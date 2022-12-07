Dünyanın ilk robot müzesi İstanbul'da açılıyor!

ENERJİK ROBOT ARAT

Müze içerisinde ziyaretçilere keyifli vakit geçirebilecekleri birçok alan sunulacak.

Ziyaretçiler tic tac toe oynamak için programlanmış endüstriyel robot kol ile oyun oynayabilir, kendisi için hazırlanmış pankurda hiç durmadan hareket eden 4 ayaklı robot ARAT ile tanışabilir veya sosyal robot ADA serisinin son robotu ADA 7 ile vakit geçirebilir.