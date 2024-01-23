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        Haberler Gündem Dünyayı bekleyen yeni tehlike: Zombi virüsü! Zombi virüsü nedir? Zombi virüsü belirtileri nelerdir?

        Dünyayı bekleyen yeni tehlike: Zombi virüsü! İşte belirtileri

        Zombi virüsü ya da tam ismiyle zombi geyik virüsü ile ilgili bilim insanlarından korkutan uyarılar gelmeye devam ediyor. Bilim insanları geyiklerde görülen zombi virüsünün insanlara da bulaşabileceği tespitinde bulundu. Peki, zombi virüsü belirtileri nelerdir? İşte merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2024 - 15:56 Güncelleme: 23.01.2024 - 15:56
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        Zombi virüsü alarmı tüm dünyada tedirginlik yaratıyor. Geçtiğimiz yıl geyiklerde görülen hastalıkla ilgili bilim insanlarından tedirgin eden tespitler gelmeye başladı. Son yapılan çalışmalara göre virüsün insanlara da bulaştığı keşfedildi. Peki, zombi virüsü nedir? Zombi virüsü hastalığı belirtileri nelerdir? İşte merak edilen detaylar...

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        ZOMBİ GEYİK HASTALIĞI NEDİR?

        Zombi geyik hastalığı ilk olarak 1967 yılında Colorado'da bir geyikte tanımlanmıştır. Bu hastalık kronik zayıflama hastalığı (CWD) olarak da bilinen bir prion hastalığıdır. CWD, merkezi sinir sistemini enfekte eder ve hayvanlarda agresif semptomlar ve koordinasyon eksikliğine neden olur.

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        ZOMBİ GEYİK HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

        Zombi geyik hastalığının belirtileri genellikle hastalığın ileri aşamalarında ortaya çıkar ve şunları içerebilir:

        Kilo Kaybı: Enfekte hayvanlar zamanla aşırı derecede zayıflar ve bu durum "wasting" (atrofi) olarak adlandırılır.

        Koordinasyon Eksikliği: Hareketlerde belirgin koordinasyon kaybı ve dengesizlik gözlemlenebilir.

        Davranış değişiklikleri: Hastalığı kapan hayvanların davranışlarında anormallikler görülebilir.

        Salgılar ve su içme: Aşırı salya salgılama ve su içme davranışında artış meydana gelebilir.

        Yeme problemleri: Yemek yeme zorluğu yaşanabilir.

        Göz ve kulak duruşu değişiklikleri: Gözlerde donukluk ve kulaklarda anormal duruş görülür.

        Fiziksel durumda bozulmalar: Genellikle kürklerde bakımsız bir görüntü ve matlaşma meydana gelebilir.

        Hareketsizlik: Hareket etmeme veya normal aktivite seviyelerinde belirgin düşüş.

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        ZOMBİ GEYİK HASTALIĞI NERELERDE GÖRÜLDÜ?

        Canlıları, ağzı salyalı, uyuşuk, tökezlemiş ve boş bakışlarla bırakan hastalık ABD’nin Wyoming eyaletinde yaşayan 800 geyikte görüldü. Bilim insanları tüm hükümetleri hastalığın yayılımına karşı hazırlıklı olmaları için uyarıyor.

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        ZOMBİ GEYİK HASTALIĞI TÜRKİYE'DE GÖRÜLDÜ MÜ?

        Gündemde olan Zombi geyik hastalığının Türkiye'de görüldüğüne dair resmi bir bildiri yok. Bu hastalığın şu an görüldüğü yerler arasında Amerika, Avrupa ve Asya'da bulunan çeşitli geyik türleri var.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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