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Dünyanın ilk robot müzesi İstanbul'da açılıyor!

Dünyada bir ilki temsil eden robot müzesi kapılarını açmaya hazırlanıyor. Müzede birçok robot ve ekipmanları sergilenecek. Hatta Mini ADA isimli bir robot, müze gezisi boyunca konuklara eşlik edecek.

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  • Dünyanın ilk robot müzesi İstanbul'da açılıyor!

    Dünyanın ilk robot müzesi İstanbul, Avcılar'da açılıyor. 

    Müzede; AKINROBOTICS tarafından tamamen yerli bir şekilde üretilen robotlar, robot prototipleri ve robotların üretiminde kullanılan ekipmanlar sergilenecek.

    15 Aralık günü saat 14.00'de kapılarını açacak müzede, ilk güne özel olarak girişler ücretsiz olacak.
  • Dünyanın ilk robot müzesi İstanbul'da açılıyor!

    MİNİ ADA GELENLERİ KARŞILAYACAK

    Ziyaretçilerin yeni teknolojilerle tanışmasının amaçlandığı müzede ziyaretçiler, robotlarla iletişime geçilebilecek.

    Müze ziyartetçilerini girişte Mini ADA isimli bir robot karşılayacak ve ADA, müze içerisinde konuklara rehberlik edecek.

    Aynı zamanda, robot kollar gelenleri karşılayacak ve insansı robotlar, ziyaretçilere sahip oldukları özelliklerinden bahsedecek. 
  • Dünyanın ilk robot müzesi İstanbul'da açılıyor!

    ENERJİK ROBOT ARAT

    Müze içerisinde ziyaretçilere keyifli vakit geçirebilecekleri birçok alan sunulacak.

    Ziyaretçiler tic tac toe oynamak için programlanmış endüstriyel robot kol ile oyun oynayabilir, kendisi için hazırlanmış pankurda hiç durmadan hareket eden 4 ayaklı robot ARAT ile tanışabilir veya sosyal robot ADA serisinin son robotu ADA 7 ile vakit geçirebilir. 

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