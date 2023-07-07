Dünyayı değiştiren ve bir adamı multimilyoner eden araba! Market arabasının ortaya çıkışı!
1936 yılında Amerika'daki bir zincir market sahibi, müşterilerin sepetlerinin dolu ve ağır olduğu için alışverişlerini daha az yaptığını fark etti. Bunun üzerine zincir market sahibi Sylvan Goldman market arabalarını tasarladı. Ancak arabalar tahmin ettiği gibi talep görmedi...
Sylvan Goldman 1936 ve 1937 yılları arasında market arabası fikrini sunduğunda Oklahoma City'de Humpty Dumpty süpermarketlerinin sahibiydi. Goldman o dönemde müşterilerin tel ve hasırdan yapılma alışveriş sepetlerini kullanırken zorlandığını, bu nedenle de daha az alışveriş yaptıklarını fark etti.
İLK MARKET ARABASI NASIL BULUNDU?
Goldman'ın aklına katlanır sandalyesi sayesinde market arabaları geldi. Goldman, iş arkadaşı Fred Young ile beraber, alt kısmında tekerlekler bulunan bir metal çerçevenin üst üste geldiği iki tel sepetli ilk market arabasını tasarladı.
BAŞTA KİMSE MARKET ARABASINI SEVMEDİ
Goldman bu katlanır süpermarket arabaları için Katlanır Taşıyıcı Sepet A.Ş.'yi kurdu. Seri üretime geçen arabaları üreten başka firmalara telif hakkı davası bile açıldı. Ancak bu fikir başta istenildiği gibi etki göstermedi. Erkekler bu ürünü kadınsı buldu. Kadınlar ise market arabasını bebek arabasına benzetti.
PAZARLAMAKTAN VAGEÇMEDİ SORUNLARI ÇÖZDÜ
Hatta bir müşteri Goldman'a "Yeterince bebek arabası itiyorum, bir de bunu mu iteceğim" dediği söylenir. Ancak Goldman vazgeçmedi. Problemi hem farklı cinsiyetlerdeki hem de çeşitli yaşlardaki model kişileri işe alarak ve onları mağazada arabaları kullanmaları için görevlendirerek çözdü.
MULTİMİLYONER OLDU
Böylece 1940 yılına gelindiğinde market arabaları o kadar popüler hale geldi ki ürünü sipariş verenler, yedi yıllık bir bekleme listesine dahil oldu. Goldman ise satılan her bir market arabası ile servetine servet kattı ve multimilyoner oldu.
Goldman birkaç yıl sonra bugün kullanılan market arabası modelini tasarladı. Tek bir sepete fazla ürün alınmasını sağlayan market arabaları üzerinden yetmiş yıl geçmiş olmasına rağmen daha iyisi olmadığı için hala kullanılmaya devam ediyor.
Kaynak: Okhistory.org