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Dünyanın ilk ve enlerinin yer aldığı metroların listesi! Listede Türkiye'de var!

En çok kullanılan toplu taşıma araçlarından birisi de metro. Hızlı ulaşım imkanı sağlayan yer altı aracının ilk hangi ülkede ortaya çıktığını ve enlerinin yer aldığı listeyi sizler için derledik. İşte, dünyanın ilk, en uzun, en kalabalık ve en çok istasyona sahip olan metrosu...

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  • Dünyanın ilk ve enlerinin yer aldığı metroların listesi! Listede Türkiye'de var!

    LONDRA METROSU

    Londra metrosu veya diğer ismi ile Londra yer altı metrosu (London Underground) İngiltere’nin başkenti Londra’nın  ve yakın çevresinde bulunan Essex, Hertfordshire ve Buckhinghamshire kentlerini birbirine bağlar.

    Dünyanın ilk metrosu olarak kabul edilen Londra yer altı metrosu 1863 yılında kullanıma girmiştir. Ayrıca Londra metrosu dünyada dünya da elektrikli trenin kullanıldığı ilk hat olarak geçer.
  • Dünyanın ilk ve enlerinin yer aldığı metroların listesi! Listede Türkiye'de var!

    Londra Metrosu ilk hatları çeşitli özel şirketler tarafından kullanılmış ve açılmıştır. Ana demiryolu hatları ise 1933 yılında toplu taşıma olarak sunulmuş ve halk tarafından kullanılmaya başlamıştır.
  • Dünyanın ilk ve enlerinin yer aldığı metroların listesi! Listede Türkiye'de var!

    İKİNCİ METRO FÜNİKÜLER

    Dünyanın ikinci metrosu ise İstanbul’da yer alan Füniküler’dir. Londra metrosu’ndan sonra ilk yer altı metrosunda yer alan Füniküler, 17 Ocak 1875’te Karaköy – Beyoğlu arasında hizmet vermeye başlamıştır.
  • Dünyanın ilk ve enlerinin yer aldığı metroların listesi! Listede Türkiye'de var!

    DÜNYANIN EN UZUN METROSU

    Dünyanın en uzun metrosu Çin’in en büyük kenti Şanghay’da yer alır. Şanghay metrosu, ilk kez 1993’te hizmete açılmıştır. Metro, içerisinde 14 metro hattı, 364 istasyon bulundurur. Metronun uzunluğu ise 831 kilometreden oluşuyor ve dünyanın en uzun metrosu olarak ilan ediliyor.
  • Dünyanın ilk ve enlerinin yer aldığı metroların listesi! Listede Türkiye'de var!

    Şanghay metrosunun günlük yolcu kapasitesi 8,4 milyon olarak hesaplanmıştır. Metro yolcu sayısı rekorunu 1 Nisan 2016’da 11,299 milyon kişi ile kırmıştır.

    Şanghay metrosu hala geliştiriliyor ve yeni metro hatları içerisine ekleniyor.
  • Dünyanın ilk ve enlerinin yer aldığı metroların listesi! Listede Türkiye'de var!

    EN KALABALIK METRO PEKİN

    Çin’in Pekin kentinde yer alan metro şehre bağlı olan banliyölerde kurulmuş hızlı toplu taşıma sistemidir. 1971’yılında açılan metro şu anda 72 aktarma istasyonu dahil olmak üzere 459 istasyondan oluşuyor.
  • Dünyanın ilk ve enlerinin yer aldığı metroların listesi! Listede Türkiye'de var!

    Bilinen verilere göre Pekin metrosunun günlük 3.4 milyon yolcuya hizmet verdiği kaydediliyor. Ülkenin en kalabalık metrosu. 22 Ağustos 2008’de günlük 4.92 milyon yolcu ile rekor kırmıştır.
  • Dünyanın ilk ve enlerinin yer aldığı metroların listesi! Listede Türkiye'de var!

    EN ÇOK İSTASYONA SAHİP OLAN METRO

    New York metrosu, ABD’nin ilk yer altı istasyonudur ve 27 Ekim 1904’te hizmete girmiştir.  24 saat hizmet veren New York metrosu, dünyanın en büyük ağına sahiptir. 1.370 km uzunluğunda olan metro istasyonu, 27 hat ve 472 istasyondan oluşur.

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