KANADA’DA MARGARİNİN RENGİNİN SARI OLMASI YASAKLANDI

Kanada’da bir dönemler margarinin satışı yasaklanmıştır. Daha sonra bu yasak gevşetilmiştir ve margarin Kanada’nın bazı illerinde sarı veya turuncu satılması zorunlu kılınırken, bazı iller de ise gıda boyası katılacağı düşünüldüğü için tamamen yasaklandı.