internet satış sitesi olan Amazon'un kurucusu ve Forbes dergisine göre 131 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengini olarak kabul edilen Jeff Bezos, 4 çocuğunun annesi 25 yıllık eşi olan MacKenzie Bezos'tan bir servet vererek boşandı. İkili arasında yapılan boşanma anlaşmasının tutarı 35 milyar doları buldu.
İş insanı Jeff Bezos ve boşandığı 25 yıllık eşi MacKenzie Bezos.
BU ANLAŞMA BİR REKOR
BBC Türkçe'de yer alan habere göre, yapılan mali anlaşmaya göre MacKenzie, Amazon'daki hisselerin %4'ünü koruyacak ve Washington Post gazetesi ile uzay seyahati şirketi Blue Origin'deki hisselerinin de tümünü Jeff Bezos'a devredecek. Bu rekor anlaşma, şimdiye kadar görülen en yüksek miktar oldu.
AMAZON'UN YÜZDE 4'ÜNÜ VERDİ
Bezos çiftinden önce en yüksek nafaka, sanat koleksiyoneri Alec Wildenstein'ın eşi Jocelyn'e ödediği 3.8 milyar dolardı. Rekor boşanma anlaşmasının ayrıntılarını MacKenzie Bezos Twitter hesabından duyurdu. Boşanma anlaşması öncesi Jeff Bezos'un Amazon'daki hisselerinin oranı % 16.3'tü. Bezos bu oranın % 75'ini elinde bulundururken, boşandığı eşi MacKenzie'ye de geri kalan % 25'lik kısmı geçmiş oldu.
Jeff Bezos ve Lauren Sanchez'in ilişkisi olduğu biliniyor.
"BİRBİRİMİZE DESTEK OLDUK"
MacKenzie Bezos, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'boşanma sürecinin Jeff ile karşılıklı birbilerine destek olarak sona ermesinden memnuniyet duyduğunu' söyledi. Dört çocukları olan çift, Bezos'un Amazon'u kurduğu 1994'ten bu yana birlikteydi. MacKenzie Bezos şirketin ilk çalışanlarından biriydi.
GEÇEN YILKİ CİROSU 233 MİLYAR DOLAR
Dünyanın en büyük perakende internet satış sitesi olan Amazon'un geçen sene yaptığı ciro 232.8 milyar doları bulmuştu. Forbes dergisine göre bu rakamla, Bezos ve ailenin serveti de 131 milyar dolarak çıkmış oldu.
BAŞARILI BİR ROMAN YAZARI
MacKenzie Bezos başarılı bir roman yazarı. 'The Testing of Luther Albright' ve 'Traps' adlı iki kitabı bulunan MacKenzie Bezos, Pulitzer ödüllü yazar Toni Morrison'un da Princeton Üniversitesi'nde öğrencisiydi. Morrison, MacKenzie'nin 'yaratıcı yazarlık sınıfındaki en iyi öğrencilerden biri olduğunu' söyledi.
LAUREN SANCHEZ İLE İLİŞKİSİ VAR
Jeff Bezos'un, Fox TV'nin eski spikerlerinden Lauren Sanchez ile ilişkisi olduğu bildiriliyor. Bezos ve eşinin ocak ayında ayrılacaklarını duyurmasının ardından Amerikan tabloid dergisi National Enquirer, Bezos ve Sanchez'in evlilik dışı ilişkilerine dair özel mesajlarını paylaşılmıştı. Bezos, mesajları paylaşan derginin bağlı olduğu medya grubu American Media Incorporated'ı şantaj yapmakla suçladı. Yayıncı şirket ise bu iddiaları reddetti.
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