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Dünyanın farklı yerlerinden 'Yok artık' diyeceğiniz yasaklar!

Dünyanın hemen hemen her ülkesinde adaletin sağlanması için kanunlar gerekir. Bazı ülkelerin vatandaşlarına koyduğu yasaklar ise oldukça ilginç ve farklı. İşte, dünyanın en farklı ve ilginç yasakları…

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  • Dünyanın farklı yerlerinden 'Yok artık' diyeceğiniz yasaklar! Dünyanın en ilginç kanun yasakları

    İSVİÇRE’DE SAAT 22.00’DAN SONRA SİFON ÇEKMEME YASAĞI

    Bazı iddialar İsviçre’de saat 22.00’dan sonra sifon kullanılmasının yasak olduğu yönünde ancak bu iddia tam olarak doğru değildir.

    İsviçre Medeni Kanunu 684. Maddeye göre vatandaşlar mülkiyet haklarını kullanırken saat 22.00’dan sonra aşırı ses yapmamak konusunda dikkat etmelidirler. Komşu ve kiracılarına yönelik gerekli özeni göstermeleri gerektiği belirtiliyor. Bahsi geçen konuda sifon yasağı da kapsanabilecek şekilde yorumlanıyor.
  • Dünyanın farklı yerlerinden 'Yok artık' diyeceğiniz yasaklar! Dünyanın en ilginç kanun yasakları

    TAYLAND’DA YERDE DURAN PARANIN ÜZERİNE BASMAK YASAKTIR

    Tayland’da kralın resmi bulunduğu için paranın üzerine basmak kesinlikle yasaktır. Bununla beraber boyutu fark etmez herhangi bir buda heykelinin önüne doğru bacak uzatmak kesinlikle saygısızlık olarak kabul edilir.  Yine ayak tabanınız gözükecek şekilde bacak bacak üzerine atmanız bile hoş karşılanmaz.
  • Dünyanın farklı yerlerinden 'Yok artık' diyeceğiniz yasaklar! Dünyanın en ilginç kanun yasakları

    PENNSYLVANİA’DA BANYO DA ŞARKI SÖYLEMEK YASAKTIR

    Amerika’nın eyaletlerinden birisi olan Pennsylvania’da evlilik töreni gerçekleştirecek gelin ve damat eğer sarhoş ise tören iptal edilir.

    Ayrıca buzdolabının kapısı açıkken önünde uyuya kalmak ve banyo da şarkı söylemek yasak olan maddelerindendir.
  • Dünyanın farklı yerlerinden 'Yok artık' diyeceğiniz yasaklar! Dünyanın en ilginç kanun yasakları

    KANADA’DA MARGARİNİN RENGİNİN SARI OLMASI YASAKLANDI

    Kanada’da bir dönemler margarinin satışı yasaklanmıştır. Daha sonra bu yasak gevşetilmiştir ve margarin Kanada’nın bazı illerinde sarı veya turuncu satılması zorunlu kılınırken, bazı iller de ise gıda boyası katılacağı düşünüldüğü için tamamen yasaklandı.
  • Dünyanın farklı yerlerinden 'Yok artık' diyeceğiniz yasaklar! Dünyanın en ilginç kanun yasakları

    İTALYA’NIN BAZI YERLERİNDE PARMAK ARASI TERLİK GİYMEK VE KUMDAN KALE YAPMAK YASAK

    Cinque Terre’nin engebeli sahilinde çok fazla turistin parmak arası terlik giymesinden oluşan kazalar nedeniyle yeni yasa ile parmak arası terlik giyenlere 50 Euro’dan 2.827 Euro’ya kadar para cezası verilmeye başlandı.

    İtalya’nın Eraclea’da kumsalında, kumdan kale yapmak yasaklanmıştır. Sebebi ise insanların yürümesine ve sahilde vakit geçirmesine engel olduğu içindir.
  • Dünyanın farklı yerlerinden 'Yok artık' diyeceğiniz yasaklar! Dünyanın en ilginç kanun yasakları

    İNGİLTERE GALLER’DE ŞÜPHELİ DURUMLARDA SOMON BALIĞI TUTMAK YASAKTIR

    Somon yasası 1986’nın 32. Bölümünde şüpheli koşullarda somon balığı tutmanın suç olduğu şartlar vardır. Herhangi bir somon balığı yasa dışı şartlar altında tutulursa kişi iki yıl ceza hapsi alır.
  • Dünyanın farklı yerlerinden 'Yok artık' diyeceğiniz yasaklar! Dünyanın en ilginç kanun yasakları

    AMERİKA’NIN GEORGİA EYALETİNDE TAVUKLARIN KARŞIDAN KARŞIYA GEÇMESİ YASAKTIR

    Yasa sahipleri tavukların her zaman kontrol altında tutulmasını talep ediyor. Georgia, tavukların güvenliğini önemsiyor çünkü Gainsville Georgia’da tavuklar çıplak elle yenir. Çatal ile yenmesi hoş görülmez, “kutsal bir mutfak inceliği” olarak tanımlanır.
  • Dünyanın farklı yerlerinden 'Yok artık' diyeceğiniz yasaklar! Dünyanın en ilginç kanun yasakları

    AVUSTURALYA’DA VİCTORİA LİSANSLI ELEKTRİKÇİ DEĞİLSENİZ AMPUL DEĞİŞMESİ YASA DIŞIDIR

    Victoria yasalarına göre, geçerli bir lisans olmadan ampul değiştirmek kanunlara aykırı. Işığınızı kendi elinizle değiştirmek 10 Avusturalya doları para cezasına karşılık geliyor.
  • Dünyanın farklı yerlerinden 'Yok artık' diyeceğiniz yasaklar! Dünyanın en ilginç kanun yasakları

    İSKOÇYA’DA İSTEYEN OLURSA TUVALET KULLANMASINA İZİN VERİLİR

    Tuvalete ihtiyacı olan birisi varsa herhangi tanımadığı birisinin tuvaletini kullanma izni vardır.

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