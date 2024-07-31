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        Durakta cinsel tacize gözaltı

        Eskişehir'de bir otobüs durağında yanında bir kadın olduğu sırada cinsel organıyla uygunsuz hareketlerde bulunan 20 yaşındaki Murat K.'nin bu anları cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerin ardından Murat K. 'cinsel taciz' suçlamasıyla gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 16:40 Güncelleme: 31.07.2024 - 16:43
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        Durakta cinsel tacize gözaltı
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        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi’ndeki bir otobüs durağına gelen Murat K., yanında otobüs bekleyen bir kadın olduğu sırada cinsel organıyla uygunsuz hareketlerde bulundu.

        Bunu gören çevredekiler, bu anları cep telefonuyla kaydederek sosyal medyada paylaştı.

        Video kısa sürede yayılırken, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri harekete geçti.

        Kimliği tespit edilen Murat K., Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yakalanarak gözaltına alındı.

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        SAVCILIĞA SEVK EDİLDİ

        Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesi alınan ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen Murat K. işlemlerinin ardından 'cinsel taciz' suçlamasıyla adliyeye sevk edilerek savcılık sorgusuna alındı.

        Soruşturma sürüyor.

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        #Eskişehir
        #cinsel taciz
        #otobüs durağı
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