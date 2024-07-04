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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Dursun Özbek: Forma satış hedefimizi 1 milyon olarak belirledik - Galatasaray Haberleri

        Dursun Özbek: Forma satış hedefimizi 1 milyon olarak belirledik

        Galatasaray, 2024-2025 sezonunda giyeceği formalarını, Galatasaray Adası'nda yaptığı lansmanla görücüye çıkardı. Gecede konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bu sezon 1 milyon forma satmayı hedeflediklerini söyledi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 22:44 Güncelleme: 04.07.2024 - 22:48
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        "Forma satış hedefimizi 1 milyon olarak belirledik"
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        Galatasaray'ın yeni sezonda giyeceği iç saha, deplasman ve alternatif formalarının tanıtımı, Galatasaray Adası’nda düzenlenen lansmanla yapıldı. Lansmana Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Puma Orta Doğu Genel Müdürü Taner Seyis, sarı-kırmızılı futbolculardan Dries Mertens, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Leo Dubois ve Michy Batshuayi’nin yanı sıra davetliler katıldı.

        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, burada yaptığı konuşmada, “Bugün 2024-2025 sezonu yeni formalarımızın tanıtım gecesinde bir aradayız. Bu gece bizim için sadece bir forma lansmanı değil. Bildiğiniz üzere bu sezondan itibaren Galatasaray’ın resmi forma sponsoru Puma markası olacak. Galatasaray’ın tüm branşlardaki forma ve ürünlerin tasarımından üretimine kadar olan süreçte Puma ile beraber çalışacağız. Bu gecenin mottosu; “Enlerin takımı, enlerin forması.” Ben bir ekleme yapıyorum ve en büyük başarılar bizi bekliyor diyorum. Puma ile yaptığımız iş birliğini bugün tanıtımı yapılan formalarımızda görebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

        "FORMA SATIŞ HEDEFİMİZİ 1 MİLYON OLARAK BELİRLEDİK"

        Bu sezon üç farklı kategoride forma üreteceklerini aktaran Özbek, “Geçen sezonların aksine bu sezon üç farklı kategoride forma ürettik. Profesyonel maç forması, maç forması ve taraftar forması. Taraftar forması bizim yeni formamız. Bu formanın fiyatı 1499 TL. Uygun bir seviyede tutmaya çalıştık. Türkiye’nin her yerindeki Galatasaraylıların orijinal formaya ulaşmasını sağlamak istiyoruz. Taraftarlarımızdan önemli bir ricam olacak. Biz korsan ürünlere karşı hukuki mücadelemize devam ediyoruz. Ama burada en önemli görev taraftarlarımıza düşüyor. Orijinal ürünleri mağazalarımızdan alarak ve korsan ürünlerden uzak durarak bize destek olsunlar. Ben kalbi Galatasaray için çarpan herkesin korsan ürünlere karşı olacağına ve kulübümüze destek olacağına inanıyorum. Bu sezon üç kategoride toplam forma satış hedefimizi 1 milyon olarak belirledik. Bu hedef Türkiye’de bir rekor olacak. Bizi Avrupa’da forma satışlarında da ilk beşe taşıyacak. Galatasaray her zaman ilkleri başardı, bunu da sadece Galatasaray başarabilir” diye konuştu.

        Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, konuşmasının ardından 100 forma satın aldığını da sözlerine ekledi.

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