LONDRA METROSU

Londra metrosu veya diğer ismi ile Londra yer altı metrosu (London Underground) İngiltere’nin başkenti Londra’nın ve yakın çevresinde bulunan Essex, Hertfordshire ve Buckhinghamshire kentlerini birbirine bağlar.

Dünyanın ilk metrosu olarak kabul edilen Londra yer altı metrosu 1863 yılında kullanıma girmiştir. Ayrıca Londra metrosu dünyada dünya da elektrikli trenin kullanıldığı ilk hat olarak geçer.