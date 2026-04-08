        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Dursun Özbek: Galatasaray için kupa mevsimi başladı! - Futbol Haberleri

        Dursun Özbek: Galatasaray için kupa mevsimi başladı!

        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılılar için güzel bir gün olduğunu belirterek, "Galatasaray için aynı zamanda kupa mevsimi başladı. Bu birinci kupamız, inşallah devam edecek. Bildiğiniz gibi mayıslar Galatasaray'ındır" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2026 - 23:38 Güncelleme:
        "Galatasaray için kupa mevsimi başladı!"

        Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Kupası finali rövanşında Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynadığı İtalya ekibi Reale Mutua Fenera Chieri 76'yı 3-1 mağlup etti ve şampiyon oldu.

        Müsabakanın ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Şampiyonluk dolayı son derece memnun olduğunu söyleyen Özbek, "Son derece memnunum. Bugün 3 branşta da takımlarımız galip geldi. Voleybolda da CEV Kupası'nı aldık. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Muhteşem taraftarımız vardı, tebrik ediyorum. Futbolda İzmir'de güzel bir netice aldık. Basketbolda da galip geldik. Galatasaray için güzel bir gün. Galatasaray için aynı zamanda kupa mevsimi başladı. Bu birinci kupamız. İnşallah devam edecek. Bildiğiniz gibi mayıslar Galatasaray'ındır. Kulübüm adına onlara teşekkür ediyorum. Daha bitireceğimiz bir, iki iş var. İnşallah sezonu kupalarla tamamlamayı düşünüyoruz. Galatasaray camiasına hayırlı olsun. İnşallah yeni kupalara" diye konuştu.

        Diğer branşlarda da çok iddialı olduklarını vurgulayan Başkan Özbek, "Özellikle önümüzdeki yıldan itibaren diğer branşlarda da üzerine koyarak gideceğiz. Camiada bütünlüğümüz var. Camiada sevgi iklimimiz var. Bu kupalar onların neticesi. Herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

