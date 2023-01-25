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Dünyanın kaç harikası var? Dünya harikalarının isimleri

Dünyamız o kadar fazla güzellikle kaplı ki. Her birini gezmeye ve görmeye ömür yetmez. Böyle bir durumda da öncelikler dünyanın harikalarına doğru yönelir. Peki dünyanın hangi harikaları var? Bu yapılar nerelerde?

Dünyanın Kaç Harikası Var? Dünya Harikalarının İsimleri
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Şimdi sizlere bütün detaylarıyla dünyanın kaç harikası var? Dünya harikalarının isimleri neler? Sorularının cevaplarını vereceğiz. Böylece siz de bütün bilmeniz gerekenleri öğreneceksiniz.

İşte bütün detaylar için hemen okumaya başlayın…

Dünyanın Kaç Harikası Var?

Dünyanın kabul edilen 7 harikası bulunuyor. Bu yapılar tamamen insanlar tarafından ve emekleriyle yapılan tarihi eserlerden oluşuyor. Bu kavram ise milattan öncesinde ortaya atılmıştır ve ilk kullanan ünlü tarihçi Heredot olmuştur.

Dünyanın 7 harikası desek de şu anda günümüze kadar yıpranmadan bozulmadan gelebilen sadece bir tanesi bulunuyor.

Bir sonraki başlığa geçerek diğer detayları da öğrenebilirsiniz.

Dünya Harikalarının İsimleri Neler?

Şimdi gelelim dünya harikalarının isimlerinin neler olduğuna… İşte dünyanın 7 harikasının isimleri:

  • - Keops Piramidi
  • - Babil’in Asma Bahçeleri
  • - Zeus Heykeli
  • - Rodos Heykeli
  • - İskenderiye Feneri
  • - Halikarnas Mozolesi
  • - Artemis Tapınağı

Bu yapıların her birini de tek tek inceleyeceğiz ve önemli detaylarını açıklayacağız:

Keops Piramidi: Az önce bahsettiğimiz, sadece bir yapı günümüze kadar ulaşabildi dediğimiz harika yapı, Keops Piramidi’dir.

  • - Milattan önce 2560 yılında Kahire, Mısır’da inşa edilmiştir.
  • - 3 Giza Piramidinden birisidir.
  • - Firavun Keops tarafından yapılmıştır.
  • - Günümüze kadar ayakta kalabilen tek eserdir.

Babil’in Asma Bahçeleri: Görüntü olarak oldukça başarılı olan bu yapı artık günümüzde yok.

  • - Milattan önce 650 yılında Irak’ta yapılmıştır.
  • - Çok katlı bahçeye benzeyen bir yapısı vardır.
  • - İçerisinde egzotik bitkiler, akan sular ve çeşitli ağaçlar bulunduruyor.
  • - Bütün izleri ise ne yazık ki zaman içerisinde kaybolmuştur.

Zeus Heykeli: Yine milattan önce 456 yılında Olympia, Yunanistan’da yapılan bir harika yapıdan bahsedeceğiz.

  • - Bu heykel 12 metre yüksekliğinde.
  • - Yunan Tanrısı Zeus için yapılmıştır.
  • - Fakat çıkan bir yangında bu heykel çok ciddi zarar görmüştür ve yok olmuştur.

Rodos Heykeli: Milattan önce 282’de tamamlanan Rodos Heykeli de son derece önemlidir.

  • - Yapımı 12 yıl sürmüştür.
  • - Heykel 32 metrelik bir yüksekliğe sahiptir.
  • - Güneş Tanrısı Halios için yapılmıştır ve yapımı bittikten kısa bir süre sonra depremden dolayı yıkılmıştır. Sonrasında da tekrar onarılamamıştır.

İskenderiye Feneri: Mısır’da yapılan bu harika yapı da günümüze ulaşamayan yapılardan.

  • - Yapımı yaklaşık 40 yıl sürmüştür.
  • - Büyük İskender tarafından yapılmıştır.
  • - Ayrıca bu fener, yaklaşık 50 kilometre öteden görülebiliyor.

Halikarnas Mozolesi:

  • - Ülkemizde bulunan iki harikadan birisidir.
  • - Mozole, Bodrum’da yer alıyor.
  • - Milattan önce 350 yılında Kral Mausollos adına yaptırılmıştır.

Artemis Tapınağı: Son olarak Efes’te yer alan bu yapıdan bahsedelim.

  • - Yapımı ortalama 120 yıl sürmüştür.
  • - Ülkemizde Efes bölgesinde bulunuyor.
  • - Milattan sonra 262 yılında çıkan bir yangın yüzünden sütunları dışında her yer yok olmuştur.

İşte bu yedi harika her zaman merak edilen yapılardır. Ama ne yazık ki geriye çok fazla yapı kalmamıştır. Sadece Keops Piramidini görebilirsiniz fakat diğer yapıların da fotoğraflarına internetten ulaşabilirsiniz.

Bizim ülkemizde bulunan iki yapı da aynı şekilde, zaman içerisinde yok olmuştur. Geriye sadece birkaç bölümü kalmıştır. Eğer dünyanın yedi harikasının isimlerini merak ediyorsanız bu yazı size rehber olsun. Her yapının yapım süreci fazladır ve bunun sebebi de zamanın ve şartların çok kısıtlı olmasıdır.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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